Ly hôn thì nhanh, nuôi con thì né: Cặp vợ chồng khiến tòa án phẫn nộ

Tòa án bác đơn ly hôn vì trách nhiệm với con chưa được đảm bảo

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, vụ ly hôn được thụ lý tại Tòa án Nhân dân huyện Nhạc Dương (tỉnh Hồ Nam).

Nguyên đơn họ Cung và bị đơn họ Hùng kết hôn từ năm 2006, có hai con trai. Trong đó, người con thứ hai sinh năm 2013 bị khuyết tật ngôn ngữ nghiêm trọng, cần sự chăm sóc đặc biệt.

Cuộc sống hôn nhân của họ chỉ thực sự rạn nứt từ năm 2023, khi người chồng đi làm xa, dẫn đến ly thân. Sau khi đơn ly hôn lần đầu bị bác bỏ, đến năm 2025, người chồng tiếp tục nộp đơn.

Tuy nhiên, quá trình hòa giải cho thấy một thực tế đáng buồn, cả hai đều không muốn nhận trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con khuyết tật, liên tục đùn đẩy cho nhau.

Trước tình huống này, tòa án đã không chấp nhận đơn ly hôn. Lý do không nằm ở việc níu kéo hôn nhân, mà ở chỗ quyền lợi của đứa trẻ chưa được đảm bảo một cách rõ ràng và có trách nhiệm.

Ảnh minh họa

Không thể ly hôn nếu chưa làm tròn nghĩa vụ làm cha mẹ

Phán quyết của tòa nhấn mạnh rằng ly hôn không chỉ là câu chuyện giữa hai người lớn, mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của con cái, đặc biệt là trẻ chưa thành niên và có hoàn cảnh đặc biệt.

Việc cả cha lẫn mẹ đều xem con là "gánh nặng" và tìm cách thoái thác nghĩa vụ nuôi dưỡng không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn đi ngược lại chuẩn mực đạo đức xã hội.

Theo luật, cha mẹ có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con cái, bất kể tình trạng sức khỏe của đứa trẻ.

Tòa án cho rằng nếu chấp thuận ly hôn trong khi chưa có sự thống nhất rõ ràng về quyền nuôi con, điều đó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển và tương lai của đứa trẻ – người hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình.

Bài học về trách nhiệm và đạo đức gia đình

Vụ việc không chỉ dừng lại ở một phán quyết pháp lý, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm làm cha mẹ. Ly hôn có thể là quyền cá nhân, nhưng nghĩa vụ với con cái là điều không thể từ bỏ.

Trong xã hội hiện đại, khi áp lực cuộc sống ngày càng lớn, nhiều người dễ coi con cái, đặc biệt là những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, như một gánh nặng.

Tuy nhiên, chính trong những hoàn cảnh ấy, trách nhiệm và tình thân mới là thước đo rõ ràng nhất cho giá trị của một gia đình.

Quyết định của tòa án huyện Nhạc Dương không chỉ nhằm bảo vệ một đứa trẻ, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: quyền được chăm sóc, yêu thương của trẻ em phải luôn được đặt lên trên những mâu thuẫn của người lớn.

Sau phán quyết, cả hai vợ chồng đều chấp nhận quyết định của tòa và không kháng cáo. Nhưng dư luận vẫn chưa nguôi bức xúc, bởi điều khiến người ta day dứt nhất không phải là một cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà là việc một đứa trẻ bị chính cha mẹ mình chối bỏ trách nhiệm.

Ảnh minh họa

Cha mẹ ly hôn và những tổn thương lặng thầm của con trẻ

Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn là nền tảng để một đứa trẻ lớn lên trong đủ đầy yêu thương. Vì vậy, khi cha mẹ chia tay, điều bị ảnh hưởng nhiều nhất thường không phải là người lớn, mà là con cái.

Trong xã hội hiện đại, ly hôn dần trở nên phổ biến hơn khi con người đề cao tự do cá nhân và chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, những lý do như bất đồng, áp lực hay hết tình cảm… lại quá phức tạp để một đứa trẻ có thể hiểu. Với các em, đó đơn giản là sự mất mát, không còn một gia đình trọn vẹn như trước.

Trẻ có thể không nói ra, nhưng dễ cảm thấy hụt hẫng, tự ti hoặc thu mình. Dù cha mẹ cố gắng bù đắp bằng thời gian hay sự quan tâm, cảm giác thiếu vắng vẫn khó có thể lấp đầy hoàn toàn.

Dẫu vậy, việc duy trì một cuộc hôn nhân căng thẳng, đầy mâu thuẫn cũng không phải lựa chọn tốt cho con. Điều quan trọng nhất sau ly hôn là cách cha mẹ ứng xử, cần trò chuyện, trấn an và cho con thấy rằng tình yêu dành cho con không hề thay đổi.

Ly hôn có thể kết thúc một mối quan hệ vợ chồng, nhưng trách nhiệm làm cha mẹ thì không bao giờ chấm dứt.

Ở tuổi 73, cụ bà vẫn dũng cảm ly hôn dù bị con rể mắng là 'điên' GĐXH - Một bức ảnh cụ bà 73 tuổi cầm giấy chứng nhận ly hôn với ánh mắt rạng rỡ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Sohu