Bị người yêu lừa về ra mắt và cái kết

Tôi và người yêu quen nhau được hơn một năm. Cả hai đều đã gần sát 30 rồi nên anh có nhiều lần nhắc đến chuyện cưới xin nhưng mà tôi chưa muốn. Vì đi học đi làm vất vả quá, bây giờ mới gọi là có chút thời gian, tôi muốn tận hưởng một chút trước khi bước vào cuộc sống gia đình.

Tuần trước anh ấy nói muốn đưa tôi đi Foodtour Hải Phòng, tiện về ăn cưới bạn thân cấp ba. Tôi nghĩ đơn giản nên đồng ý đi luôn, chuẩn bị ít đồ đơn giản, áo sơ mi quần yếm đeo balo con thỏ ngồi sau lưng theo anh đi Hải Phòng.

Về đến Hải Phòng, anh đưa thẳng tôi vào đám cưới ở Lạc Hồng Palace. Lúc này tâm lý tôi vẫn còn vui vẻ lắm, còn tung tăng vào WC chải lại đầu tóc tô son các kiểu. Lúc bước vào hội trường, thay vì đưa tôi tới ngồi mâm cùng với những nam thanh nữ tú trẻ trung thì anh đưa tôi tới một bàn đặc biệt ở bên trái khán đài. Hai bàn cạnh nhau đủ người lớn và trẻ nhỏ, đều quay sang nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt sáng rỡ.

Ảnh minh họa

Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì anh chỉ vào từng người giới thiệu: "Con về rồi ạ, T là người yêu của con. Em chào cả nhà đi, đây là ông nội, bà nội, bố anh, mẹ anh, bác trưởng,..." Nói đến ai là người đó lại nhìn tôi cười tít cả mắt, còn tôi thì chết đứng, cúi chào theo bản năng mà đầu quay vòng vòng.

Đợi ổn định chỗ ngồi rồi tôi quay sang liếc người yêu.

- Em sao thế?

- Anh bảo đi ăn cưới bạn thân cơ mà, thế này là sao?

- Bạn thân là con nuôi của cô H, cô đang tiếp khách trên kia, lát anh sẽ giới thiệu lại cho em.

Vẫn còn cười nhăn nhở được? Ghét thế cơ chứ! Tôi giận lắm nhưng có người lớn ở đó nên không thể lời qua lời lại được, chỉ đành ngậm tim đợi tan tiệc rồi tính sổ sau.

Mà sau đó không có cơ hội tính sổ nữa, tan tiệc mọi người tụ tập lại ở nhà anh ăn hoa quả nói chuyện. Mỗi cô bác hỏi tôi vài câu, quay qua quay lại hết ngày, lại phụ mẹ anh nấu cơm dọn dẹp. Mà mọi người thân thiện dễ mến quá, tôi cũng quên khuấy vụ bị lừa luôn.

Lúc trở lại Hà Nội bố mẹ anh gói cho bao nhiêu quà, bà nội còn kéo tôi ra một góc cho quà riêng nữa, bà bảo thằng kia nó mà bắt nạt cứ về khoe với ông bà, bà đánh cho khóc thì thôi. Tự dưng nghĩ, nếu cưới nhau, nhà chồng như thế cũng không tệ. Trên đường về người yêu tôi cứ cười nhăn nhở: "Em xem, nhà anh yêu quý em bao nhiêu, về ra mắt cũng có đáng sợ như em nghĩ đâu đúng không?"

Ừ thì công nhận tôi đọc bài trên Facebook nhiều nên hơi ám ảnh, sau không đọc mấy bài tiêu cực đó nữa. Cũng vì nghĩ nhà người yêu ở Hải Phòng nên sợ khó nói chuyện với người nhà anh được, nhưng sau này có lẽ tôi sẽ theo anh về dài dài. Bố mẹ họ hàng đều đáng yêu như vậy mà.

T.Lan

