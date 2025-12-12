Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao
GĐXH - Những ai thuộc 3 tháng Âm lịch dưới đây không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết giữ của, vượt qua khó khăn rất nhanh và sớm xây dựng cuộc sống giàu có, sung túc.
Người sinh tháng 9 Âm lịch: Số vượng tài, ít trải qua khó khăn
Theo tử vi, những người sinh vào tháng 9 Âm lịch từ nhỏ đã được yêu thương, nâng niu và rất ít phải lo lắng. Họ có tính cách dễ thương, dịu dàng nên thường được mọi người quý mến.
Sự ngoan ngoãn giúp họ luôn được bố mẹ cưng chiều, nhưng không vì thế mà lười biếng hay thụ động.
Trái lại, họ sống có trách nhiệm, biết nỗ lực và biết tạo dựng cuộc sống theo cách nghiêm túc của riêng mình.
Người sinh vào thời điểm Âm lịch này thường không phải trải qua quá nhiều thăng trầm. Những giai đoạn túng thiếu hay khó khăn thường đến rất ngắn và nhanh chóng được họ vượt qua.
Nhờ sự tỉnh táo, chăm chỉ và không ngừng cố gắng, họ có thể thay đổi vận mệnh của chính mình.
Ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc, họ cũng nhanh chóng tìm ra lối đi mới, chuyển nguy thành an.
Cũng bởi sự bền bỉ ấy, họ dễ đạt được những bước tiến tích cực trong các năm quan trọng của cuộc đời, sớm tạm biệt lo âu và tiến tới sự giàu sang, thành đạt.
Càng trưởng thành, họ càng hút vận may, tiền bạc và hạnh phúc cứ thế gia tăng.
Người sinh tháng 4 Âm lịch: Cuộc sống đủ đầy, vận trình thuận lợi
Những người sinh tháng 4 Âm lịch vốn có vận mệnh suôn sẻ. Họ không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cũng hiếm khi rơi vào cảnh thiếu thốn.
Dù thuở nhỏ có lúc phải chịu đựng gian khó, họ vẫn luôn gặp được may mắn giúp cuộc sống dễ dàng hơn.
Sau 10 tuổi, gia đạo của họ thường bước sang trang mới, ngày càng đầy đủ, sung túc. Khi bước vào tuổi 20 – 30, vận trình của họ khởi sắc mạnh mẽ, không còn vướng cảnh nghèo túng như trước.
Thời điểm này, họ có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, sự nghiệp tiến triển ổn định và hiếm khi phải đi đường vòng hay mắc phải những va vấp nặng nề.
Người sinh tháng 4 Âm lịch thường không phải lo chuyện cơm áo. Họ càng lớn càng hưởng phúc, càng về sau càng sống trong sự ấm áp và thăng hoa.
Người sinh tháng 1 Âm lịch: Tự tin, tài giỏi, kiếm tiền không biết mệt
Người sinh vào tháng 1 Âm lịch được xem là sở hữu vận mệnh đủ đầy, hiếm khi phải trải qua những nỗi vất vả thực sự.
Họ là những người mạnh mẽ, tự tin, rất quyết tâm theo đuổi mục tiêu và có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công việc.
Ngay cả khi ở trong điều kiện hạn chế hay môi trường cạnh tranh khốc liệt, họ vẫn có cách tạo ra thu nhập.
Bản lĩnh của họ nằm ở chỗ không ngại khó, không sợ khổ, càng áp lực càng tìm ra cách để tiến lên. Khả năng quản lý tài chính của họ cũng rất tốt, giúp họ giữ được của cải và tích lũy bền vững.
Mỗi năm trôi qua, cuộc sống của họ lại thêm phần sung túc. Khi thời cơ chín muồi, họ dễ thực hiện được ước mơ lớn và bước vào giai đoạn thịnh vượng thực sự.
3 tháng sinh Âm lịch càng lớn càng giàu
Ba tháng Âm lịch kể trên được xem là thời điểm sinh ra những con người dễ gặp tài lộc và thuận lợi về đường tiền bạc.
Tuy nhiên, tử vi chỉ phản ánh phần may mắn ban đầu. Dù có sinh vào tháng đẹp đến đâu, người thiếu kiên nhẫn hay lười biếng vẫn khó có được cuộc sống sung túc.
Ngược lại, khi biết nỗ lực, biết giữ mình và biết nắm bắt cơ hội, ai cũng có thể bước lên đỉnh cao của cuộc đời.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
