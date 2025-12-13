Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn
GĐXH - Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh.
Tôi hiện đã lập gia đình và có 2 bé. Bé gái đầu 3 tuổi, bé trai sau được 1 tháng. Tôi và chồng yêu nhau tính đến nay là 10 năm, kết hôn đã được gần 4 năm. Anh là mối tình đầu của tôi.
Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh. Cách ngày cưới khoảng 2 tháng, tôi có vào viện thăm bố chồng. Ông có kể tôi nghe anh đánh bạc online, báo nợ 100 triệu đồng. Lúc ấy phần vì mù quáng, phần vì nghĩ hai gia đình đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ nên tôi vẫn đồng ý cưới.
Cưới xong tôi được biết, anh đã ứng 2 tháng lương, cắm xe máy, và báo thêm tôi khoản nợ hơn 20 triệu. Tôi đã trả nợ giúp. Từ lúc cưới tôi đã phải trả nợ cho chồng nhiều lần, khi thì 5 - 7 triệu, lúc nhiều thì 10 - 20 triệu. Chồng tôi lương thấp, lại không tu chí làm ăn, chỉ đam mê đỏ đen nên tôi nắm kinh tế, để anh không có tiền chơi cờ bạc.
Mặc dù chồng bê tha như vậy nhưng trước đây anh rất thương vợ con. Có lương là sẽ mua đồ cho vợ, cho con hoặc mua đồ ăn cho gia đình. Làm gì cũng sẽ nghĩ đến vợ nên tôi vẫn chấp nhận được.
Khoảng nửa năm trở lại đây, chồng tôi sang chỗ làm mới, có nhiều mối quan hệ và nhiều em gái cùng chỗ làm mới. Đúng lúc tôi mang bầu nên có phần nhạy cảm hơn. Mọi chuyện ở chỗ làm hay ở gia đình, chồng tôi đều sẽ kể cho các em gái ở chỗ làm (họ đều đã có gia đình hoặc người yêu). Tuyệt nhiên ít giao tiếp với vợ hơn. Nhà tôi giống như nhà trọ, anh chỉ về ăn và ngủ... đôi khi là nơi để chơi game.
Tôi mới sinh em bé được 1 tháng, chồng tôi lại bắt đầu linh tinh chuyện tiền bạc. Hay mượn tiền tôi với lý do cho bạn ở chỗ làm vay rồi viện đủ mọi lý do. Mọi lần có vay có trả, nhưng gần đây vay nhiều lại không trả nên tôi nghi ngờ. Tôi đòi kiểm tra điện thoại thì không cho kiểm tra. Lại còn cao giọng với tôi.
Trong lúc nóng giận, tôi có xưng "mày - tao" với chồng. Chồng tôi liền vơ cái cốc định đánh tôi. May có mẹ chồng can lại. Trước đây anh cũng đã từng đánh tôi một lần rồi. Con gái tôi thấy bố mẹ to tiếng, bố bỏ đi nên cũng khóc, luôn miệng nói "Con yêu bố, con thích bố, mẹ có yêu bố nữa không?" Thực sự tôi rất thương con....
Trong lúc tôi ở cữ, chồng tôi liên tục đi chơi game, không phụ tôi chăm con. Tối hay viện cớ tăng ca về muộn. Tôi đang rất rối trí, tâm lý không ổn định nên cũng hay mắng các con. Theo mọi người tôi có nên ly thân? Hay vì con mà nhẫn nhịn? Tôi đang rất bối rối...
Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
M.Lan
Con dâu cho trẻ ăn xin ngoài đường 500 nghìn, mẹ chồng phản ứng 'gắt'Tâm sự - 13 giờ trước
Thấy nàng dâu rút ra tờ 500.000 đồng rồi đưa cho đứa trẻ lang thang xin tiền dọc đường, mẹ chồng tỏ ra khó chịu, liên tục trách móc.
Mẹ gọi tôi là 'của nợ', lớn lên tôi đưa bố thoát khỏi người vợ cay nghiệt nàyTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chẳng ai muốn bố mẹ mình bỏ nhau cả, nhưng tôi lại đồng ý việc ấy...
Bị người yêu lừa về ra mắt và cái kếtTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Còn tôi thì chết đứng, cúi chào theo bản năng mà đầu quay vòng vòng.
3 chị em tan vỡ tình thân vì một tờ giấy mẹ để lại khi qua đờiTâm sự - 1 ngày trước
Mẹ vừa mất, 3 chị em chúng tôi lại đứng trước tình cảnh tan vỡ tình thân bởi việc làm của người quá cố.
Cô gái làm nghề đặc biệt về ra mắt, ngỡ ngàng trước phản ứng của bố mẹ bạn traiTâm sự - 2 ngày trước
Khác với tưởng tượng ban đầu khi về ra mắt nhà bạn trai, cô gái trẻ không ngờ lại nhận được sự quý mến, ủng hộ của mọi người sau khi giới thiệu về nghề nghiệp của mình.
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèoTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.
Chồng đòi ly hôn và để lại tài sản, tôi ôm túi vàng mà không biết mình sai ở đâuTâm sự - 3 ngày trước
Hóa ra túi vàng gửi chỗ mẹ chồng được lấy về không phải để đầu tư mà để đền bù cho tôi, chồng đã ngoại tình và muốn ly hôn, ngoài ô tô ra không lấy tài sản gì.
Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu'Tâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Trong cơn đau đớn, sụp đổ niềm tin, tôi không làm ầm ĩ nhưng quyết định sẽ ly hôn.
Không cho con cả vay 300 triệu nhưng cho con út hơn 1 tỷ: Bị điều tiếng nhưng tôi không hối hậnTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Người ngoài nhìn vào đều nói tôi "thiên vị", "không công bằng", còn bản thân tôi lại mang trong lòng nỗi đau khó nói.
Giá nhà tăng nhanh, gia đình tôi ở Hà Nội 2 đời vẫn chưa mua nổi căn hộTâm sự - 4 ngày trước
Giấc mơ mua nhà ở nội thành Hà Nội được ấp ủ từ đời bố mẹ tôi tưởng sắp thành hiện thực, nay lại lùi xa vì giá bất động sản tăng quá nhanh mấy năm gần đây.
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèoTâm sự
GĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.