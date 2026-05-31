Hai em gái Thương Tín ở Mỹ có kịp về dự tang lễ mẹ?

Chủ nhật, 19:00 31/05/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết mẹ Thương Tín đã được an táng tại quê nhà. Vì thời gian bà hấp hối kéo dài nên các con cháu, cả ở nước ngoài cũng đều kịp về đưa bà đi chặng cuối cuộc đời.

Mẹ Thương Tín là bà Nguyễn Thị Hương qua đời vào lúc 10h15 ngày 29/5/2026, hưởng thọ 89 tuổi. Với tấm lòng và tình cảm với Thương Tín nhiều năm qua, nhạc sĩ Tô Hiếu cùng Thanh Tùng - con trai cố nghệ sĩ đã có mặt tại Phan Rang trong đêm 30/5 để lo việc hậu sự.

Nam nhạc sĩ cho biết bà đã được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy, Ninh Phước, Khánh Hòa. Các con của bà: ngoài Thương Tín và 2 con trai đã qua đời thì 6 người con đều có mặt đông đủ; đặc biệt 2 cô đang sống ở nước ngoài cũng kịp về chịu tang.

"Hồi giữa tháng 3, hai người em gái của Thương Tín là Hiếu và Thuận từ Mỹ và Úc đã về lễ cúng 100 ngày của anh trai. Vậy mà chỉ 2 tháng sau, hai em ấy lại phải về chịu tang mẹ. Thời gian bà hấp hối kéo dài nên các con kịp về đông đủ, chứ khi Thương Tín ra đi đột ngột, tang lễ nhanh chóng nên 2 người em gái không kịp về Việt Nam đưa anh chặng đường cuối. Rất xót xa", nam nhạc sĩ ngậm ngùi.

Hai em gái Thương Tín từ Mỹ về dự tang lễ mẹ tại khánh hòa - Ảnh 1.

Con cháu đưa tiễn bà Nguyễn Thị Hương về nơi an nghỉ cuối cùng. Câu bà Hương nói khi Thương Tín qua đời (12/2025): "Con đi trước, mẹ lựa ngày mẹ theo sau…" vẫn ám ảnh Tô Hiếu đến giờ.

Tô Hiếu còn cho biết con trai Thương Tín cũng đau buồn khi chỉ trong 7 năm, gia đình đã chịu 4 cái đám tang. "Thật là buồn khi thời gian ngắn mà 4 tang lễ: 2 em trai Thương Tín mất vì bệnh rồi đến Thương Tín và giờ là mẹ", Tô Hiếu cho biết.

Sinh thời, bà Nguyễn Thị Hương được biết đến là người phụ nữ tần tảo, dành cả cuộc đời chăm lo cho gia đình và các con. Bà có 9 người con: ngoài Thương Tín và 2 con trai đã qua đời thì còn có 4 con gái tên: Hạnh, Hiếu, Hiền, Thuận (2 cô đang sống ở nước ngoài) và 2 con trai là Hiệp, Bình. Dù không hoạt động nghệ thuật, bà luôn là chỗ dựa tinh thần quan trọng đối với Thương Tín.

Cố nghệ sĩ Thương Tín từng nhiều lần nhắc về mẹ. Thời điểm gặp biến cố về sức khỏe, Thương Tín đã về Khánh Hòa để sống cùng gia đình. Lúc đó, mẹ ruột ông là bà Nguyễn Thị Hương đã chăm lo cho bệnh tình của nghệ sĩ Thương Tín.

Hai em gái Thương Tín từ Mỹ về dự tang lễ mẹ tại khánh hòa - Ảnh 2.

Sau khi an táng mẹ Thương Tín, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng ghé thắp hương cho đàn anh.

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC và Chiến trường chia nửa vầng trăng,...

Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm cuối đời, Thương Tín gặp nhiều khó khăn, từng được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, chăm sóc tại nhà riêng ở Hooc Môn.

Cuối đời, Thương Tín sống cùng xã với vợ cũ nhưng không còn liên lạc từ cuối năm 2024 sau khi hai người chia tay do mâu thuẫn. Trong thời gian này, Thương Tín chuyển về quê sống cùng mẹ ruột, không gặp con gái và luôn sống trong nỗi day dứt, nhớ thương con.

Mẹ nghệ sĩ Thương Tín qua đời

GĐXH - "Từ hoa hậu của cuộc thi chuyển giới lớn nhất Thế giới tới Á hậu của cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ với những ứng cử viên siêu mạnh... Hành trình nhan sắc này với tôi không còn gì tuyệt hơn", Hương Giang chia sẻ sau ngôi vị Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026.

GĐXH - Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 trong sự yêu mến của đông đảo khán giả. Sau gần hai thập kỷ kể từ khi giành vương miện, cuộc sống của cô ngày càng bình lặng và kín tiếng hơn.

GĐXH - "Tinh hoa vũ đạo nhí 2026" là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực vũ đạo, đồng thời hướng đến việc lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ đích thực.

GĐXH - Với vai trò Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt nhiệm kỳ 2026- 2028 do Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam bổ nhiệm, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản dân tộc đến cộng đồng trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

GĐXH - Hương Giang - đại diện Việt Nam đã giành ngôi vị Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026.

Sau thành công vang dội của Mắt Biếc, ba nữ diễn viên Trúc Anh, Đỗ Khánh Vân và Nguyễn Lâm Thảo Tâm giờ có cuộc sống trái ngược.

GĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê đội mưa lên thăm cháu, dân mạng đồng loạt nhận ra bé Harley 9 tháng tuổi ngày càng giống bà nội.

Khánh Thi với mong muốn đưa dancesport Việt Nam vươn tầm quốc tế.

GĐXH - Sau 22 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hiện chuyên tâm vào công việc giảng dạy và tập trung hoàn thiện bản thân. Cô cũng kín tiếng về cuộc sống riêng tư.

GĐXH - Chỉ trong phút chốc, hình tượng của Hoa hậu Vi Minh hoàn toàn sụp đổ khi bị quy kết là lừa dối dân bản, sống giả tạo.

