Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu'
GĐXH - Trong cơn đau đớn, sụp đổ niềm tin, tôi không làm ầm ĩ nhưng quyết định sẽ ly hôn.
Hôm nay tôi đã nộp đơn ly hôn.
Chiều đi đón con gái (bé 5 tuổi), con vừa thấy mẹ đã hỏi: "Mẹ còn giận bố không? Mẹ đừng giận bố nữa nhé! Con buồn lắm".
Nghe con trẻ bi bô mà tôi như đứt từng khúc ruột. Tôi còn một bé lớn học cấp 2 nữa, bé vẫn chưa biết chuyện. Nhưng làm sao mà giấu được mãi...
Vợ chồng tôi cưới nhau được 14 năm. Cả một hành trình dài nỗ lực để thân tự lập thân. Hai vợ chồng có đủ nhà, xe, có chút tiết kiệm. Con cái khỏe, ngoan. Công việc của chúng tôi cũng ổn định, thu nhập cũng tạm. Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng chúng tôi đều là niềm tự hào của hai bên nội ngoại và chính chúng tôi cũng tự hào về thành quả của mình.
Nhưng đây đã là lần thứ 3 tôi thấy những biểu hiện bất thường của chồng.
Lần thứ nhất, tôi bắt được tin nhắn "gọi gái" của chồng. Tôi như chết đi sống lại. Nhưng rồi chọn tha thứ, vì con và vì bố mẹ hai bên.
Lần thứ hai, mới chỉ năm ngoái, tôi bắt được tin nhắn anh mập mờ với đồng nghiệp. Lần này, anh thề sống thề chết là chưa có gì quá giới hạn, chỉ là thấy chị ấy tài năng, khéo léo nên say nắng. Tôi lại nuốt nước mắt vào trong, tin vào lời thề thốt.
Và chỉ cuối tuần trước, tôi vô tình cầm điện thoại của anh, và, thật bất ngờ, tin nhắn với chị kia (và chỉ riêng tin nhắn với chị kia) là đặt mật khẩu.
Tôi sụp đổ thật sự. Anh là người khá trầm tính, điềm đạm, chiều vợ thương con. Và, anh là một người bố tốt. Anh thương chiều và dành nhiều thời gian cho các con. Nhưng tôi đau quá, tôi cũng trẻ trung, thành đạt (lương gấp đôi anh), tôi tự nhận không thể chu toàn việc nhà nhưng cũng không phải là người vụng về. Vun vén, đối nội đối ngoại chưa có điều tiếng gì.
Trong cơn đau đớn, sụp đổ niềm tin, tôi không làm ầm ĩ nhưng quyết định sẽ ly hôn. Anh không chịu ký đơn, cũng không van nài giải thích gì. Nên tôi đành nộp hồ sơ ly hôn đơn phương. Tôi không thể tiếp tục sống với người mà tôi không còn chút niềm tin nào. Tôi có hai con gái và tôi cũng không muốn, các con sẽ lớn lên với tiêu chuẩn đạo đức thấp.
Đã quyết rồi mà sao lòng tôi nặng trĩu, đau đớn vô cùng. Tôi có đang sai không mọi người ơi?
V.Anh
