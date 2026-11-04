Cơn sốt “đi chùa online”: Cần thận trọng nguy cơ mất dữ liệu cá nhân từ trào lưu

"Đi chùa online" gây sốt

Chỉ trong vài ngày cuối tháng 10, chùa trực tuyến Sansa tại Hàn Quốc thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng Internet.

Theo ghi nhận của VTC News, chỉ trong ba ngày từ 28 đến 30/10, website đã ghi nhận khoảng 600.000 lượt khách, với gần 4.700 người cùng có mặt trong chính điện vào sáng 30/10. Người truy cập đến từ nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan.

Thay vì trực tiếp đến chùa, người tham gia có thể tạo nhân vật trong không gian 3D, vào chính điện lễ Phật, tụng kinh, lần tràng hạt, ngồi thiền, dâng hoa hoặc thả hoa đăng mà không cần rời khỏi nhà.

Được biết, đây là dự án do Park Jin-won (26 tuổi), một người đang tìm việc tại Hàn Quốc, phát triển bằng phương pháp lập trình vibe coding (lập trình theo cảm hứng) với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Chùa trực tuyến Sansa được thiết kế như một ngôi chùa nằm giữa rừng, có tượng Phật, đệm ngồi và những nhân vật mang hình dáng nhà sư. Khi truy cập, mỗi người được hệ thống cấp một cái tên ngẫu nhiên, sau đó có thể tự do khám phá không gian và thực hiện các hoạt động mô phỏng việc đến thăm chùa ngoài đời thực.

Nền tảng không có chức năng trò chuyện hay nhắn tin. Người dùng có thể cùng hiện diện trong một không gian, nhìn thấy những người khác nhưng không nhất thiết phải tương tác. Điều này giúp nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi tham gia vào các hoạt động tâm linh.

Theo chia sẻ của Park Jin-won - người sáng lập Sansa, ý tưởng về một ngôi chùa trực tuyến xuất phát từ nhu cầu cá nhân, khi anh muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi trong thời gian chuẩn bị xin việc.

Ban đầu, Sansa chỉ phục vụ cho riêng Park, nhưng sau khi giới thiệu trên mạng xã hội, trang web đã nhanh chóng thu hút lượng người truy cập lớn.

Trước sự gia tăng đột biến về lượng khách, Park đã phải liên tục điều chỉnh hạ tầng của website, mở rộng số chỗ ngồi từ 20 lên 10.000. Anh cũng tiếp nhận phản hồi từ người dùng để cải thiện trải nghiệm, như thay đổi âm thanh tiếng mõ và điều chỉnh vị trí ngồi của các nhân vật.

Trào lưu "đi chùa online" đang thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: ZNews

Chuyên gia khuyến cáo nguy cơ mất dữ liệu cá nhân từ trào lưu "đi chùa online"

Trước những xu hướng mới xuất hiện trên không gian mạng, người dùng có thể mất dữ liệu cá nhân bởi những đối tượng xấu có thể lợi dụng để phát tán website, ứng dụng giả mạo, chuyên gia an ninh mạng đã chỉ ra nhiều điểm cần thận trọng.

Trên VTC News, ông Võ Đỗ Thắng (Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena) cho hay, đi chùa online là một xu hướng mới xuất hiện trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, việc tạo ra các xu hướng trên không gian mạng không phải hiện tượng mới mà từng diễn ra nhiều lần trước đó.

Theo vị chuyên gia này những xu hướng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng có thể trở thành cơ hội để các đối tượng xấu triển khai những hoạt động ăn theo. Chúng có thể tạo ra ứng dụng giả mạo, đường link giả hoặc sự kiện không chính thống, tận dụng sự tò mò và tâm lý muốn tham gia của người dùng.

Trong quá trình tham gia các hoạt động trên nền tảng, họ có thể được yêu cầu cung cấp nhiều thông tin như họ tên, địa chỉ, sở thích hoặc những dữ liệu cá nhân khác. Đây là những thông tin có giá trị đối với các đối tượng có ý đồ thu thập dữ liệu. Khi nắm được thông tin cá nhân, sở thích và quan điểm của người dùng, chúng có thể sử dụng dữ liệu để phục vụ nhiều mục đích khác nhau, trong đó có hoạt động lừa đảo trực tuyến.

"Đi chùa online" không thể thay thế các hoạt động trải nghiệm trực tiếp ở tự viện

Nói về trào lưu "đi chùa online", trên ZNews, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận định, việc "đi chùa online" không thể giống trực tiếp đến chùa để trải nghiệm, bởi đó là đời sống tâm linh.

Tuy nhiên, hoạt động này cũng có những lợi ích nhất định. Chẳng hạn, khi người dân nghe pháp online, được hướng dẫn thực tập thiền và làm theo, điều này vẫn mang lại lợi ích về mặt tinh thần. Những hình ảnh và hành động trong không gian số này cũng có thể giúp chúng ta cảm thấy bình an.

"Việc tu học, hành thiện không chỉ là vấn đề lý thuyết mà còn là đời sống hành trì tâm linh. Hai hình thức này có sự khác biệt", Thượng tọa Thích Minh Nhẫn nhấn mạnh.

Theo lý giải của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, khi người dân đến chùa để nghe thuyết pháp, không gian trong chùa thường rất yên tĩnh, dễ tĩnh tâm hơn. Trong khi đó, khi "đi chùa online", người dùng có thể bị chi phối bởi nhiều yếu tố.

"Bản thân mỗi người phải xem mình có thật sự thành tâm hay chỉ đang chạy theo trào lưu. Điều quan trọng trong đời sống tâm linh là phải xuất phát từ tấm lòng và sự thành tâm của mỗi người", ông nói.

Vị thượng tọa cho biết thêm, hiện nay có rất nhiều trang web, trò chơi liên quan đến trào lưu "đi chùa online". Do đó, người dùng cần lựa chọn những thông tin, kênh thông tin chính thống, tránh bị dẫn dắt lệch lạc.

Quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng

Quốc hội đã ban hành Luật số: 07/2026/QH16 quy định về tín ngưỡng, tôn giáo trong đó nêu rõ về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Cụ thể:

1. Khi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 của Luật này, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải thông báo, đăng ký hoặc đề nghị về việc thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này.

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng bao gồm:

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm triển khai các giải pháp kỹ thuật, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyển gỡ bỏ, ngăn chặn các nội dung vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông có trách nhiệm ngăn chặn truy cập các nội dung vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



