Người phụ nữ 49 tuổi tưởng tiền mãn kinh, bất ngờ phát hiện chửa trứng từ dấu hiệu nhiều chị em dễ bỏ qua

Chậm kinh, bụng to, buồn nôn tưởng do tiền mãn kinh

Chị Hoa đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy kiểm tra sức khỏe tổng quát. Trước đó, chị chậm kinh, thấy bụng to hơn và thỉnh thoảng buồn nôn nhưng cho rằng đây có thể là biểu hiện của rối loạn tiêu hóa hoặc những thay đổi thường gặp ở tuổi tiền mãn kinh.

Khi được chỉ định chụp X-quang phổi, chị chủ động thử thai để bảo đảm an toàn trước khi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Kết quả que thử bất ngờ hiện hai vạch. Từ dấu hiệu này, chị được chuyển sang phòng khám Sản Phụ khoa để kiểm tra chuyên sâu.

Xét nghiệm beta-hCG ghi nhận nồng độ khoảng 258.000 mIU/mL, cao bất thường. Siêu âm cho thấy trong buồng tử cung có nhiều cấu trúc nhỏ chi chít giống chùm nho, không thấy hình ảnh phôi thai.

ThS.BS Dương Ngọc Hưng chẩn đoán chị Hoa mắc chửa trứng toàn phần và chỉ định chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội để điều trị.

Theo bác sĩ Hưng, điểm đáng chú ý ở trường hợp này là người bệnh đến khám sức khỏe tổng quát và chưa nghĩ bản thân có vấn đề sản phụ khoa. Những biểu hiện như chậm kinh, bụng to, buồn nôn và que thử thai hai vạch rất dễ khiến phụ nữ nghĩ mình đang mang thai, trong khi thực tế có thể là dấu hiệu của chửa trứng.

Ảnh minh họa.

Cắt tử cung, bảo tồn hai buồng trứng

Chị Hoa đã sinh đủ con và không còn nhu cầu sinh thêm. Sau khi đánh giá tuổi, tình trạng bệnh, nguy cơ biến chứng và nguyện vọng của người bệnh, bác sĩ tư vấn phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn, bảo tồn hai buồng trứng.

Phương án này giúp loại bỏ tổ chức chửa trứng trong tử cung, đồng thời hạn chế nguy cơ còn sót mô nhau bất thường. Sau khi được tư vấn, người bệnh đồng ý phẫu thuật.

Ca mổ do ThS.BS Dương Ngọc Hưng cùng ê-kíp thực hiện bằng đường mở ổ bụng. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận tử cung người bệnh to tương đương thai khoảng 3 tháng, bên trong có nhiều tổ chức gai rau thoái hóa.

Ê-kíp tiến hành cắt tử cung hoàn toàn, bảo tồn hai buồng trứng, khâu đóng vết mổ 4 lớp và dán keo sinh học. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, lượng máu mất khoảng 50 ml.

Sau mổ, chị Hoa hồi phục ổn định, được theo dõi sát các chỉ số sức khỏe và xuất viện sau một tuần.

Cần làm gì khi phát hiện chửa trứng?

Chửa trứng không phải tình trạng chỉ gặp ở một nhóm tuổi nhất định. Theo bác sĩ, bệnh có thể xảy ra ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, trong đó nguy cơ cao hơn ở người mang thai khi tuổi quá trẻ hoặc trên 40, từng chửa trứng, từng sảy thai nhiều lần hoặc có một số yếu tố nguy cơ khác.

Người mắc chửa trứng có thể xuất hiện các biểu hiện như chậm kinh, buồn nôn, nghén nhiều, bụng to nhanh hoặc ra máu âm đạo bất thường. Một số trường hợp có thể được phát hiện tình cờ khi thử thai hoặc siêu âm.

Phần lớn trường hợp chửa trứng có thể được điều trị hiệu quả nếu phát hiện và theo dõi đúng cách. Tuy nhiên, bệnh vẫn cần được theo dõi chặt chẽ vì một số trường hợp có thể xuất hiện tình trạng bệnh nguyên bào nuôi tồn tại sau điều trị.

Chậm kinh, thử thai hai vạch nên đi khám sớm

Bác sĩ Hưng khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, kể cả giai đoạn tiền mãn kinh, nếu chậm kinh, buồn nôn, bụng to nhanh, ra máu âm đạo bất thường hoặc thử thai hai vạch nên đi khám Sản Phụ khoa.

Siêu âm và xét nghiệm beta-hCG giúp xác định tình trạng thai kỳ, đánh giá sự phát triển của thai và phát hiện sớm những bất thường như thai ngoài tử cung, thai lưu hoặc chửa trứng.

Đặc biệt, phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh không nên mặc định mọi biểu hiện chậm kinh đều do thay đổi nội tiết. Khi vẫn còn khả năng mang thai, việc thử thai và thăm khám phù hợp là cần thiết để xác định chính xác nguyên nhân.

Người đã điều trị chửa trứng cần tái khám đúng hẹn, xét nghiệm beta-hCG theo chỉ định và chỉ mang thai trở lại khi được bác sĩ xác nhận thời điểm phù hợp. Theo dõi đầy đủ sau điều trị là bước quan trọng giúp phát hiện sớm tình trạng bệnh nguyên bào nuôi tồn tại và bảo đảm an toàn cho sức khỏe người bệnh.