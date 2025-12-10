Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèo
GĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.
Câu chuyện của Hạ Khương (54 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) được lan truyền trên mạng xã hội, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả người giàu cũng có những góc khuất không phải ai cũng biết.
Bước ngoặt cuộc đời và cái duyên làm việc cho một người giàu
Tôi sinh ra trong một huyện nghèo, phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình. Khi lập gia đình và sinh con, tôi quyết tâm lên Bắc Kinh làm việc với hi vọng thoát khỏi cái nghèo.
Nhưng chi phí đắt đỏ của thành phố lớn khiến tôi nhận ra rằng việc tìm một công việc ổn định, đủ sống là điều không hề dễ dàng.
Tình cờ, tôi thấy thông báo tuyển giúp việc cho một người giàu, một cụ bà 63 tuổi, sống trong biệt thự sang trọng.
Mức lương 6.000 NDT/tháng (khoảng 20 triệu đồng) khá hấp dẫn. Điều khiến tôi chú ý nhất là yêu cầu mỗi tối phải dành 30 phút trò chuyện với bà.
Tôi đã quyết định nhận việc và ngay hôm sau có mặt tại nhà chủ.
Người giàu sống trong khoảng trống của chính mình
Chủ nhà của tôi là bà Dương, một giáo sư đã nghỉ hưu, lương hưu gần 20.000 NDT/tháng (khoảng 69 triệu đồng).
Bà là hình mẫu điển hình của một người giàu có mọi thứ trong tay, biệt thự đẹp, đồ đạc xa hoa, cuộc sống vật chất đầy đủ.
Tôi từng thấy ghen tị với bà. Những người lao động như chúng tôi có lẽ cả đời không chạm tới được cuộc sống ấy.
Công việc không quá vất vả, nấu ăn, dọn dẹp, và quan trọng nhất là trò chuyện với bà mỗi tối. Ban đầu tôi nghĩ việc này đơn giản, nhưng càng về sau tôi càng hiểu tại sao một người giàu như bà lại cần điều đó.
Dù có tài sản lớn, bà Dương chỉ sống một mình. Hai con trai của bà đều định cư ở nước ngoài, hiếm khi về thăm. Ngay cả những cuộc gọi hỏi han cũng trở nên hiếm hoi.
Đặc biệt mỗi dịp Tết, khi mọi gia đình đoàn tụ, một người giàu sống trong biệt thự rộng lớn như bà vẫn lặng lẽ đón năm mới một mình.
Người giàu cũng cô đơn theo cách mà tiền bạc không thể bù đắp
Qua thời gian, tôi nhận ra điều bà Dương cần không phải là người dọn dẹp, mà là một người bầu bạn. Những cuộc trò chuyện giúp bà vơi bớt cô đơn, một nỗi cô đơn mà nhiều người giàu vẫn phải âm thầm chịu đựng.
Không có con cái bên cạnh, cuộc sống của bà Dương dù đầy đủ vật chất nhưng lại thiếu hơi ấm gia đình. Đó là điều mà tiền bạc không thể mua được.
Khoảng thời gian làm việc ở đây khiến tôi hiểu rõ: Người giàu có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua được sự quan tâm thật lòng của người thân.
Tôi dần trở nên thân thiết với bà, và bà cũng xem tôi như một người em trong nhà. Khi nhìn bà cười vui mỗi lúc có người trò chuyện, tôi càng nhận ra nỗi cô đơn của người giàu đôi khi còn sâu sắc hơn người nghèo.
Bài học về hạnh phúc: không nằm ở số tiền, mà ở sự hiện diện của gia đình
Từ câu chuyện này, tôi hiểu rằng người giàu hay người nghèo đều có những nỗi buồn riêng. Giàu có không đảm bảo hạnh phúc nếu thiếu sự yêu thương từ gia đình.
Tôi từng nghĩ tiền có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng khi chứng kiến cuộc sống của bà Dương, tôi mới hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở biệt thự lớn, không phụ thuộc vào mức lương hưu cao và cũng chẳng đến từ những món đồ sang trọng.
Hạnh phúc nằm ở tình thân, ở bữa cơm có tiếng cười, ở việc có người lắng nghe khi mệt mỏi.
Giờ đây, dù cuộc sống của tôi còn đơn sơ, tôi lại cảm thấy mãn nguyện hơn. Bởi tôi hiểu một điều: Sự giàu có quý giá nhất của đời người là tình yêu thương và sự quan tâm, chứ không phải số tiền trong tài khoản.
Chồng đòi ly hôn và để lại tài sản, tôi ôm túi vàng mà không biết mình sai ở đâuTâm sự - 5 giờ trước
Hóa ra túi vàng gửi chỗ mẹ chồng được lấy về không phải để đầu tư mà để đền bù cho tôi, chồng đã ngoại tình và muốn ly hôn, ngoài ô tô ra không lấy tài sản gì.
Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu'Tâm sự - 17 giờ trước
GĐXH - Trong cơn đau đớn, sụp đổ niềm tin, tôi không làm ầm ĩ nhưng quyết định sẽ ly hôn.
Không cho con cả vay 300 triệu nhưng cho con út hơn 1 tỷ: Bị điều tiếng nhưng tôi không hối hậnTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Người ngoài nhìn vào đều nói tôi "thiên vị", "không công bằng", còn bản thân tôi lại mang trong lòng nỗi đau khó nói.
Giá nhà tăng nhanh, gia đình tôi ở Hà Nội 2 đời vẫn chưa mua nổi căn hộTâm sự - 1 ngày trước
Giấc mơ mua nhà ở nội thành Hà Nội được ấp ủ từ đời bố mẹ tôi tưởng sắp thành hiện thực, nay lại lùi xa vì giá bất động sản tăng quá nhanh mấy năm gần đây.
Tích cóp 12 năm được 3,6 tỷ đồng để mua nhà, nhưng giá nhà tăng 4 tỷ sau 2 nămTâm sự - 1 ngày trước
Tôi hối hận đứt ruột vì không dùng 3 tỷ đồng tích cóp 10 năm để mua căn nhà 4,5 tỷ đồng; hai năm sau tôi có thêm 600 triệu đồng nhưng giá nhà đã thành 8,5 tỷ.
Vợ chịu khổ 8 năm, chồng 'báo đáp' bằng căn chung cư cho nhân tình và con riêngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Anh có nhân tình và con riêng nhưng lại xin tôi đừng ly hôn, có lẽ vì vấn đề tài sản, vì con. Chúng tôi tạm thời ly thân, nhưng chắc chắn rằng sẽ ly hôn.
Có tiền không tự giữ, tôi trắng tay sau 8 năm quần quật vì bố cho họ hàng vayTâm sự - 2 ngày trước
Tiền tôi kiếm đều gửi bố mẹ giữ, họ tự ý cho họ hàng vay, người ta chây ì cũng không đòi gắt, cứ thế sau 8 năm làm cật lực ngày đêm, tôi tay trắng hoàn tay trắng.
7 năm tiêu sạch tiền cho bạn gái, tôi bị 'đá' vì không có gì bảo đảm tương laiTâm sự - 2 ngày trước
7 năm yêu, tôi không tiếc đến đồng tiền cuối cùng để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn gái, rồi nay bị cô ấy bỏ với lý do cha mẹ không chấp nhận chàng rể trắng tay.
Đi 500km thăm thông gia gặp nạn, vợ chồng nghèo gửi quà khiến cả nhà xúc độngTâm sự - 3 ngày trước
Có thể 1-2 năm không xuống thăm con gái lấy chồng xa nhà hơn 500km nhưng nghe tin thông gia gặp tai nạn, bố mẹ tôi bắt xe xuống thăm hỏi ngay, còn mang cả quà quê và gửi phong bì với số tiền "khó tin".
Đau đớn khi chồng trộm cả tiền chữa bệnh của con để cờ bạcTâm sự - 3 ngày trước
Từ một người hiền lành, chồng tôi sa ngã trở thành gã cờ bạc, rượu chè, vét sạch tiền trong nhà đi ăn chơi, ngay cả tiền khám chữa bệnh của con hắn cũng không tha.
Con dâu đòi ly hôn vì chuyện chăm mẹ chồng bệnh, tôi lặng người xót xaTâm sự
Thấy mình trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc của các con rạn nứt, lòng tôi quặn thắt.