Con trai Thương Tín và vợ gây chú ý tại lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất của cha
GĐXH - Lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất Thương Tín vừa diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của gia đình và nhiều nghệ sĩ. Thanh Tùng - con trai nghệ sĩ Thương Tín đã bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của khán giả.
Một năm sau khi Thương Tín qua đời, nhạc sĩ Tô Hiếu được sự đồng ý của gia đình cố nghệ sĩ đã đứng ra tổ chức một lễ tưởng niệm tại TP.HCM vào chiều tối ngày 25/11.
Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Tô Hiếu cho biết, những năm tháng cuối đời của Thương Tín, anh đã giúp đỡ, lo toan chu đáo và hơn hết, 1 năm qua, anh vẫn nhận được lời hỏi thăm, quan tâm từ khán giả đã yêu mến Thương Tín. Vì thế, nam nhạc sĩ quyết định vào ngày giỗ đầu, anh đã đứng ra tổ chức để bạn bè, khán giả hoài niệm một tượng đài điện ảnh Việt Nam một thời.
Lễ tưởng niệm nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" diễn ra từ 18-21h với rất nhiều ca nghệ sĩ tham dự như: Hữu Bình, Mộng Tuyền, Hồng Sáp, Bảo Khương, Bảo Thơ, Phương Ngọc, Đỗ Hiệp,...
Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, khi quyết định tổ chức buổi lễ, anh đã bàn bạc với các anh chị em Thương Tín nhưng vì họ ở Phan Rang lo đám giỗ đầu nên không thể tham gia, chỉ vợ chồng Thanh Tùng có mặt. Sau khi nghe Tô Hiếu chia sẻ, con trai cố nghệ sĩ đã xúc động vì tấm lòng "trọn tình trọn nghĩa" của Tô Hiếu với ba mình. Đồng thời, Tùng cũng bày tỏ muốn đóng góp cùng Tô Hiếu tổ chức nhưng nam nhạc sĩ đã từ chối.
"Tùng nói dù không nhiều nhưng cũng muốn gửi tôi một chút chi phí để lo buổi lễ nhưng tôi gạt đi, bảo Tùng đừng suy nghĩ gì cả vì tôi biết hoàn cảnh Tùng cũng khó khăn. Hôm qua, dự lễ tưởng niệm, Tùng xúc động nói: 'Anh làm lớn quá, ơn này rồi biết bao giờ em trả được", Tô Hiếu kể.
Được biết, có thời điểm, cả hai vợ chồng Thanh Tùng buôn bán nhưng không ổn định nên đã đi làm công nhân. Chiều tối ngày 26/11, Thanh Tùng và nhạc sĩ Tô Hiếu lại cùng nhau lên đường về quê Thương Tín để làm giỗ đầu.
Điểm nhấn của buổi lễ là tiết mục kịch tái hiện trích đoạn về nhân vật Sáu Tâm trong phim "Biệt động Sài Gòn". Vở kịch (ảnh dưới) do Tuấn Khanh (vai Sáu Tâm) và các nghệ sĩ: Hoàng Kim, Thanh Hải, Như Thành, Nguyễn Thành Long, Vinh Trọc,... đóng. Sáu Tâm là một trong những vai diễn tiêu biểu của Thương Tín, được khán giả nhớ đến bởi hình ảnh người chiến sĩ gan dạ, quyết đoán, mang nét ngang tàng, lãng tử.
Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC, Chiến trường chia nửa vầng trăng,... "Cu li không bao giờ khóc", đóng cùng NSND Minh Châu, là bộ phim cuối cùng ông tham gia.
Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm cuối đời, Thương Tín gặp nhiều khó khăn, từng được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, chăm sóc tại nhà riêng ở Hooc Môn. Trước khi qua đời, Thương Tín chuyển về quê nhà Phan Rang sống cùng mẹ đẻ và được các em chăm sóc. Gần nửa năm sau sự ra đi của Thương Tín, mẹ đẻ ông cũng qua đời.
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