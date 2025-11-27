Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc
GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.
Tôi họ Lưu, 61 tuổi, nghỉ hưu được 6 năm. Lương hưu của tôi mỗi tháng là 2.800 NDT (khoảng 10,4 triệu đồng).
Tôi từng kết hôn trong thời gian ngắn rồi ly hôn và sống một mình cho đến bây giờ. Trong nhiều năm, tôi dồn hết tình cảm cho bố mẹ, hỗ trợ anh chị chăm sóc cháu trai.
Có người bảo tôi dại dột vì không xây dựng cuộc sống riêng và quá hy sinh cho gia đình. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận bởi chăm sóc cha mẹ và yêu thương người thân là lựa chọn tôi tự nguyện và hạnh phúc với điều đó.
Khi nghỉ hưu ở tuổi 55, tôi dùng tiền tiết kiệm và khoản lương hưu nhận được hằng năm để mua cho mình một căn nhà nhỏ. Đó là chỗ dựa tinh thần giúp tôi cảm thấy mình có một nơi thật sự thuộc về mình.
Sau đó, tôi quyết định bắt đầu tiết kiệm tiền nghiêm túc cho tuổi già. Và chỉ trong 6 năm, dù mức lương hưu không cao, tôi vẫn tích lũy được 300.000 NDT (tương đương hơn 1 tỷ đồng).
Tất cả là nhờ tôi kiên trì làm 3 việc sau.
1. Sau khi nghỉ hưu, tôi không nghỉ ngơi mà chọn học thêm để có kỹ năng và thu nhập mới
Ngay khi nghỉ hưu, thay vì ở nhà cho qua ngày, tôi đăng ký khóa học về viết lách và chỉnh sửa video trên các nền tảng truyền thông.
Tôi mong muốn tìm một hướng đi mới, vừa duy trì tinh thần tích cực vừa tạo thu nhập.
Tôi bắt đầu từ con số 0. 9 tháng đầu tiên không có thu nhập khiến tôi từng tự hỏi liệu mình có phù hợp hay không. Nhưng nhờ tính kỷ luật và sự kiên trì, tôi đã có khoản thu nhập đầu tiên từ nội dung tự sản xuất.
Khi mọi thứ dần ổn định, tôi mở rộng hoạt động và hiện có hàng chục nghìn người theo dõi trên nhiều nền tảng.
Thu nhập từ công việc này thậm chí cao hơn cả lương hưu của tôi.
Ai nhìn vào cũng tưởng tôi cô đơn vì không có con. Nhưng thực tế, tôi đang sống cuộc đời đầy ý nghĩa, học hỏi mỗi ngày, làm công việc mình yêu thích và giữ được sự độc lập tài chính.
Đây là việc đầu tiên tôi làm sau khi nghỉ hưu: không ngừng học tập, đầu tư vào chính mình.
2. Chăm sóc người lớn tuổi: Vừa tạo giá trị vừa có thêm thu nhập
Trong hành trình học tập và làm việc mới, tôi quen một người chị 68 tuổi tên Phương, cũng là phụ nữ độc thân. Chúng tôi trở thành bạn đồng hành trong công việc và cả cuộc sống.
Một lần, chị Phương đổ bệnh nặng lúc nửa đêm. Chị gọi cho tôi và tôi đưa chị vào bệnh viện, chăm sóc nửa tháng trong thời gian chị điều trị.
Sau khi hồi phục, chị đề nghị trả chi phí chăm sóc cho tôi vì muốn thể hiện sự công bằng và trân trọng công sức của tôi.
Từ đó, tôi trở thành người đồng hành của chị, đưa chị đi khám, nhận thuốc, truyền dịch, trò chuyện và chăm sóc khi cần.
Chị trả cho tôi một khoản thù lao hàng tháng. Tôi nhận không phải vì tiền, mà vì tôi hiểu hai người phụ nữ độc thân nương tựa nhau là điều đáng trân quý.
Đây là nguồn thu nhập thứ hai sau khi nghỉ hưu, nhẹ nhàng, ý nghĩa và ấm áp tình người.
3. Giữ gìn tình cảm gia đình: Cho đi bằng tất cả sự chân thành
Khi còn trẻ, tôi phụng dưỡng cha mẹ và giúp đỡ anh trai, chị dâu chăm sóc cháu trai.
Sau khi tôi nghỉ hưu, anh chị và cháu trai luôn nhớ đến tôi mỗi dịp lễ Tết, mời tôi về nhà sum họp và tặng quà, phong bao lì xì.
Cháu trai còn đến thăm tôi cùng gia đình, để lì xì dưới gối trước khi rời đi, khiến tôi xúc động vô cùng.
Tôi cũng đáp lại bằng cách lì xì cho con của cháu trai. Không nhiều, nhưng là cách tôi thể hiện sự yêu thương.
Có người nói gia đình đối xử tốt với tôi vì tôi không có con. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tình cảm gia đình là sự cộng hưởng của lòng chân thành chứ không phải tiền bạc.
Đây là điều giúp tôi luôn có chỗ dựa tinh thần trong tuổi già.
Tuổi già không đáng sợ nếu sống chủ động
Sau 6 năm nghỉ hưu, tôi đã có cho mình một cuộc sống ổn định và trọn vẹn: một ngôi nhà riêng để an cư, khoản lương hưu hàng tháng đảm bảo sinh hoạt, hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm để dưỡng già, công việc yêu thích mang lại thu nhập thêm và niềm vui mỗi ngày.
Quan trọng hơn cả, tôi vẫn luôn nhận được sự ấm áp của tình thân và giữ được sự tự tin, tự chủ trong hành trình sống của chính mình.
Tôi không thấy mình thiệt thòi vì không có con. Tôi đã có chính mình – và đó là điều quan trọng nhất.
Nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là cơ hội để bắt đầu lại theo cách mà bạn luôn mong muốn.
Tôi 61 tuổi, vẫn sống khỏe, sống vui, sống tự lập. Và tôi tin, ai cũng có thể làm được nếu chuẩn bị cho tuổi già bằng sự chủ động thay vì buông xuôi.
Bài viết đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về việc tiết kiệm tiền của bà Lưu.
Theo Toutiao
Vợ giữ 60 triệu đồng/tháng, cả năm chỉ dư 70 triệu, tuyệt vọng chuyện mua nhàTâm sự - 4 giờ trước
Tôi sốc khi vợ nói cả nhà cả cửa còn 70 triệu đồng, trong khi thu nhập hai đứa 60 triệu/tháng cô ấy giữ hết, giấc mơ mua căn hộ chung cư mini trả góp tan thành khói.
5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nàoTâm sự - 17 giờ trước
Hễ có lương, tôi lại gửi về nước nhờ mẹ giữ để mua nhà, sau 5 năm tôi trở về xin lại, mẹ nói không còn đồng nào, đã cho em trai và sắm sửa cho gia đình hết.
Bạn thân truy hỏi tiền phúng viếng, cô gái tá hỏa về chiếc phong bì bị rút lõiTâm sự - 18 giờ trước
Tình thế khó xử, tôi không biết phải ăn nói với bạn thân thế nào về chiếc phong bì phúng viếng bị rút lõi.
'Trót dại’ với chồng cũ sau 1 đêm say, người phụ nữ lâm vào ngõ cụtTâm sự - 1 ngày trước
Sau đêm mặn nồng, tôi tỉnh dậy với dòng tin nhắn dài của chồng cũ. Dòng tin nhắn ấy khiến tôi cười trong nước mắt.
Đi 300km dự lễ mừng thọ mẹ của thông gia tương lai, nhà gái 'quay xe' trong đêmTâm sự - 1 ngày trước
Sau khi tham dự lễ mừng thọ bà nội của bạn trai tôi, bố mẹ rất bức xúc, khuyên tôi suy nghĩ lại việc kết hôn. Chính tôi cũng bị sốc khi chứng kiến sự việc diễn ra tại nhà anh.
Gặp lại người yêu cũ, tôi đau thắt lòng khi biết những điều anh đã trải quaTâm sự - 2 ngày trước
Lén nhìn người yêu cũ từ xa, tôi không giữ được bình tĩnh, nước mắt chảy tràn. Tôi hối hận vì năm xưa chia tay anh để rồi cả hai phải gặp nhiều đau khổ.
Chia tay vì những câu nói vô lễ của người yêu với bố mẹTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Mẹ nói ít thôi, đang bận!" - Đấy là một trong những câu nói vô lễ của bạn trai tôi với bố mẹ anh ta.
Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấpTâm sự - 2 ngày trước
Sau cái tát của chồng, em dâu ôm mặt khóc, chạy vào phòng khóa trái cửa, bỏ lại phía sau không gian tĩnh lặng với nỗi khổ tâm khôn tả của cả nhà trong đám tang mẹ.
Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫnTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ được mình lại cưới một người ích kỷ và máu lạnh đến vậy.
Gặp lại đồng nghiệp sau 20 năm: Ai cũng làm giám đốc nhưng cuộc sống khác xa tưởng tượngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Gặp lại đồng nghiệp cũ sau 20 năm, tôi mới nhận ra rằng thành công đi kèm những đánh đổi không ngờ.
Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệtTâm sự
Ở quê tôi, việc con rể được nhà vợ giàu có chia đất không phải chuyện lạ nhưng ngay cả thông gia “cũng có phần” thì chưa từng thấy, thậm chí chẳng ai tin điều này là thật.