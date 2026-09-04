Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện tử cung to như mang thai 3 tháng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Đau bụng kinh dữ dội, tử cung to như mang thai 3 tháng

Khoảng 2 năm trước, mỗi khi đến kỳ kinh, chị Trang (39 tuổi) bắt đầu ra nhiều máu, rong kinh và đau quặn bụng dữ dội. Người bệnh đã điều trị bằng thuốc nội tiết nhưng triệu chứng không cải thiện, bệnh tiếp tục tiến triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chị Trang được chỉ định chụp cộng hưởng từ. BS.CKII Lê Văn Khánh, Trưởng khoa Điện quang can thiệp, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết hình ảnh chụp cộng hưởng từ bằng hệ thống MRI 3 Tesla cho thấy tử cung người bệnh to tương đương tử cung của người mang thai 3 tháng, kích thước khoảng 100 × 73 × 89 mm.

Phim chụp ghi nhận nhiều vùng tổn thương lạc nội mạc lan tỏa trong cơ tử cung, chủ yếu ở thành sau. Đây là tình trạng mô tương tự nội mạc tử cung xâm nhập vào lớp cơ tử cung, khiến thành tử cung dày lên, có thể gây đau bụng kinh dữ dội và rong kinh.

Theo bác sĩ Khánh, thành tử cung có thể hình dung gồm lớp nội mạc ở phía trong và lớp cơ ở bên ngoài. Khi mô nội mạc phát triển và xâm nhập vào lớp cơ, tình trạng chảy máu và phản ứng viêm theo chu kỳ kinh có thể khiến người bệnh đau bụng nhiều, thậm chí phải sử dụng thuốc giảm đau, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Ảnh minh họa.

Nút mạch, cắt nguồn máu nuôi vùng tổn thương

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định điều trị cho chị Trang bằng phương pháp nút mạch nhằm giảm nguồn máu nuôi vùng lạc nội mạc trong cơ tử cung.

Thủ thuật kết thúc sau khoảng 45 phút. Người bệnh có thể sinh hoạt bình thường sau 8 giờ và xuất viện sau 2 ngày. Sau 6 tháng, các triệu chứng cải thiện rõ rệt.

Theo dõi sau điều trị cho thấy tình trạng của chị Trang tiếp tục cải thiện. Hình ảnh MRI sau 2 năm cho thấy tử cung chỉ còn khoảng một nửa kích thước so với trước điều trị.

Người bệnh không còn đau bụng và rong kinh, chu kỳ kinh chỉ còn khoảng 4 ngày, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.

Theo bác sĩ Khánh, nút mạch điều trị lạc nội mạc trong cơ tử cung là phương pháp can thiệp nội mạch ít xâm lấn. Phương pháp có thể được cân nhắc ở những người không đủ điều kiện phẫu thuật hoặc không muốn phẫu thuật, với mục tiêu kiểm soát triệu chứng và bảo tồn tử cung.

Đau bụng kinh kéo dài không nên chủ quan

Theo bác sĩ Khánh, đau bụng kinh kéo dài hoặc ngày càng tăng không nên được xem đơn thuần là biểu hiện bình thường của chu kỳ kinh. Đặc biệt, khi cơn đau ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh nguyệt ra nhiều, xuất hiện nhiều cục máu đông hoặc thường xuyên cảm thấy đau, tức vùng bụng dưới, người bệnh nên đi khám thay vì chỉ tự sử dụng thuốc giảm đau.

Bác sĩ có thể chỉ định siêu âm để nhận diện những bất thường tại tử cung. Trong trường hợp cần đánh giá chi tiết hơn, chụp cộng hưởng từ có thể giúp xác định rõ mức độ và phạm vi tổn thương trong lớp cơ tử cung.

Tùy tình trạng bệnh, tuổi, mong muốn sinh con và các yếu tố liên quan, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Với những trường hợp đáp ứng chỉ định, nút mạch động mạch tử cung là một trong các lựa chọn ít xâm lấn, giúp kiểm soát triệu chứng và bảo tồn tử cung.

Lạc nội mạc trong cơ tử cung có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống nếu không được phát hiện, điều trị phù hợp. Việc thăm khám sớm khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường như đau bụng kinh dữ dội, rong kinh, kinh nguyệt ra nhiều hoặc đau tức vùng bụng dưới giúp người bệnh được đánh giá và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.