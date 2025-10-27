Cơn sốt trải nghiệm mùa thu Hà Nội: Người dân, du khách nô nức lên phố săn tìm khoảnh khắc lãng mạn

Phố phường rộn ràng sắc thu

Từ sáng sớm, khu vực Nhà Thờ Lớn đã sớm chật kín du khách. Từ vỉa hè đến quán cà phê đều tràn ngập tiếng cười nói râm ran cùng mùi thơm của cà phê trứng hòa quyện.

Sức hút của Hà Nội vào thu mãnh liệt đến mức ngay cả những người dân sinh sống tại đây cũng không thể cưỡng lại. Giữa dòng người tấp nập tại khu vực Nhà Thờ Lớn, bạn Vy (20 tuổi, Hà Nội) đang tranh thủ chụp một bức ảnh kỷ niệm. Dù là dân bản địa, Vy vẫn giữ thói quen "đi săn" mùa thu mỗi năm: "Đông thì có đông thật, nhưng cảm giác rất xứng đáng. Năm nào em cũng rất hào hứng, muốn lưu giữ cái khoảnh khắc đẹp ngắn ngủi này".

Các hàng quán đông đúc người đổ về trải nghiệm không khí mùa thu. Ảnh: Nhật Minh

Sức hút ấy còn mạnh mẽ hơn đối với những du khách đến từ miền khí hậu khác. Dòng người đổ về khu vực Nhà Thờ Lớn càng lúc càng đông, trong đó có cả Quỳnh Như (25 tuổi), cô gái vừa đáp chuyến bay "chớp nhoáng" từ thành phố Hồ Chí Minh: "Mình đã từng đến Hà Nội, tuy nhiên lần đó ra có việc nên chưa tận hưởng được gì. Lần này mình quay trở lại vì muốn trải nghiệm sâu hơn, tận hưởng không khí của mùa được coi là mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội. Ở Sài Gòn không có cái lạnh này, không có không khí tấp nập ngày vào mùa như này nên mình vô cùng hào hứng”. Quỳnh Như cho biết cô đã lên kế hoạch cho chuyến đi này suốt nửa tháng để có thể tận hưởng được không khí mùa thu Hà Nội một cách thật trọn vẹn.

Người dân tranh thủ check in trước Nhà Thờ Lớn Hà Nội. Video: Nhật Minh

Cơn sốt này còn thúc đẩy các hoạt động trải nghiệm độc đáo như tour ẩm thực mùa thu, nơi xôi cốm, chả rươi được săn lùng. Ngay trên cung đường đến Nhà Thờ Lớn, không khó để bắt gặp những hàng xôi cốm đang nườm nượp khách mua hàng.

Ông Trần Văn Thắng (55 tuổi, người gốc Hà Nội) vừa thưởng thức gói xôi cốm thơm dẻo vừa chia sẻ: "Với lứa tuổi của chúng tôi, mùa thu là mùa của hoài niệm, gắn liền với mùi cốm làng Vòng và quả sấu chín". Ông Thắng nhận xét dù phố đông đúc hơn xưa nhiều lần, nhưng sự đông vui này chứng tỏ Hà Nội mình vẫn giữ được sức hút mãnh liệt. "Bản thân tôi cũng rất thích cái không khí này, tấp nập rộn ràng và vui tươi, làm mình cứ muốn ngồi đây cả ngày thôi", ông cười chia sẻ.

Các gánh xôi cốm trở thành nét đặc trưng không thể thiếu mỗi độ thu về ở Hà Nội. Ảnh: Nhật Minh

Sức hấp dẫn vượt biên giới

Không chỉ thu hút người Việt, vẻ đẹp của Hà Nội vào thu còn chinh phục được cả những du khách quốc tế.

Giữa dòng người tấp nập tại khu phố cổ, anh Rafel (32 tuổi, du khách Brazil) đang bắt trọn từng khoảnh khắc không khí mùa thu thông qua chiếc điện thoại của mình. Anh chia sẻ cảm nhận về không khí Hà Nội độ vào thu: "Tôi đã có nhiều trải nghiệm ở các nước du lịch khác nhau, tuy nhiên ẩm thực, thời tiết và không khí những ngày này của Việt Nam đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Đường phố thật tấp nập và trong lành, người dân thì đáng yêu và vô cùng hiếu khách. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại Hà Nội vào thời điểm này một lần nữa".

Rafel cùng vợ hào hứng tận hưởng mùa thu Hà Nội. Ảnh: Nhật Minh

"Cơn sốt" trải nghiệm mùa thu Hà Nội đang trở thành một hiện tượng văn hóa - du lịch độc đáo, nơi sự lãng mạn của cảnh sắc và sự hào hứng của du khách thập phương cùng tạo nên một bức tranh đô thị sôi động.

Hiện tượng này không chỉ là một đợt tăng trưởng thông thường mà đã trở thành một cơn sốt trải nghiệm sôi nổi, nơi mọi người chấp nhận sự đông đúc để đổi lấy những khoảnh khắc lãng mạn hiếm hoi. Sự đông đúc là minh chứng rõ nhất cho sức hút của Thủ đô, đồng thời đặt ra bài toán về việc cân bằng giữa khai thác du lịch và bảo tồn không gian thành phố, để đảm bảo chất lượng trải nghiệm cũng như nhịp sống của con người nơi đây, giữ vững nét đẹp và sự quyến rũ độc đáo của Thủ đô ngàn năm văn hiến.