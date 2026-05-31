Hai em gái Thương Tín ở Mỹ có kịp về dự tang lễ mẹ?
GĐXH - Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết mẹ Thương Tín đã được an táng tại quê nhà. Vì thời gian bà hấp hối kéo dài nên các con cháu, cả ở nước ngoài cũng đều kịp về đưa bà đi chặng cuối cuộc đời.
Mẹ Thương Tín là bà Nguyễn Thị Hương qua đời vào lúc 10h15 ngày 29/5/2026, hưởng thọ 89 tuổi. Với tấm lòng và tình cảm với Thương Tín nhiều năm qua, nhạc sĩ Tô Hiếu cùng Thanh Tùng - con trai cố nghệ sĩ đã có mặt tại Phan Rang trong đêm 30/5 để lo việc hậu sự.
Nam nhạc sĩ cho biết bà đã được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy, Ninh Phước, Khánh Hòa. Các con của bà: ngoài Thương Tín và 2 con trai đã qua đời thì 6 người con đều có mặt đông đủ; đặc biệt 2 cô đang sống ở nước ngoài cũng kịp về chịu tang.
"Hồi giữa tháng 3, hai người em gái của Thương Tín là Hiếu và Thuận từ Mỹ và Úc đã về lễ cúng 100 ngày của anh trai. Vậy mà chỉ 2 tháng sau, hai em ấy lại phải về chịu tang mẹ. Thời gian bà hấp hối kéo dài nên các con kịp về đông đủ, chứ khi Thương Tín ra đi đột ngột, tang lễ nhanh chóng nên 2 người em gái không kịp về Việt Nam đưa anh chặng đường cuối. Rất xót xa", nam nhạc sĩ ngậm ngùi.
Tô Hiếu còn cho biết con trai Thương Tín cũng đau buồn khi chỉ trong 7 năm, gia đình đã chịu 4 cái đám tang. "Thật là buồn khi thời gian ngắn mà 4 tang lễ: 2 em trai Thương Tín mất vì bệnh rồi đến Thương Tín và giờ là mẹ", Tô Hiếu cho biết.
Sinh thời, bà Nguyễn Thị Hương được biết đến là người phụ nữ tần tảo, dành cả cuộc đời chăm lo cho gia đình và các con. Bà có 9 người con: ngoài Thương Tín và 2 con trai đã qua đời thì còn có 4 con gái tên: Hạnh, Hiếu, Hiền, Thuận (2 cô đang sống ở nước ngoài) và 2 con trai là Hiệp, Bình. Dù không hoạt động nghệ thuật, bà luôn là chỗ dựa tinh thần quan trọng đối với Thương Tín.
Cố nghệ sĩ Thương Tín từng nhiều lần nhắc về mẹ. Thời điểm gặp biến cố về sức khỏe, Thương Tín đã về Khánh Hòa để sống cùng gia đình. Lúc đó, mẹ ruột ông là bà Nguyễn Thị Hương đã chăm lo cho bệnh tình của nghệ sĩ Thương Tín.
Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC và Chiến trường chia nửa vầng trăng,...
Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm cuối đời, Thương Tín gặp nhiều khó khăn, từng được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, chăm sóc tại nhà riêng ở Hooc Môn.
Cuối đời, Thương Tín sống cùng xã với vợ cũ nhưng không còn liên lạc từ cuối năm 2024 sau khi hai người chia tay do mâu thuẫn. Trong thời gian này, Thương Tín chuyển về quê sống cùng mẹ ruột, không gặp con gái và luôn sống trong nỗi day dứt, nhớ thương con.
