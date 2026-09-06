Cổ tử cung quan trọng với sức khỏe sinh sản phụ nữ như thế nào?

Cổ tử cung là một ống dẫn hẹp kết nối trực tiếp tử cung với âm đạo, giữ vai trò quan trọng trong việc cho phép chất lỏng di chuyển, hỗ trợ quá trình thụ thai và mở rộng khi sinh nở.

1. Cổ tử cung là gì?

Cổ tử cung là cơ quan dạng đường hầm dài khoảng 2,54 cm, nằm ở phần dưới của tử cung và nối liền tử cung với âm đạo. Cơ quan này nằm trong khoang chậu, cách cửa âm đạo khoảng 7,5 - 15cm, phía sau bàng quang, niệu đạo và phía trước trực tràng, hậu môn. Kích thước cổ tử cung có thể thay đổi tùy thuộc vào độ tuổi, trạng thái sinh nở hoặc giai đoạn mãn kinh.

Cổ tử cung đóng vai trò là cửa ngõ bảo vệ tử cung, hỗ trợ quá trình thụ thai, mang thai và sinh nở của người phụ nữ. Ảnh minh họa AI

Cấu trúc chi tiết của cổ tử cung

Cổ tử cung có hình dạng gần giống hình trụ hoặc đường ống, rộng ở giữa và hẹp dần về hai đầu. Cơ quan này được chia thành các bộ phận cấu thành cụ thể bao gồm:

Lỗ trong: Phần lỗ mở dẫn trực tiếp vào khoang tử cung.

Phần lỗ mở dẫn trực tiếp vào khoang tử cung. Ống cổ tử cung: Đường hầm nối từ lỗ trong đến phần ngoài cổ tử cung.

Đường hầm nối từ lỗ trong đến phần ngoài cổ tử cung. Cổ ngoài: Phần cổ tử cung phình ra và nhô vào trong đỉnh âm đạo.

Phần cổ tử cung phình ra và nhô vào trong đỉnh âm đạo. Lỗ ngoài: Lỗ mở thông ra phía âm đạo.

Lỗ mở thông ra phía âm đạo. Vùng biến đổi: Khu vực tiếp giáp giữa kênh cổ tử cung và cổ ngoài. Đây là nơi xảy ra nhiều sự biến đổi tế bào nhất và cũng là vị trí xuất hiện phổ biến của các tế bào bất thường, cảnh báo nguy cơ loạn sản hoặc ung thư.

2. Vai trò quan trọng của cổ tử cung đối với sức khỏe sinh sản

Cổ tử cung hoạt động như một rào chắn kiểm soát sự lưu thông của các chất lỏng và đóng vai trò thiết yếu trong nhiều giai đoạn sinh lý quan trọng.

Trong chu kỳ điều hòa kinh nguyệt, máu từ tử cung bắt buộc phải đi qua kênh cổ tử cung để thoát ra ngoài qua đường âm đạo.

Đối với quá trình thụ thai và khả năng sinh sản, tinh trùng sau khi phóng vào âm đạo phải di chuyển qua cổ tử cung để đi vào tử cung và ống dẫn trứng. Vào thời điểm rụng trứng, cơ quan này tiết ra chất nhầy loãng hơn đồng thời giảm độ acid nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tinh trùng gặp trứng.

Khi bước vào quá trình sinh nở, cổ tử cung bảo vệ thai nhi suốt thai kỳ bằng nút nhầy bịt kín. Đến lúc chuyển phôi và sinh con, nút nhầy này sẽ tan ra, giúp cổ tử cung trở nên mềm, mỏng và giãn mở rộng để em bé rời khỏi tử cung đi qua ống sinh.

Bên cạnh đó, cổ tử cung còn đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tử cung bằng cách ngăn chặn các vật thể lạ đưa vào âm đạo như băng vệ sinh dạng ống hay màng ngăn âm đạo, không bị trượt sâu vào bên trong khoang tử cung.

3. Phương pháp bảo vệ cổ tử cung an toàn và hiệu quả

Do vùng biến đổi ở cổ tử cung dễ phát sinh biến đổi tế bào do virus HPV, việc chăm sóc và theo dõi định kỳ là bắt buộc để duy trì sức khỏe sinh sản. Phụ nữ nên thực hiện tiêm phòng vaccine HPV và làm xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung theo khuyến cáo để phòng ngừa bệnh.

Bên cạnh đó, việc thực hiện xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung định kỳ giúp bác sĩ sớm phát hiện những tế bào bất thường trước khi chúng phát triển thành bệnh lý nguy hiểm. Việc thăm khám phụ khoa thường xuyên chính là biện pháp chủ động và tối ưu nhất để bảo vệ sức khỏe cổ tử cung dài lâu.



