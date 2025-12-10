Chồng đòi ly hôn và để lại tài sản, tôi ôm túi vàng mà không biết mình sai ở đâu
Hóa ra túi vàng gửi chỗ mẹ chồng được lấy về không phải để đầu tư mà để đền bù cho tôi, chồng đã ngoại tình và muốn ly hôn, ngoài ô tô ra không lấy tài sản gì.
Mới đây lướt mạng, tôi đọc được tâm sự của một phụ nữ bị người chồng ngoại tình yêu cầu ly hôn với sự bù đắp là để lại hết tài sản từ vàng, tiền tiết kiệm đến nhà cửa. Nhiều người bình luận rằng chị ấy nên ăn mừng vì vừa vứt bỏ được kẻ phản bội vừa nắm được tài sản trong tay, về sau tha hồ làm chủ cuộc sống và hướng đến tương lai hạnh phúc. Nhưng là người từng trải qua biến cố giống người phụ nữ đó, tôi thấm thía hết những đắng cay, chua xót mà đồng tiền không bù đắp được.
Tôi viết những dòng này không phải để than trách, cũng không phải để kể xấu ai, chỉ là muốn trút nỗi niềm cho bớt nặng lòng.
Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh chồng đẩy túi vàng về phía mình, tôi sẽ không bao giờ tin cuộc hôn nhân 4 năm lại kết thúc theo cách đó. Chuyện xảy ra vài tháng trước nhưng đến tận hôm nay tôi vẫn thấy như vừa bước ra khỏi một cơn mê sảng.
Tôi 31 tuổi, trưởng nhóm marketing, thu nhập ổn định. Chồng hơn tôi một tuổi, làm kiến trúc sư, công việc tốt, biết chăm lo gia đình. Chúng tôi cưới nhau năm 27 - 28 tuổi, ai nhìn vào cũng bảo cặp vợ chồng này yên ổn lắm, chẳng có gì để lo. Tôi cũng từng nghĩ thế. Cưới xong, tôi xác định tiếp tục tập trung vào sự nghiệp, hai đứa lên kế hoạch đầu năm con ngựa tới sẽ có con.
Hôm đó, chồng gọi điện khi tôi đang họp, bảo: "Chiều nay em qua nhà ba mẹ lấy vàng về nhé, mình cần dùng". Tôi hơi giật mình; đó là vàng để dành của hai vợ chồng gửi bố mẹ anh giữ, định cứ tích thêm để làm “của để dành” cho con. Thời điểm này giá vàng tăng cao, tôi nghĩ anh muốn mang đi bán để xoay việc gì đó, vì anh chưa bàn bạc gì nên tôi thấy lo lo, nhưng nghĩ đằng nào tối cũng sẽ nói chuyện nên không hỏi thêm.
Chiều tan làm, khi tôi chạy qua nhà xin lại vàng, mẹ chồng còn hỏi đùa: “Hai đứa tính mua đất à?”. Tôi chỉ cười, nói có khi anh ấy tính vậy.
Tối đó, khi nhìn cái túi nhung đỏ tôi đặt lên bàn, chồng im lặng hồi lâu rồi ngồi thẳng lưng đối diện với tôi, hít hơi sâu. Sắc mặt anh rất lạ, không phải mệt mỏi, mà giống như người sắp thú nhận tội lỗi. Anh đẩy túi vàng về phía tôi nói: "Anh không mang đi bán. Tất cả là của em. Em giữ hết đi". Tôi tròn mắt, chưa kịp hỏi thì anh buông một câu khiến tim tôi rớt xuống tận đáy: "Anh có lỗi với em, anh sẵn sàng dùng tất cả để chuộc lỗi, nhưng anh muốn ly hôn ".
Tôi hiểu "có lỗi" tức là ngoại tình. Từng nghĩ mình mạnh mẽ nhưng khoảnh khắc đó tôi không thở được nữa, cứ ngồi chết lặng. Còn anh thì cúi đầu, nhìn xuống bàn như chờ tôi lên tiêng; mãi sau tôi mới hỏi đúng một câu: "Từ bao giờ?".
Anh bảo chuyện đó xảy ra đã gần một năm, họ quen nhau qua nhóm chạy bộ. Người phụ nữ đó hơn tôi 2 tuổi, đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ. Sự độc lập và mạnh mẽ của cô ấy thu hút anh đến gần rồi bị cuốn vào...
Chồng nói khi trái tim không còn dành cho nhau mà vẫn tiếp tục chung sống thì không công bằng với tôi, rằng anh sẽ để lại căn nhà và số vàng tiết kiệm cho tôi, chỉ giữ ô tô để đi lại, rằng tôi xứng đáng có cuộc sống tốt hơn khi không có anh.
Cách nói của chồng là kiểu đã quyết định chứ không phải là đưa ra lựa chọn. Sau tối đó, anh tự dọn đồ sang căn hộ thuê tạm, chỉ mang theo ô tô, ít quần áo và laptop.
Tôi ngồi giữa phòng khách, thẫn thờ mở túi vàng ra, xem từng chiếc vòng cưới, lắc tay, kiềng… và những miếng vàng cái 2 chỉ, cái 5 chỉ được mua sau mỗi dịp có thưởng Tết hay thưởng hợp đồng, dự án như đang ôn lại chặng đường 4 năm cùng nhau xây dựng tổ ấm, nay đã tan vỡ. Số vàng đó trước đây tôi coi là dấu hiệu của tương lai no ấm bên nhau, nay đã trở thành khoản đền bù cho cuộc hôn nhân thất bại. Tôi nhìn túi vàng đó mà chua chát tự hỏi: Mình đã làm sai điều gì?
Ba ngày sau, chồng gửi cho tôi một tin nhắn dài, đại loại là xin lỗi, rằng anh sẽ chủ động làm thủ tục ly hôn, sẽ nói với gia đình hai bên rằng lỗi là ở anh, rằng tôi sẽ gặp người tốt hơn anh. Tôi đọc hết, nhưng không trả lời.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cuộc hôn nhân của mình lại tan một cách dễ dàng đến vậy. Tôi vẫn chưa phối hợp với chồng trong thủ tục ly hôn, anh không thúc ép nhưng là kiểu đợi tôi bình tĩnh chứ không hề thay đổi quyết định. Đứa bạn thân thì khuyên tôi, đàn ông mà đã chủ động ly hôn với thái độ đó thì níu kéo là vô ích, buông sớm hết đau sớm, rằng tôi còn may mắn chán vì lắm gã chồng không chỉ ngoại tình mà còn vét sạch tiền, lừa vợ ký giấy vay nợ, giật luôn nhà rồi ôm bồ chạy mất. Tôi vẫn còn nhà, còn tiền, còn tự do.
Tôi cũng muốn nghĩ như vậy để sớm thoát khỏi tình trạng suy sụp này nhưng không làm được. Tái tê vì đau khổ, tôi không cảm nhận được chút niềm an ủi nào của "chiến thắng về tài sản”. Tôi tự hỏi mãi, nếu tôi quan tâm đến chồng nhiều hơn, có phải anh sẽ không bị người phụ nữ khác cuốn đi, có phải nếu tôi bớt tập trung cho sự nghiệp và chịu sinh con sớm, anh sẽ không ngoại tình?
Tôi có nên thử níu kéo một lần để sau này khỏi ân hận rằng mình đã không cố gắng giữ gìn hôn nhân? Buông thì đau, giữ cũng đau, tôi phải làm gì bây giờ?
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèoTâm sự - 4 giờ trước
GĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.
Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu'Tâm sự - 17 giờ trước
GĐXH - Trong cơn đau đớn, sụp đổ niềm tin, tôi không làm ầm ĩ nhưng quyết định sẽ ly hôn.
Không cho con cả vay 300 triệu nhưng cho con út hơn 1 tỷ: Bị điều tiếng nhưng tôi không hối hậnTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Người ngoài nhìn vào đều nói tôi "thiên vị", "không công bằng", còn bản thân tôi lại mang trong lòng nỗi đau khó nói.
Giá nhà tăng nhanh, gia đình tôi ở Hà Nội 2 đời vẫn chưa mua nổi căn hộTâm sự - 1 ngày trước
Giấc mơ mua nhà ở nội thành Hà Nội được ấp ủ từ đời bố mẹ tôi tưởng sắp thành hiện thực, nay lại lùi xa vì giá bất động sản tăng quá nhanh mấy năm gần đây.
Tích cóp 12 năm được 3,6 tỷ đồng để mua nhà, nhưng giá nhà tăng 4 tỷ sau 2 nămTâm sự - 1 ngày trước
Tôi hối hận đứt ruột vì không dùng 3 tỷ đồng tích cóp 10 năm để mua căn nhà 4,5 tỷ đồng; hai năm sau tôi có thêm 600 triệu đồng nhưng giá nhà đã thành 8,5 tỷ.
Vợ chịu khổ 8 năm, chồng 'báo đáp' bằng căn chung cư cho nhân tình và con riêngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Anh có nhân tình và con riêng nhưng lại xin tôi đừng ly hôn, có lẽ vì vấn đề tài sản, vì con. Chúng tôi tạm thời ly thân, nhưng chắc chắn rằng sẽ ly hôn.
Có tiền không tự giữ, tôi trắng tay sau 8 năm quần quật vì bố cho họ hàng vayTâm sự - 2 ngày trước
Tiền tôi kiếm đều gửi bố mẹ giữ, họ tự ý cho họ hàng vay, người ta chây ì cũng không đòi gắt, cứ thế sau 8 năm làm cật lực ngày đêm, tôi tay trắng hoàn tay trắng.
7 năm tiêu sạch tiền cho bạn gái, tôi bị 'đá' vì không có gì bảo đảm tương laiTâm sự - 2 ngày trước
7 năm yêu, tôi không tiếc đến đồng tiền cuối cùng để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn gái, rồi nay bị cô ấy bỏ với lý do cha mẹ không chấp nhận chàng rể trắng tay.
Đi 500km thăm thông gia gặp nạn, vợ chồng nghèo gửi quà khiến cả nhà xúc độngTâm sự - 3 ngày trước
Có thể 1-2 năm không xuống thăm con gái lấy chồng xa nhà hơn 500km nhưng nghe tin thông gia gặp tai nạn, bố mẹ tôi bắt xe xuống thăm hỏi ngay, còn mang cả quà quê và gửi phong bì với số tiền "khó tin".
Đau đớn khi chồng trộm cả tiền chữa bệnh của con để cờ bạcTâm sự - 3 ngày trước
Từ một người hiền lành, chồng tôi sa ngã trở thành gã cờ bạc, rượu chè, vét sạch tiền trong nhà đi ăn chơi, ngay cả tiền khám chữa bệnh của con hắn cũng không tha.
Con dâu đòi ly hôn vì chuyện chăm mẹ chồng bệnh, tôi lặng người xót xaTâm sự
Thấy mình trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc của các con rạn nứt, lòng tôi quặn thắt.