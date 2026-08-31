Thẩm mỹ vùng kín, chị em cần biết 4 điều để tránh biến chứng

Sau sinh, vùng kín có thể thay đổi như thế nào?

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sau quá trình mang thai và sinh nở, đặc biệt ở những phụ nữ sinh thường nhiều lần, các cấu trúc vùng tầng sinh môn và âm đạo có thể bị giãn, tổn thương hoặc giảm độ đàn hồi. Những thay đổi này ở một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến cảm giác khi quan hệ vợ chồng, khiến người phụ nữ thiếu tự tin hoặc cảm thấy không thoải mái trong sinh hoạt.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Công Định, mức độ thay đổi vùng kín sau sinh ở mỗi người không giống nhau. Không phải tất cả phụ nữ sau sinh đều cần can thiệp thẩm mỹ. Việc có nên thực hiện hay không cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá dựa trên tình trạng thực tế, mức độ ảnh hưởng và nhu cầu của từng người.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, bên cạnh các cơ sở y tế chuyên khoa, nhiều cơ sở làm đẹp cũng quảng bá các dịch vụ chăm sóc và thẩm mỹ vùng kín với nhiều phương pháp khác nhau. Theo ThS.BSCKII Nguyễn Công Định, các phương pháp cải thiện vùng kín có thể bao gồm phẫu thuật tạo hình tầng sinh môn, thu nhỏ âm đạo ở những trường hợp có chỉ định phù hợp và một số phương pháp sử dụng năng lượng như laser trong những trường hợp được bác sĩ đánh giá có thể áp dụng.

Trong đó, phẫu thuật tạo hình tầng sinh môn và thu nhỏ âm đạo là những can thiệp ngoại khoa. Người thực hiện cần có chuyên môn phù hợp, đồng thời thủ thuật phải được tiến hành trong điều kiện bảo đảm vô khuẩn, kiểm soát đau và có khả năng xử trí các tình huống bất thường nếu xảy ra.

"Chị em không nên chỉ lựa chọn dựa trên quảng cáo, hình ảnh trước - sau hoặc mức giá. Điều quan trọng là phải được bác sĩ thăm khám và đánh giá cụ thể trước khi quyết định can thiệp", ThS.BSCKII Nguyễn Công Định khuyến cáo.

Thẩm mỹ vùng kín có thể gặp những biến chứng gì?

Về mặt thẩm mỹ, tạo hình tầng sinh môn phù hợp có thể giúp cải thiện hình thái vùng kín, từ đó giúp một số phụ nữ tự tin hơn. Trong những trường hợp có thay đổi cấu trúc ảnh hưởng đến chức năng, việc phục hồi phù hợp cũng có thể góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và chức năng tình dục.

Tuy nhiên, giống như những can thiệp ngoại khoa khác, thẩm mỹ vùng kín không hoàn toàn không có nguy cơ. Người bệnh có thể gặp các vấn đề như chảy máu, nhiễm khuẩn, đau, sưng nề, bất thường về sẹo hoặc kết quả thẩm mỹ không như mong muốn.

Nếu kỹ thuật thực hiện không phù hợp, việc cắt bỏ tổ chức quá nhiều hoặc không cân đối có thể ảnh hưởng đến hình thái và chức năng vùng kín. Bên cạnh đó, thuốc gây tê hoặc gây mê sử dụng trong quá trình can thiệp cũng có những nguy cơ nhất định. Vì vậy, cơ sở thực hiện cần có đầy đủ điều kiện để theo dõi và xử trí tai biến khi cần thiết.

Thực tế tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa, bác sĩ vẫn tiếp nhận những trường hợp đến khám sau khi thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ vùng kín tại những cơ sở không bảo đảm điều kiện y tế. Người bệnh có thể gặp tình trạng sưng nề, tổn thương mô, vết thương chậm lành, nhiễm khuẩn hoặc chảy máu kéo dài.

Một số trường hợp tổn thương phức tạp có thể cần thời gian điều trị và phục hồi lâu hơn, thậm chí phải thực hiện thêm các can thiệp để xử lý biến chứng.

4 điều chị em cần lưu ý trước khi thẩm mỹ vùng kín

Theo các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, trước khi quyết định thực hiện bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ vùng kín nào, chị em cần cân nhắc kỹ và lưu ý một số vấn đề.

Thứ nhất, cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám. Không nên tự đánh giá tình trạng của mình chỉ dựa vào hình ảnh hoặc thông tin trên mạng. Bác sĩ cần xác định nguyên nhân, mức độ thay đổi và tư vấn phương pháp phù hợp với từng trường hợp.

Thứ hai, lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép. Người thực hiện cần có chuyên môn phù hợp; cơ sở phải đáp ứng các điều kiện về nhân lực, phòng thủ thuật, vô khuẩn, thuốc và trang thiết bị cần thiết để theo dõi, xử trí các tình huống bất thường.

Thứ ba, tìm hiểu rõ phương pháp trước khi thực hiện. Người bệnh cần được tư vấn về lợi ích, giới hạn, nguy cơ có thể gặp, thời gian hồi phục cũng như những điều cần lưu ý sau thủ thuật, thay vì chỉ quan tâm đến kết quả thẩm mỹ.

Thứ tư, hỏi rõ chi phí và chế độ chăm sóc sau thủ thuật. Một quy trình an toàn không kết thúc ngay khi người bệnh rời khỏi phòng thủ thuật. Người bệnh cần được hướng dẫn cách chăm sóc, nhận biết dấu hiệu bất thường và lịch tái khám khi cần thiết.

Không nên xem thẩm mỹ vùng kín đơn thuần là một dịch vụ làm đẹp

Theo các bác sĩ, chăm sóc và cải thiện vùng kín là nhu cầu chính đáng của phụ nữ. Tuy nhiên, đây là vùng cơ thể nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến sức khỏe phụ khoa, chức năng sinh dục và chất lượng cuộc sống nên việc can thiệp cần được cân nhắc trên cơ sở y khoa.

Không phải trường hợp thay đổi vùng kín sau sinh nào cũng cần phẫu thuật hoặc sử dụng các phương pháp can thiệp. Với những người có nhu cầu cải thiện, bước quan trọng đầu tiên vẫn là thăm khám để xác định tình trạng thực tế và lựa chọn phương pháp phù hợp.

Vì vậy, thay vì chỉ dựa vào những lời quảng cáo hấp dẫn, hình ảnh trước - sau hoặc mức giá, chị em nên ưu tiên lựa chọn cơ sở y tế chuyên khoa, nơi có bác sĩ sản phụ khoa được đào tạo phù hợp, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu và quy trình theo dõi, chăm sóc sau can thiệp đầy đủ. Điều này giúp hạn chế những rủi ro không đáng có và bảo đảm an toàn sức khỏe trong quá trình làm đẹp.