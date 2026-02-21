Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

32 tuổi với thu nhập 100 triệu ở TP.HCM, tôi có nên từ bỏ để ra Hà Nội lấy chồng?

Thứ bảy, 07:00 21/02/2026 | Tâm sự

Ở tuổi 32, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn tốt nhất với mức thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng tại một tập đoàn lớn ở TP.HCM, tôi lại đứng trước lựa chọn bỏ việc để ra Hà Nội lấy chồng vì nhà bạn trai nhất quyết không cho con trai theo vợ hay tiếp tục ở lại…

Tôi năm nay 32 tuổi, cái tuổi mà bố mẹ mà nhiều người bắt đầu giục giã chuyện yên bề gia thất. 

Ở tuổi này, tôi đang có nhiều thứ với mức thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng tại một tập đoàn lớn ở TP.HCM, công việc nhiều áp lực nhưng xứng đáng. Tôi đã mất gần 10 năm để học hỏi, va vấp và đứng vững ở thành phố này.

Nửa năm trước, tôi gặp anh trong một hội nghị chuyên ngành. Giữa hàng trăm người, chúng tôi trò chuyện rất hợp, từ công việc đến cuộc sống. 

Anh hiền lành, điềm đạm, làm việc tại Hà Nội. Sau hội nghị, chúng tôi giữ liên lạc, nói chuyện mỗi ngày, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Dù yêu xa, cả hai đều nghiêm túc.

- Ảnh 1.

Anh không ép tôi, nhưng hoàn cảnh khiến lựa chọn dường như chỉ có một (ảnh minh họa: AI)

Khi xác định lâu dài, hai bên gia đình đã gặp gỡ, nói chuyện. Mọi thứ ban đầu khá suôn sẻ. Tôi nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau, khoảng cách địa lý không phải vấn đề quá lớn nhưng những khác biệt dần hiện ra, rõ nhất là chuyện ai sẽ là người thay đổi.

Gia đình anh ở Hà Nội, anh lại là con trai một nên bố mẹ anh nhất quyết không cho con trai vào Nam sinh sống. Với họ, con trai một phải ở gần bố mẹ, lo hương khói, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già. Anh lại là người hiền lành, sống thiên về gia đình, không muốn trái ý bố mẹ. Anh nói với tôi rằng anh thương tôi, nhưng cũng không đủ can đảm để đi ngược mong muốn của bố mẹ.

Còn tôi, nếu ra Hà Nội, đồng nghĩa với việc gần như phải từ bỏ sự nghiệp hiện tại. 10 năm tôi phát triển sự nghiệp ở TP.HCM với mạng lưới đối tác và những dự án cho doanh thu cao. Ở tuổi 32, bắt đầu lại ở một môi trường mới không phải là không thể, nhưng chắc chắn sẽ rất khó và có thể không bao giờ đạt lại được vị trí như hiện tại.

Anh không ép tôi, nhưng hoàn cảnh khiến lựa chọn dường như chỉ có một. Anh nói, nếu tôi ra Hà Nội, anh sẽ cố gắng bù đắp, sẽ yêu thương và trân trọng tôi hơn. Tôi tin vào tình cảm của anh, nhưng tôi cũng hiểu, tình yêu thôi đôi khi không đủ để khỏa lấp những khoảng trống do sự đánh đổi quá lớn mang lại.

Tôi suy nghĩ nhiều lắm, nhiều đêm tự hỏi nếu mình hy sinh, liệu cuộc hôn nhân ấy có khiến tôi hạnh phúc? Hay rồi một ngày nào đó, khi đối mặt với cuộc sống gia đình với nhiều khó khăn, rồi công việc không đúng chuyên môn, liệu tôi có vượt qua hay lại tiếc nuối và trách móc chính mình hoặc tệ hơn, trách móc người mình yêu?

Ở tuổi này, tôi không còn mơ mộng về một tình yêu đẹp như mơ mà chỉ mong đưa ra được quyết định không khiến mình phải hối hận.

Lấy chồng thuộc 5 cung hoàng đạo này, phụ nữ nhàn tâm cả đờiLấy chồng thuộc 5 cung hoàng đạo này, phụ nữ nhàn tâm cả đời

GĐXH - Nếu bạn may mắn trở thành nửa kia của một trong 5 cung hoàng đạo nam dưới đây, hãy trân trọng, bởi họ là những người yêu nghiêm túc, có trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành dài lâu.

Thùy Nhi/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người EQ cao không tiêu tiền bừa bãi: Nhìn 5 khoản chi này là hiểu ngay

Người EQ cao không tiêu tiền bừa bãi: Nhìn 5 khoản chi này là hiểu ngay

Thuê 4 người giúp việc trong nửa năm, vợ chồng tôi nhận ra lương hưu cao không mua được bình yên

Thuê 4 người giúp việc trong nửa năm, vợ chồng tôi nhận ra lương hưu cao không mua được bình yên

Thành công không phải do may mắn: 4 cung hoàng đạo đi lên bằng năng lực

Thành công không phải do may mắn: 4 cung hoàng đạo đi lên bằng năng lực

Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão: Cụ bà chi 17 triệu/tháng để nghỉ hưu trong khách sạn

Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão: Cụ bà chi 17 triệu/tháng để nghỉ hưu trong khách sạn

Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?

Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?

Cùng chuyên mục

Tôi muốn có thai để bạn trai "mạnh dạn" chấm dứt cuộc sống ngột ngạt với vợ

Tôi muốn có thai để bạn trai "mạnh dạn" chấm dứt cuộc sống ngột ngạt với vợ

Tâm sự - 21 giờ trước

Tôi yêu anh từ những câu chuyện anh kể về cuộc hôn nhân ngột ngạt của mình. Anh nói đang đứng trước ngưỡng cửa ly hôn, nhưng đang đắn đo vì 2 con nhỏ.

Bố mẹ cho tôi 10 tỷ mua nhà trước ngày cưới, mẹ người yêu muốn đứng tên hai đứa

Bố mẹ cho tôi 10 tỷ mua nhà trước ngày cưới, mẹ người yêu muốn đứng tên hai đứa

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi tôi bàn chuyện nhà cửa với gia đình người yêu, mẹ cô ấy thẳng thắn nói yêu nhau thì nhà phải đứng tên cả hai…

Lừa dối vợ trong vỏ bọc người chồng mẫu mực, tôi đánh mất gia đình ở tuổi 45

Lừa dối vợ trong vỏ bọc người chồng mẫu mực, tôi đánh mất gia đình ở tuổi 45

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi cứ nghĩ vui chơi bên ngoài của mình không ảnh hưởng, nhưng khi mọi thứ vỡ lở, cái giá tôi phải trả là cả một gia đình yên ấm…

Mẹ lên trông con giúp, tôi thương mẹ nghẹn lòng vì chồng xét nét

Mẹ lên trông con giúp, tôi thương mẹ nghẹn lòng vì chồng xét nét

Tâm sự - 2 ngày trước

Mẹ đã vất vả cả đời vì con cái, giờ tuổi cũng không còn trẻ, lên đây chỉ với mong muốn chăm cháu, giúp con đỡ gánh nặng, vậy mà sự xét nét của chồng tôi khiến mẹ tổn thương...

Giúp việc 30 tuổi lựa chọn không lấy chồng khiến tôi day dứt

Giúp việc 30 tuổi lựa chọn không lấy chồng khiến tôi day dứt

Tâm sự - 2 ngày trước

Ở tuổi 30, khá xinh xắn, hiền lành và làm cho gia đình tôi hơn 5 năm nhưng cô giúp việc không có ý định lấy chồng mà chỉ mong làm lụng kiếm tiền để chăm sóc cha mẹ già…

Chỉ vừa rời mắt 5 phút, gà cúng Giao thừa đã "gặp biến", bố mẹ chồng nổi giận đuổi luôn chúng tôi ra khỏi cửa

Chỉ vừa rời mắt 5 phút, gà cúng Giao thừa đã "gặp biến", bố mẹ chồng nổi giận đuổi luôn chúng tôi ra khỏi cửa

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi chỉ mong được nói thêm một lời xin lỗi nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay.

Điều kiện phía sau lời hứa xin việc giúp của gia đình người yêu

Điều kiện phía sau lời hứa xin việc giúp của gia đình người yêu

Tâm sự - 3 ngày trước

Bố mẹ người yêu đề nghị sẽ lo cho tôi một công việc ổn định, đúng chuyên ngành, một vị trí mà bao người mơ ước, nhưng với điều kiện chúng tôi phải đăng ký kết hôn luôn.

Dẫn người yêu về ra mắt, tôi "chết đứng" khi gặp đối tượng bố mẹ mai mối trong nhà

Dẫn người yêu về ra mắt, tôi "chết đứng" khi gặp đối tượng bố mẹ mai mối trong nhà

Tâm sự - 3 ngày trước

Dù đã gọi diện thông báo sẽ đưa người yêu về ra mắt vào ngày hôm đó, nhưng bố mẹ tôi vẫn cố tình sắp đặt để tôi gặp chàng trai bố mẹ muốn mai mối cho tôi.

Không thể trông cậy con ruột, tuổi già tôi đón Tết đủ đầy nhờ 3 đứa cháu mình cưu mang năm xưa

Không thể trông cậy con ruột, tuổi già tôi đón Tết đủ đầy nhờ 3 đứa cháu mình cưu mang năm xưa

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Có những quyết định ở tuổi trẻ tưởng như chỉ toàn thiệt thòi, nhưng lại trở thành nền tảng cho một tuổi già bình yên, đủ đầy.

Con gái đi lấy chồng, xót xa nhìn mẹ đẻ bị chị dâu đối xử tệ bạc

Con gái đi lấy chồng, xót xa nhìn mẹ đẻ bị chị dâu đối xử tệ bạc

Tâm sự - 4 ngày trước

Người ta vẫn bảo "con gái là con người ta", lấy chồng rồi thì bát nước hắt đi, nhưng có ai thấu được nỗi đau của đứa con gái thấy mẹ mình bị ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc.

Xem nhiều

Không thể trông cậy con ruột, tuổi già tôi đón Tết đủ đầy nhờ 3 đứa cháu mình cưu mang năm xưa

Không thể trông cậy con ruột, tuổi già tôi đón Tết đủ đầy nhờ 3 đứa cháu mình cưu mang năm xưa

Tâm sự

GĐXH - Có những quyết định ở tuổi trẻ tưởng như chỉ toàn thiệt thòi, nhưng lại trở thành nền tảng cho một tuổi già bình yên, đủ đầy.

Giúp việc 30 tuổi lựa chọn không lấy chồng khiến tôi day dứt

Giúp việc 30 tuổi lựa chọn không lấy chồng khiến tôi day dứt

Tâm sự
Nhòm ngó khoản lương hưu 15 triệu đồng, chị chồng đòi đón mẹ về phụng dưỡng

Nhòm ngó khoản lương hưu 15 triệu đồng, chị chồng đòi đón mẹ về phụng dưỡng

Tâm sự
Dẫn người yêu về ra mắt, tôi "chết đứng" khi gặp đối tượng bố mẹ mai mối trong nhà

Dẫn người yêu về ra mắt, tôi "chết đứng" khi gặp đối tượng bố mẹ mai mối trong nhà

Tâm sự
Bạn thân cấp 3 ngỏ lời sau giỗ đầu chồng, tôi sững người vì đã có người khác

Bạn thân cấp 3 ngỏ lời sau giỗ đầu chồng, tôi sững người vì đã có người khác

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top