Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc

Tôi họ Lưu, 61 tuổi, nghỉ hưu được 6 năm. Lương hưu của tôi mỗi tháng là 2.800 NDT (khoảng 10,4 triệu đồng).

Tôi từng kết hôn trong thời gian ngắn rồi ly hôn và sống một mình cho đến bây giờ. Trong nhiều năm, tôi dồn hết tình cảm cho bố mẹ, hỗ trợ anh chị chăm sóc cháu trai.

Có người bảo tôi dại dột vì không xây dựng cuộc sống riêng và quá hy sinh cho gia đình. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận bởi chăm sóc cha mẹ và yêu thương người thân là lựa chọn tôi tự nguyện và hạnh phúc với điều đó.

Khi nghỉ hưu ở tuổi 55, tôi dùng tiền tiết kiệm và khoản lương hưu nhận được hằng năm để mua cho mình một căn nhà nhỏ. Đó là chỗ dựa tinh thần giúp tôi cảm thấy mình có một nơi thật sự thuộc về mình.

Sau đó, tôi quyết định bắt đầu tiết kiệm tiền nghiêm túc cho tuổi già. Và chỉ trong 6 năm, dù mức lương hưu không cao, tôi vẫn tích lũy được 300.000 NDT (tương đương hơn 1 tỷ đồng).

Tất cả là nhờ tôi kiên trì làm 3 việc sau.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi nghỉ hưu: không ngừng học tập, đầu tư vào chính mình. Ảnh minh họa

1. Sau khi nghỉ hưu, tôi không nghỉ ngơi mà chọn học thêm để có kỹ năng và thu nhập mới

Ngay khi nghỉ hưu, thay vì ở nhà cho qua ngày, tôi đăng ký khóa học về viết lách và chỉnh sửa video trên các nền tảng truyền thông.

Tôi mong muốn tìm một hướng đi mới, vừa duy trì tinh thần tích cực vừa tạo thu nhập.

Tôi bắt đầu từ con số 0. 9 tháng đầu tiên không có thu nhập khiến tôi từng tự hỏi liệu mình có phù hợp hay không. Nhưng nhờ tính kỷ luật và sự kiên trì, tôi đã có khoản thu nhập đầu tiên từ nội dung tự sản xuất.

Khi mọi thứ dần ổn định, tôi mở rộng hoạt động và hiện có hàng chục nghìn người theo dõi trên nhiều nền tảng.

Thu nhập từ công việc này thậm chí cao hơn cả lương hưu của tôi.

Ai nhìn vào cũng tưởng tôi cô đơn vì không có con. Nhưng thực tế, tôi đang sống cuộc đời đầy ý nghĩa, học hỏi mỗi ngày, làm công việc mình yêu thích và giữ được sự độc lập tài chính.

Đây là việc đầu tiên tôi làm sau khi nghỉ hưu: không ngừng học tập, đầu tư vào chính mình.

2. Chăm sóc người lớn tuổi: Vừa tạo giá trị vừa có thêm thu nhập

Trong hành trình học tập và làm việc mới, tôi quen một người chị 68 tuổi tên Phương, cũng là phụ nữ độc thân. Chúng tôi trở thành bạn đồng hành trong công việc và cả cuộc sống.

Một lần, chị Phương đổ bệnh nặng lúc nửa đêm. Chị gọi cho tôi và tôi đưa chị vào bệnh viện, chăm sóc nửa tháng trong thời gian chị điều trị.

Sau khi hồi phục, chị đề nghị trả chi phí chăm sóc cho tôi vì muốn thể hiện sự công bằng và trân trọng công sức của tôi.

Từ đó, tôi trở thành người đồng hành của chị, đưa chị đi khám, nhận thuốc, truyền dịch, trò chuyện và chăm sóc khi cần.

Chị trả cho tôi một khoản thù lao hàng tháng. Tôi nhận không phải vì tiền, mà vì tôi hiểu hai người phụ nữ độc thân nương tựa nhau là điều đáng trân quý.

Đây là nguồn thu nhập thứ hai sau khi nghỉ hưu, nhẹ nhàng, ý nghĩa và ấm áp tình người.

3. Giữ gìn tình cảm gia đình: Cho đi bằng tất cả sự chân thành

Khi còn trẻ, tôi phụng dưỡng cha mẹ và giúp đỡ anh trai, chị dâu chăm sóc cháu trai.

Sau khi tôi nghỉ hưu, anh chị và cháu trai luôn nhớ đến tôi mỗi dịp lễ Tết, mời tôi về nhà sum họp và tặng quà, phong bao lì xì.

Cháu trai còn đến thăm tôi cùng gia đình, để lì xì dưới gối trước khi rời đi, khiến tôi xúc động vô cùng.

Tôi cũng đáp lại bằng cách lì xì cho con của cháu trai. Không nhiều, nhưng là cách tôi thể hiện sự yêu thương.

Có người nói gia đình đối xử tốt với tôi vì tôi không có con. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tình cảm gia đình là sự cộng hưởng của lòng chân thành chứ không phải tiền bạc.

Đây là điều giúp tôi luôn có chỗ dựa tinh thần trong tuổi già.

Tuổi già không đáng sợ nếu sống chủ động

Sau 6 năm nghỉ hưu, tôi đã có cho mình một cuộc sống ổn định và trọn vẹn: một ngôi nhà riêng để an cư, khoản lương hưu hàng tháng đảm bảo sinh hoạt, hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm để dưỡng già, công việc yêu thích mang lại thu nhập thêm và niềm vui mỗi ngày.

Quan trọng hơn cả, tôi vẫn luôn nhận được sự ấm áp của tình thân và giữ được sự tự tin, tự chủ trong hành trình sống của chính mình.

Tôi không thấy mình thiệt thòi vì không có con. Tôi đã có chính mình – và đó là điều quan trọng nhất.

Nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là cơ hội để bắt đầu lại theo cách mà bạn luôn mong muốn.

Tôi 61 tuổi, vẫn sống khỏe, sống vui, sống tự lập. Và tôi tin, ai cũng có thể làm được nếu chuẩn bị cho tuổi già bằng sự chủ động thay vì buông xuôi.

Bài viết đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về việc tiết kiệm tiền của bà Lưu.

Nghỉ hưu không như mơ: Cú sốc tinh thần sau khi về hưu của cựu chủ tịch GĐXH - Cuộc sống nghỉ hưu không chỉ cần tiền bạc mà còn cần mục tiêu và cảm giác cống hiến. Nhiều người giàu vẫn rơi vào trống rỗng sau khi nghỉ hưu.

Theo Toutiao