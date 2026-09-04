Tưởng đau bụng chuyển dạ, thai phụ 36 tuần bất ngờ phát hiện vết nứt tử cung dài 3cm

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu thành công một trường hợp thai phụ 36 tuần bị vỡ góc phải tử cung. Điều đáng chú ý, thời điểm nhập viện, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, huyết động ổn định, tim thai bình thường và không có dấu hiệu mất máu.

Theo đó, thai phụ N.T.N.H., 28 tuổi, mang thai lần thứ hai ở tuần thai thứ 36. Người bệnh có tiền sử mổ lấy thai năm 2023 và từng phẫu thuật chửa kẽ bên phải.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho thai phụ. Ảnh: BVCC.

Ngày 29/8, thai phụ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương - Cơ sở 2 vì đau bụng. Cơn đau tập trung quanh vùng rốn và vị trí vết mổ cũ. Người bệnh không ra máu âm đạo, không ra nước và vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Monitoring ghi nhận khoảng 2 cơn co tử cung, tuy nhiên cổ tử cung vẫn đóng. Siêu âm ban đầu cho thấy thai ổn định. Với biểu hiện đau bụng kèm cơn co ở thai 36 tuần, người bệnh được chuyển lên phòng đẻ để tiếp tục theo dõi.

Khoảng 30-40 phút sau, cơn đau của thai phụ vẫn không thuyên giảm dù các chỉ số huyết động tiếp tục ổn định.

Các bác sĩ phòng đẻ tiến hành đánh giá lại và hội chẩn. Qua thăm khám, ê-kíp phát hiện một khối bất thường vùng góc gan. Siêu âm chuyên sâu cho thấy tim thai vẫn tốt nhưng xuất hiện hình ảnh nước ối và màng ối thoát qua góc phải tử cung, tạo thành một túi dịch dưới góc gan.

Đặt những dấu hiệu này trong bối cảnh thai phụ từng mổ lấy thai và đặc biệt có tiền sử phẫu thuật chửa kẽ bên phải, các bác sĩ nghi ngờ tổn thương tại góc tử cung.

Ngay lập tức, ê-kíp thống nhất chẩn đoán vỡ góc phải tử cung ở thai 36 tuần trên nền tiền sử phẫu thuật chửa góc phải, đồng thời chỉ định mổ lấy thai cấp cứu.

Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương dưới sự chỉ đạo của BSCKII Phạm Văn Chung, Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ngay khi mở ổ bụng, các bác sĩ tiến hành rạch ngang đoạn dưới tử cung để đón em bé sơ sinh với cân nặng 3.1kg ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, khi kiểm tra các góc tử cung, các bác sĩ phát hiện tổn thương nghiêm trọng tại góc phải. Trong khi vết mổ lấy thai cũ vẫn nguyên vẹn, góc phải tử cung xuất hiện một ổ vỡ nham nhở dài khoảng 3cm. Một phần bọc ối đã tràn hẳn ra ngoài qua vết nứt.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành bóc rau kiểm soát, khâu phục hồi toàn vẹn vị trí vỡ tử cung và thực hiện các biện pháp cầm máu an toàn, bảo tồn trọn vẹn tử cung cho người mẹ trẻ.

Cảnh giác với những dấu hiệu nứt, vỡ tử cung

Theo các bác sĩ, vỡ hoặc nứt tử cung là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm, đặc biệt ở những thai phụ có tiền sử can thiệp, phẫu thuật trên tử cung. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều biểu hiện bằng tình trạng đau dữ dội, mất máu ồ ạt hay sốc ngay từ đầu.

Ở trường hợp này, nếu chỉ dựa vào những dấu hiệu ban đầu như thai phụ tỉnh táo, huyết động ổn định, tim thai tốt, không ra máu, không ra nước và siêu âm ban đầu chưa phát hiện dịch ổ bụng, nguy cơ tổn thương tử cung có thể dễ dàng bị bỏ sót.

Chính việc tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn đau, không bỏ qua triệu chứng kéo dài dù các chỉ số ban đầu vẫn ổn định, cùng với sự phối hợp hội chẩn kịp thời giữa các bác sĩ đã giúp phát hiện tổn thương và đưa người bệnh vào phòng mổ đúng thời điểm, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ, đặc biệt những người có tiền sử mổ lấy thai hoặc từng phẫu thuật trên tử cung, cần được theo dõi sát khi xuất hiện đau bụng bất thường trong thai kỳ. Không nên chỉ dựa vào việc tim thai vẫn bình thường hay huyết áp ổn định để loại trừ hoàn toàn các biến chứng nguy hiểm.

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