Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn

Tôi hiện đã lập gia đình và có 2 bé. Bé gái đầu 3 tuổi, bé trai sau được 1 tháng. Tôi và chồng yêu nhau tính đến nay là 10 năm, kết hôn đã được gần 4 năm. Anh là mối tình đầu của tôi.

Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh. Cách ngày cưới khoảng 2 tháng, tôi có vào viện thăm bố chồng. Ông có kể tôi nghe anh đánh bạc online, báo nợ 100 triệu đồng. Lúc ấy phần vì mù quáng, phần vì nghĩ hai gia đình đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ nên tôi vẫn đồng ý cưới.

Cưới xong tôi được biết, anh đã ứng 2 tháng lương, cắm xe máy, và báo thêm tôi khoản nợ hơn 20 triệu. Tôi đã trả nợ giúp. Từ lúc cưới tôi đã phải trả nợ cho chồng nhiều lần, khi thì 5 - 7 triệu, lúc nhiều thì 10 - 20 triệu. Chồng tôi lương thấp, lại không tu chí làm ăn, chỉ đam mê đỏ đen nên tôi nắm kinh tế, để anh không có tiền chơi cờ bạc.

Mặc dù chồng bê tha như vậy nhưng trước đây anh rất thương vợ con. Có lương là sẽ mua đồ cho vợ, cho con hoặc mua đồ ăn cho gia đình. Làm gì cũng sẽ nghĩ đến vợ nên tôi vẫn chấp nhận được.

Khoảng nửa năm trở lại đây, chồng tôi sang chỗ làm mới, có nhiều mối quan hệ và nhiều em gái cùng chỗ làm mới. Đúng lúc tôi mang bầu nên có phần nhạy cảm hơn. Mọi chuyện ở chỗ làm hay ở gia đình, chồng tôi đều sẽ kể cho các em gái ở chỗ làm (họ đều đã có gia đình hoặc người yêu). Tuyệt nhiên ít giao tiếp với vợ hơn. Nhà tôi giống như nhà trọ, anh chỉ về ăn và ngủ... đôi khi là nơi để chơi game.

Tôi mới sinh em bé được 1 tháng, chồng tôi lại bắt đầu linh tinh chuyện tiền bạc. Hay mượn tiền tôi với lý do cho bạn ở chỗ làm vay rồi viện đủ mọi lý do. Mọi lần có vay có trả, nhưng gần đây vay nhiều lại không trả nên tôi nghi ngờ. Tôi đòi kiểm tra điện thoại thì không cho kiểm tra. Lại còn cao giọng với tôi.

Trong lúc nóng giận, tôi có xưng "mày - tao" với chồng. Chồng tôi liền vơ cái cốc định đánh tôi. May có mẹ chồng can lại. Trước đây anh cũng đã từng đánh tôi một lần rồi. Con gái tôi thấy bố mẹ to tiếng, bố bỏ đi nên cũng khóc, luôn miệng nói "Con yêu bố, con thích bố, mẹ có yêu bố nữa không?" Thực sự tôi rất thương con....

Trong lúc tôi ở cữ, chồng tôi liên tục đi chơi game, không phụ tôi chăm con. Tối hay viện cớ tăng ca về muộn. Tôi đang rất rối trí, tâm lý không ổn định nên cũng hay mắng các con. Theo mọi người tôi có nên ly thân? Hay vì con mà nhẫn nhịn? Tôi đang rất bối rối...

M.Lan