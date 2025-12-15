Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền





Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn GĐXH - Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh.

Tôi năm nay 26 tuổi. Gia đình tôi chỉ có tôi là đứa con gái duy nhất. Ngày trước, gia đình bố mẹ tôi đểu thuộc diện nghèo, bố mẹ đều làm nông mà còn đi làm thuê cho nhà người khác chứ không có ruộng đất để tự làm.

Vì nghèo quá nên bố thì không dám lấy vợ, không lo được cho bản thân thì cũng khó lo cho người khác, còn mẹ tự ti thì cũng không dám yêu ai, không lấy chồng cho đến khi họ bước sang tuổi 35, 36. Bố mẹ tôi gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng...

Năm mẹ tôi 38 tuổi thì mới sinh tôi. Sau đó 2 năm thì bố tôi tai nạn lao động mất. Từ ấy mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành, lo cho tôi ăn học đầy đủ dù có khó khăn như thế nào...

Cũng chính vì thế nên mục tiêu tôi ra trường, đi làm, kiếm tiền một phần lo cho bản thân, cũng một phần muốn lo cho mẹ. Suốt bao năm qua mẹ đã lo cho tôi rồi, nay cũng có tuổi nên tôi luôn cố gắng để mẹ có cuộc sống đủ đầy.

Hàng tháng tôi cố gắng gửi về cho mẹ một khoản để chi tiêu, còn dư có thể dành tiết kiệm. (Tôi xin giấu lương của mình nhưng mỗi tháng đến hiện tại tôi gửi cho mẹ khoảng 12 triệu/tháng, trước kia thì ít hơn). Tôi cũng phải ăn uống, chi tiêu, có một cuộc sống tiết kiệm thì mới có thể gửi cho mẹ như vậy được.

Ảnh minh họa

Nhưng, mẹ tôi suốt ngày bị lừa thôi mọi người à.

Lần thứ nhất bà bị lừa mua thiết bị tiết kiệm điện: Bị bọn giả danh mặc áo điện lực đến tận nhà lừa mua cái thiết bị cắm vào ổ điện để tiết kiệm điện. Trên mạng nó lừa bán 200-300 nghìn, mẹ tôi mua hẳn 1,5 triệu. Tôi không biết cho đến khi về nhìn thấy hỏi sao mẹ mua cái này thì mẹ kể như vậy...Xong bà kết luận: "Mẹ thấy không hiệu quả con à. Con liên hệ bên điện lực xem (?!)".

Lần thứ hai bà bị "bạn trai" lừa: Mẹ tôi bị bọn "đào lửa" (lừa đảo - trên mạng xã hội hay nói lái từ này - BTV) nó lừa. Nó tỉ tê tâm sự, gửi ảnh này kia xong khoe giàu có, bày tỏ tình cảm rồi nhờ mẹ chuyển khoản cho người này người kia tận 50 triệu đồng. Xong mẹ tôi cứ khẳng định họ giàu lắm rồi sẽ trả thôi. Kết quả là mất hút.

Lần thứ ba, bà bị bọn "đào lửa - Cam" lừa: Mẹ tôi cũng bị "đào lửa bên Campuchia" lừa mất 30 triệu. Lừa xong, chính chúng nó gọi cho bà hỏi là có phải bà đang bị lừa không, cần phong tỏa tài khoản... Xong nó gửi cả ảnh gọi là gửi tiền đến số tài khoản ABC để tạm phong tỏa điều tra, lấy lại tiền cho bà. Mẹ tôi lại gửi thêm 30 triệu nữa... thành tổng mất 60 triệu.

Chưa kể những lần lặt vặt nào là mua thuốc của đa cấp, mua xoong nồi chảo đa cấp, v.v...

Suốt bao năm tôi đi làm, tiết kiệm gửi mẹ như vậy mà đến giờ chỉ còn khoảng hơn 20 triệu. Mọi người bảo tôi không nên gửi cho bà nữa nhưng không gửi thì mẹ tôi lại trách là "con không thương mẹ", xong khóc lóc... tôi lại chuyển. Lần nào tôi cũng nhắc nhưng hết lần này đến lần khác bà vẫn bị lừa.

Khi tôi báo công an vụ việc của mẹ, các anh ghi nhận để điều tra, phá án đồng thời cũng cảnh báo là không chỉ mẹ tôi mà có rất nhiều người bị như vậy. Các anh cũng nhắc mẹ tôi phải chủ động cảnh giác vì bọn lừa đảo rất tinh vi... không lần này thì lần khác, không kịch bản này thì kịch bản khác.

Nói chung là tôi bất lực... Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng là mẹ tôi khó nói thật. Nhắc nhở thì dỗi, không đưa tiền thì mẹ bảo tôi không thương bà...

Tôi chỉ biết thở dài, đi làm công việc đã áp lực rồi, giờ còn phải suy nghĩ, nói sao để mẹ hiểu, mẹ không dỗi và để giữ được tiền tiết kiệm cho mẹ an hưởng tuổi già...

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com. Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

H.N