Có thai 3 tháng, tôi và 2 con nhỏ bị người đàn ông hứa cưới quay về với vợ cũ
Khi tìm được người đàn ông cũng từng đổ vỡ nuôi 2 đứa con, tôi nghĩ mình đã tìm được một bến đỗ mới. Nhưng không phải như vậy, khi tôi có thai anh đã đưa con quay về với người vợ cũ...
Ba năm trước, tôi chính thức ly hôn chồng ở tuổi 30 sau thời gian sống cuộc sống đầy đau khổ với người chồng cũ. Chúng tôi có hai con nhỏ, nhưng từ ngày ly thân đến nay, chồng cũ gần như không chu cấp tiền nuôi con. Mọi gánh nặng kinh tế, chăm sóc, nuôi dạy con đều dồn lên vai tôi.
Ba mẹ con hiện sống trong một căn nhà thuê chật chội ở ngoại thành. Ban ngày tôi đi làm, tối về tranh thủ nhận thêm việc online để đủ tiền học, tiền ăn cho các con. Có những tháng, tôi phải vay mượn bạn bè chỉ để đóng tiền nhà đúng hạn. Cuộc sống của ba mẹ con tôi chật vật, chưa xong bữa trước lại phải lo cho bữa sau.
Gần một năm trước, tôi quen một người đàn ông cũng vừa ly hôn. Anh có 4 con nhỏ, vợ cũ nuôi hai con, anh nuôi hai con. Anh làm ăn khá, có nhà riêng và có xe ô tô. Điều quan trọng nhất với tôi lúc ấy không phải tiền bạc, mà là cảm giác được được chia sẻ. Chúng tôi hiểu nhau vì đều từng đổ vỡ và chịu nhiều mất mát.
Sau vài tháng tìm hiểu, anh ngỏ ý muốn tôi và các con dọn về sống chung. Anh nói cứ muốn có thêm một đứa con chung để gia đình thêm khăng khít, khi đó tổ chức đám cưới mới ý nghĩa.
Tôi đã rất đắn đó, vì hai người cũng 4 đứa con rồi, đẻ thêm sẽ không có nhiều thời gian dành cho các con, chúng đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Nhưng rồi tôi tin vào sự chân thành của anh, tin vào lời hứa về một gia đình mới.
6 tháng trước, tôi cùng hai con dọn về ở cùng bố con anh. Những ngày đầu, mọi thứ khá yên ổn. Tôi chăm sóc nhà cửa, con cái, coi các con anh như con mình. Tôi nghĩ mình đang từng bước xây dựng lại một mái ấm, dù không còn trọn vẹn như lần đầu.
Cho đến khi tôi phát hiện mình mang thai và báo tin cho anh, nhưng phản ứng của anh không giống như tôi nghĩ. Anh tỏ ra lạnh nhạt và nói rằng “chưa phải thời điểm thích hợp. Anh thấy hai đứa mình không hợp nhau lắm”. Tôi sững người, những lời nói ấy khiến tôi bị sốc.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, những mâu thuẫn nhỏ dần trở nên căng thẳng. Rồi một ngày, anh đưa các con đi và không quay về nữa. Tôi trở thành người phụ nữ mang thai ba tháng, ở nhờ trong căn nhà của anh.
Điều khiến tôi đau đớn hơn là khi tôi biết tin anh đã quay lại sống cùng vợ cũ, người phụ nữ mà anh từng nói là không bao giờ quay lại. Tôi cảm thấy mình không chỉ bị bỏ rơi, mà bị lừa dối.
Giờ đây, tôi mang trong mình một sinh linh đang lớn dần từng ngày. Tôi yêu con, nhưng cũng hoang mang đến tột cùng. Tôi đã quá khó khăn với hai đứa trẻ, nếu sinh thêm một đứa nữa, tôi không biết lấy gì để nuôi con, để cho các con một tương lai tốt hơn bây giờ?
