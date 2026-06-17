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Điều ít biết về em trai, em gái Thương Tín

Thứ tư, 19:00 17/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Thương Tín đến hiện tại vẫn được người hâm mộ dành sự quan tâm rất lớn, đặc biệt là về gia đình, về những người em đã bên cạnh ông trong những năm tháng cuối đời.

Điều ít biết về em trai em gái Thương Tín và cuộc sống gia đình năm 2026 - Ảnh 1.Mẹ nghệ sĩ Thương Tín qua đời

GĐXH - Mẹ ruột Thương Tín đã qua đời ở tuổi 90. Gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho bà tại quê nhà.

Những người em thầm lặng bên cạnh Thương Tín những năm tháng cuối đời

Mới đây, kênh TikTok Thương Tín (hơn 10 nghìn người theo dõi) do nhạc sĩ Tô Hiếu quản lý bất ngờ viral. Trên nền tảng này vẫn lưu giữ những thước phim ghi lại thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Thương Tín như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, Săn bắt cướp, Chiến trường chia nửa vầng trăng... đến những năm tháng cuối đời đầy chật vật: biến cố sức khỏe, rời TP.HCM về quê nhà Phan Rang sinh sống cùng mẹ ruột cho đến ngày 8/12/2025, Thương Tín qua đời và được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa).

Là người đồng hành cùng Thương Tín trong nhiều năm cuối đời, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết nam diễn viên tuy bất hạnh khi không có được sự đủ đầy về tình cảm gia đình ở tuổi xế chiều, nhưng vẫn may mắn vì bên cạnh luôn có mẹ già và các em ruột.

Theo chia sẻ của Tô Hiếu, Thương Tín là anh cả trong gia đình có 9 anh chị em. Ngoài hai người em trai đã qua đời, ông còn có bốn em gái gồm Hạnh, Hiếu, Hiền và Thuận, cùng hai em trai là Hiệp và Bình.

Điều ít biết về em trai em gái Thương Tín và cuộc sống gia đình năm 2026 - Ảnh 2.

Em trai Thương Tín từng lên TP.HCM đưa anh đi khám bệnh và đón về quê nhà Phan Rang.

Trong số đó, người em trai tên Hiệp được nhạc sĩ Tô Hiếu đặc biệt nhắc đến với sự trân trọng. Đầu năm 2025, khi sức khỏe Thương Tín suy giảm nghiêm trọng do đau chân và nhiều bệnh lý tuổi già, ông buộc phải trở về Phan Rang dưỡng bệnh. Thời điểm ấy, anh Hiệp đang làm nghề may tại Phan Thiết nhưng đã quyết định chuyển hẳn về quê để chăm sóc mẹ già và người anh nổi tiếng.

Theo Tô Hiếu, việc từ bỏ công việc và cuộc sống ổn định để trở về quê chăm sóc người thân là điều không phải ai cũng làm được. Chính sự hy sinh đó đã giúp Thương Tín có thêm điểm tựa trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.

Bên cạnh anh Hiệp còn có người em gái tên Hạnh, sống tại Phan Rang. Từ khi Thương Tín rời TP.HCM về quê, bà Hạnh gần như luôn túc trực, chăm sóc anh trai. Sau này, cùng với anh Hiệp và em gái Hiền đang sinh sống tại khu vực Tháp Chàm, ba anh chị em thay nhau chăm lo cho sức khỏe của Thương Tín cũng như phụng dưỡng mẹ già.

Điều ít biết về em trai em gái Thương Tín và cuộc sống gia đình năm 2026 - Ảnh 3.
Điều ít biết về em trai em gái Thương Tín và cuộc sống gia đình năm 2026 - Ảnh 4.

Đi qua những thăng trầm, cuối đời Thương Tín về quê nhà sống cùng mẹ già và được các em chăm sóc.

Hai người em gái ở nước ngoài và cuộc hội ngộ muộn màng

Trong gia đình Thương Tín, hai người em gái là bà Hiếu và bà Thuận hiện sinh sống tại Mỹ và Úc. Theo chia sẻ từ gia đình, cả hai mới được con cái bảo lãnh sang nước ngoài khoảng 2-3 năm gần đây. Cuộc sống nơi xứ người của họ cũng không quá dư dả như nhiều người vẫn nghĩ.

Sau khi Thương Tín qua đời, hai người em gái lần đầu xuất hiện trước công chúng khi trở về Việt Nam dự lễ cúng 100 ngày của anh trai. Đó cũng là dịp hiếm hoi đông đủ các anh chị em trong gia đình hội ngộ để tưởng nhớ người anh cả - người từng là niềm tự hào của gia đình.

Tuy nhiên, niềm đau chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ hơn hai tháng sau, gia đình tiếp tục đón nhận tin buồn khi mẹ ruột của Thương Tín - bà Nguyễn Thị Hương - qua đời ngày 29/5/2026.

Theo người thân, do bà Hương lâm bệnh và hấp hối trong một thời gian nên các con kịp trở về đông đủ để chăm sóc và nhìn mặt mẹ lần cuối. Điều này khác với sự ra đi đột ngột của Thương Tín vào cuối năm 2025 khiến nhiều người thân không kịp chuẩn bị tâm lý.

Điều ít biết về em trai em gái Thương Tín và cuộc sống gia đình năm 2026 - Ảnh 5.

Thời hoàng kim của Thương Tín.

Nếu như công chúng nhớ đến Thương Tín với hình ảnh một tài tử phong trần từng làm mưa làm gió trên màn ảnh Việt suốt nhiều thập niên thì những người thân lại nhớ đến ông như một người anh cả trải qua nhiều biến cố cuộc đời. Trong những năm tháng cuối cùng, khi ánh hào quang đã lùi xa, chính mẹ già và những người em ruột đã trở thành chỗ dựa lớn nhất của Thương Tín.

Có lẽ, giữa rất nhiều thăng trầm của cuộc đời một ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm tháng cuối đời Thương Tín về bên mẹ và các em là minh chứng rằng sau mọi hào quang sân khấu, gia đình vẫn luôn là nơi để con người tìm về.

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