Cơn sốt trải nghiệm mùa thu Hà Nội: Người dân, du khách nô nức lên phố săn tìm khoảnh khắc lãng mạn
GĐXH - Tháng 10, khi Hà Nội mới vào thu, các tuyến phố trung tâm như phố Phan Đình Phùng, Hồ Gươm, hay khu vực Nhà Thờ Lớn đã tấp nập người dân và du khách đổ về. Chụp ảnh, dạo phố, thưởng thức cốm hay ngồi cà phê vỉa hè trở thành “cơn sốt” trải nghiệm đặc trưng của mùa thu Hà Nội năm nay.
Phố phường rộn ràng sắc thu
Từ sáng sớm, khu vực Nhà Thờ Lớn đã sớm chật kín du khách. Từ vỉa hè đến quán cà phê đều tràn ngập tiếng cười nói râm ran cùng mùi thơm của cà phê trứng hòa quyện.
Sức hút của Hà Nội vào thu mãnh liệt đến mức ngay cả những người dân sinh sống tại đây cũng không thể cưỡng lại. Giữa dòng người tấp nập tại khu vực Nhà Thờ Lớn, bạn Vy (20 tuổi, Hà Nội) đang tranh thủ chụp một bức ảnh kỷ niệm. Dù là dân bản địa, Vy vẫn giữ thói quen "đi săn" mùa thu mỗi năm: "Đông thì có đông thật, nhưng cảm giác rất xứng đáng. Năm nào em cũng rất hào hứng, muốn lưu giữ cái khoảnh khắc đẹp ngắn ngủi này".
Sức hút ấy còn mạnh mẽ hơn đối với những du khách đến từ miền khí hậu khác. Dòng người đổ về khu vực Nhà Thờ Lớn càng lúc càng đông, trong đó có cả Quỳnh Như (25 tuổi), cô gái vừa đáp chuyến bay "chớp nhoáng" từ thành phố Hồ Chí Minh: "Mình đã từng đến Hà Nội, tuy nhiên lần đó ra có việc nên chưa tận hưởng được gì. Lần này mình quay trở lại vì muốn trải nghiệm sâu hơn, tận hưởng không khí của mùa được coi là mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội. Ở Sài Gòn không có cái lạnh này, không có không khí tấp nập ngày vào mùa như này nên mình vô cùng hào hứng”. Quỳnh Như cho biết cô đã lên kế hoạch cho chuyến đi này suốt nửa tháng để có thể tận hưởng được không khí mùa thu Hà Nội một cách thật trọn vẹn.
Người dân tranh thủ check in trước Nhà Thờ Lớn Hà Nội. Video: Nhật Minh
Cơn sốt này còn thúc đẩy các hoạt động trải nghiệm độc đáo như tour ẩm thực mùa thu, nơi xôi cốm, chả rươi được săn lùng. Ngay trên cung đường đến Nhà Thờ Lớn, không khó để bắt gặp những hàng xôi cốm đang nườm nượp khách mua hàng.
Ông Trần Văn Thắng (55 tuổi, người gốc Hà Nội) vừa thưởng thức gói xôi cốm thơm dẻo vừa chia sẻ: "Với lứa tuổi của chúng tôi, mùa thu là mùa của hoài niệm, gắn liền với mùi cốm làng Vòng và quả sấu chín". Ông Thắng nhận xét dù phố đông đúc hơn xưa nhiều lần, nhưng sự đông vui này chứng tỏ Hà Nội mình vẫn giữ được sức hút mãnh liệt. "Bản thân tôi cũng rất thích cái không khí này, tấp nập rộn ràng và vui tươi, làm mình cứ muốn ngồi đây cả ngày thôi", ông cười chia sẻ.
Sức hấp dẫn vượt biên giới
Không chỉ thu hút người Việt, vẻ đẹp của Hà Nội vào thu còn chinh phục được cả những du khách quốc tế.
Giữa dòng người tấp nập tại khu phố cổ, anh Rafel (32 tuổi, du khách Brazil) đang bắt trọn từng khoảnh khắc không khí mùa thu thông qua chiếc điện thoại của mình. Anh chia sẻ cảm nhận về không khí Hà Nội độ vào thu: "Tôi đã có nhiều trải nghiệm ở các nước du lịch khác nhau, tuy nhiên ẩm thực, thời tiết và không khí những ngày này của Việt Nam đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Đường phố thật tấp nập và trong lành, người dân thì đáng yêu và vô cùng hiếu khách. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại Hà Nội vào thời điểm này một lần nữa".
"Cơn sốt" trải nghiệm mùa thu Hà Nội đang trở thành một hiện tượng văn hóa - du lịch độc đáo, nơi sự lãng mạn của cảnh sắc và sự hào hứng của du khách thập phương cùng tạo nên một bức tranh đô thị sôi động.
Hiện tượng này không chỉ là một đợt tăng trưởng thông thường mà đã trở thành một cơn sốt trải nghiệm sôi nổi, nơi mọi người chấp nhận sự đông đúc để đổi lấy những khoảnh khắc lãng mạn hiếm hoi. Sự đông đúc là minh chứng rõ nhất cho sức hút của Thủ đô, đồng thời đặt ra bài toán về việc cân bằng giữa khai thác du lịch và bảo tồn không gian thành phố, để đảm bảo chất lượng trải nghiệm cũng như nhịp sống của con người nơi đây, giữ vững nét đẹp và sự quyến rũ độc đáo của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Lý giải hành vi bạo lực học đường: Kẻ 'đầu sỏ' kể lại cảm giác được 'tung hô' và sự thiếu vắng giáo dục cảm xúcĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Vụ việc học sinh lớp 10 tử vong sau khi bị bạn học đánh ở Thanh Hoá không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả xã hội.
3 con giáp may mắn, dễ có lộc những ngày cuối tháng 10 nàyĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Xem tử vi tuần mới từ 27/10-2/11, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp có nhiều may mắn, hứa hẹn thành công ở các phương diện.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người cần mẫn, sẽ hưởng phúc về sauĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường là mẫu người chăm chỉ, sống có nguyên tắc và biết hưởng thụ cuộc sống một cách thông minh.
Trường hợp nào đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các trường hợp đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.
Vụ sập móng nhà khiến hai cha con tử vong tại Đắk Lắk: Hỗ trợ xây dựng lại nhàĐời sống - 8 giờ trước
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu địa phương và người dân hỗ trợ mai táng cho các nạn nhân và xây dựng lại nhà ở bảo đảm trong vụ sập móng nhà tại xã Yang Mao.
Điểm tên các con giáp thông minh nhưng thích làm theo ý mình, khiến sếp nào cũng phải đau đầuĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình cá tính mạnh mẽ, không thích rập khuôn hay bị người khác chi phối.
Thái Nguyên: Khó hiểu việc xã Bằng Thành từng 'báo cáo khác' trước khi phát hiện sai phạm của Công ty TNHH Ngọc LinhĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Tại xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, Công ty TNHH Ngọc Linh đã tự ý đưa máy móc vào san ủi, mở đường, xây dựng nhà xưởng, công trình phụ trợ trên đất rừng khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động, song trước đó, đơn vị này từng được “báo cáo nhẹ” là chỉ “hỗ trợ người dân mở đường phục vụ sản xuất”.
Sắp thay đổi hình thức thi tuyển công chức từ tháng 12/2025?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 10/12/2025, Thông tư 22/2025/TT-BNV có hiệu lực trong đó ban hành nội quy và quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức theo quy định mới. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Thái Nguyên: Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja ĐămĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Công ty TNHH Ngọc Linh đã đưa máy móc vào mở đường vận chuyển, dựng nhà xưởng và công trình phụ trợ ngay trong vùng rừng sản xuất, khiến cảnh quan bị tàn phá, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi già sung túcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi học, những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có đường công danh rực rỡ, tài vận hanh thông, tuổi già an nhàn và hưởng phúc con cháu đề huề.
4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ýĐời sống
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người dù tài giỏi đến đâu cũng khó tránh khỏi khuyết điểm lớn nhất: quá kiêu ngạo và bảo thủ.