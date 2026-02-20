Tôi muốn có thai để bạn trai "mạnh dạn" chấm dứt cuộc sống ngột ngạt với vợ

Tôi và anh là đồng nghiệp, làm việc chung đã vài năm, không quá thân thiết cho đến khi anh bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những câu chuyện vu vơ về áp lực công việc, rồi dần dần là những lời than thở về cuộc sống gia đình.

Theo lời anh kể, hôn nhân của họ đã “chết” từ lâu. Vợ chồng sống chung nhà nhưng không còn nói chuyện, không chia sẻ, bữa cơm chỉ ăn cho xong, tối ngủ chung giường nhưng mỗi người quay một hướng, như hai người xa lạ…

Anh đã có hai con gái, tôi muốn sinh cho anh một đứa con trai. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi lắng nghe anh, ban đầu thì chỉ là nghe để đó nhưng càng nghe anh kể tôi càng thấy thương. Anh là người đàn ông trầm tính, chăm chỉ, có trách nhiệm với con cái. Anh nói chưa ly hôn vì hai con gái còn quá nhỏ, anh sợ các con tổn thương, sợ mang tiếng là người cha ích kỷ.

Ranh giới giữa cảm thông và tình yêu mong manh hơn tôi tưởng, tôi yêu anh lúc nào không hay. Anh cũng nói yêu tôi bởi tôi mang lại cho anh cảm giác được thấu hiểu, được là chính mình.

Anh bảo đang cân nhắc ly hôn và cần thời gian để sắp xếp mọi thứ cho các con. Anh hứa khi ổn định xong, chúng tôi sẽ công khai xây dựng một gia đình mới. Tôi tin nhưng vẫn muốn mọi thứ chắc chắn hơn.

Tôi nghĩ, nếu có một đứa con chung, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Anh đã có hai con gái, tôi muốn sinh cho anh một đứa con trai, đó sẽ là sợi dây gắn kết, một dấu mốc cho cuộc đời mới mà anh vẫn nói tới.

Tôi bắt đầu nuôi hy vọng có thai. Tôi không nói điều đó với ai kể cả anh, nhưng trong lòng tôi tin rằng, khi sự việc đã rồi, anh sẽ không thể quay lưng. Tôi nghĩ một đứa trẻ sẽ là lý do đủ mạnh để anh dứt khoát với cuộc hôn nhân hiện tại.

Có thể cách tôi làm sẽ khiến nhiều người phán xét, nhưng tôi không quan tâm vì tôi muốn sống thực với cảm xúc của mình và tình yêu của tôi với anh.