Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao

Thứ sáu, 07:26 12/12/2025 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ai thuộc 3 tháng Âm lịch dưới đây không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết giữ của, vượt qua khó khăn rất nhanh và sớm xây dựng cuộc sống giàu có, sung túc.

Người sinh tháng 9 Âm lịch: Số vượng tài, ít trải qua khó khăn

Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao - Ảnh 1.

Ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc, những người sinh vào tháng 9 Âm lịch cũng nhanh chóng tìm ra lối đi mới, chuyển nguy thành an. Ảnh minh họa

Theo tử vi, những người sinh vào tháng 9 Âm lịch từ nhỏ đã được yêu thương, nâng niu và rất ít phải lo lắng. Họ có tính cách dễ thương, dịu dàng nên thường được mọi người quý mến.

Sự ngoan ngoãn giúp họ luôn được bố mẹ cưng chiều, nhưng không vì thế mà lười biếng hay thụ động.

Trái lại, họ sống có trách nhiệm, biết nỗ lực và biết tạo dựng cuộc sống theo cách nghiêm túc của riêng mình.

Người sinh vào thời điểm Âm lịch này thường không phải trải qua quá nhiều thăng trầm. Những giai đoạn túng thiếu hay khó khăn thường đến rất ngắn và nhanh chóng được họ vượt qua.

Nhờ sự tỉnh táo, chăm chỉ và không ngừng cố gắng, họ có thể thay đổi vận mệnh của chính mình.

Ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc, họ cũng nhanh chóng tìm ra lối đi mới, chuyển nguy thành an.

Cũng bởi sự bền bỉ ấy, họ dễ đạt được những bước tiến tích cực trong các năm quan trọng của cuộc đời, sớm tạm biệt lo âu và tiến tới sự giàu sang, thành đạt.

Càng trưởng thành, họ càng hút vận may, tiền bạc và hạnh phúc cứ thế gia tăng.

Người sinh tháng 4 Âm lịch: Cuộc sống đủ đầy, vận trình thuận lợi

Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao - Ảnh 2.

Người sinh tháng 4 Âm lịch thường không phải lo chuyện cơm áo. Ảnh minh họa

Những người sinh tháng 4 Âm lịch vốn có vận mệnh suôn sẻ. Họ không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cũng hiếm khi rơi vào cảnh thiếu thốn.

Dù thuở nhỏ có lúc phải chịu đựng gian khó, họ vẫn luôn gặp được may mắn giúp cuộc sống dễ dàng hơn.

Sau 10 tuổi, gia đạo của họ thường bước sang trang mới, ngày càng đầy đủ, sung túc. Khi bước vào tuổi 20 – 30, vận trình của họ khởi sắc mạnh mẽ, không còn vướng cảnh nghèo túng như trước.

Thời điểm này, họ có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, sự nghiệp tiến triển ổn định và hiếm khi phải đi đường vòng hay mắc phải những va vấp nặng nề.

Người sinh tháng 4 Âm lịch thường không phải lo chuyện cơm áo. Họ càng lớn càng hưởng phúc, càng về sau càng sống trong sự ấm áp và thăng hoa.

Người sinh tháng 1 Âm lịch: Tự tin, tài giỏi, kiếm tiền không biết mệt

Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao - Ảnh 3.

Ngay cả khi ở trong điều kiện hạn chế hay môi trường cạnh tranh khốc liệt, người sinh vào tháng 1 Âm lịch vẫn có cách tạo ra thu nhập. Ảnh minh họa

Người sinh vào tháng 1 Âm lịch được xem là sở hữu vận mệnh đủ đầy, hiếm khi phải trải qua những nỗi vất vả thực sự.

Họ là những người mạnh mẽ, tự tin, rất quyết tâm theo đuổi mục tiêu và có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công việc.

Ngay cả khi ở trong điều kiện hạn chế hay môi trường cạnh tranh khốc liệt, họ vẫn có cách tạo ra thu nhập.

Bản lĩnh của họ nằm ở chỗ không ngại khó, không sợ khổ, càng áp lực càng tìm ra cách để tiến lên. Khả năng quản lý tài chính của họ cũng rất tốt, giúp họ giữ được của cải và tích lũy bền vững.

Mỗi năm trôi qua, cuộc sống của họ lại thêm phần sung túc. Khi thời cơ chín muồi, họ dễ thực hiện được ước mơ lớn và bước vào giai đoạn thịnh vượng thực sự.

3 tháng sinh Âm lịch càng lớn càng giàu

Ba tháng Âm lịch kể trên được xem là thời điểm sinh ra những con người dễ gặp tài lộc và thuận lợi về đường tiền bạc.

Tuy nhiên, tử vi chỉ phản ánh phần may mắn ban đầu. Dù có sinh vào tháng đẹp đến đâu, người thiếu kiên nhẫn hay lười biếng vẫn khó có được cuộc sống sung túc.

Ngược lại, khi biết nỗ lực, biết giữ mình và biết nắm bắt cơ hội, ai cũng có thể bước lên đỉnh cao của cuộc đời.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 khung giờ sinh Âm lịch hoàng kim: Vận đỏ phủ kín, làm gì cũng thuận4 khung giờ sinh Âm lịch hoàng kim: Vận đỏ phủ kín, làm gì cũng thuận

GĐXH - Ít ai biết rằng giờ sinh Âm lịch cũng góp phần quan trọng không kém, thậm chí có thể tạo nên sự khác biệt rõ rệt về vận thế, tài lộc và cơ hội trong đời.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tử vi chỉ rõ: Nghề khiến 12 con giáp dễ thất bại nếu cố chấp theo đuổi

Tử vi chỉ rõ: Nghề khiến 12 con giáp dễ thất bại nếu cố chấp theo đuổi

Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèo

Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèo

Không cho con cả vay 300 triệu nhưng cho con út hơn 1 tỷ: Bị điều tiếng nhưng tôi không hối hận

Không cho con cả vay 300 triệu nhưng cho con út hơn 1 tỷ: Bị điều tiếng nhưng tôi không hối hận

Nghỉ hưu, bà lão có quyết định táo bạo để sống vui như tuổi đôi mươi mà không dựa vào con cái

Nghỉ hưu, bà lão có quyết định táo bạo để sống vui như tuổi đôi mươi mà không dựa vào con cái

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người sống tinh tế và biết yêu bản thân

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người sống tinh tế và biết yêu bản thân

Cùng chuyên mục

Top con giáp có tài lộc rực rỡ năm Bính Ngọ 2026

Top con giáp có tài lộc rực rỡ năm Bính Ngọ 2026

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều con giáp bước vào chu kỳ may mắn mới.

Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí hiếm này: Cả đời hưởng vinh hoa phú quý

Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí hiếm này: Cả đời hưởng vinh hoa phú quý

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Trong nhân tướng học, những nốt ruồi xuất hiện ở một số vị trí đặc biệt trên gương mặt và cơ thể phụ nữ thường được xem là dấu hiệu của phúc khí và tài lộc.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 12 và ngày 13/12 thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tin

Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tin

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có vận quý nhân đặc biệt mạnh. Họ luôn gặp được bạn bè tốt, những người sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và giúp họ vượt qua nghịch cảnh.

Đây là những hành vi được coi là hành vi trốn thuế, người dân nên cập nhật theo quy định mới nhất

Đây là những hành vi được coi là hành vi trốn thuế, người dân nên cập nhật theo quy định mới nhất

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những hành vi được coi là hành vi trốn thuế theo Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) của Bộ Tài chính dự kiến áp dụng từ 1/7/2026.

Trời ban sức khỏe hơn người: 3 con giáp sống thọ, không lo bệnh tật

Trời ban sức khỏe hơn người: 3 con giáp sống thọ, không lo bệnh tật

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp không chỉ may mắn về sự nghiệp mà còn sở hữu nền tảng sức khỏe ổn định, dẻo dai. Nhờ vậy, họ tích lũy được nhiều thành tựu và hưởng trọn tuổi già an nhàn.

Tin sáng 11/12: Miền Bắc nhiều nơi rét đậm, rét hại; Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Tin sáng 11/12: Miền Bắc nhiều nơi rét đậm, rét hại; Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo, từ ngày 13/12, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Hà Nội yêu cầu thu hồi hàng loạt rào chắn thi công chậm tiến độ

Hà Nội yêu cầu thu hồi hàng loạt rào chắn thi công chậm tiến độ

Đời sống - 1 ngày trước

Trước tình trạng nhiều rào chắn thi công trên các tuyến phố trung tâm bị “bỏ không” trong thời gian dài, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp thi công chậm tiến độ.

Tháo dỡ, thu hẹp hàng loạt hàng rào thi công tại Hà Nội

Tháo dỡ, thu hẹp hàng loạt hàng rào thi công tại Hà Nội

Đời sống - 1 ngày trước

Sở Xây dựng Hà Nội vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra nhiều dự án giao thông trên đường, qua đó đã yêu cầu tháo dỡ, thu hẹp hàng loạt hàng rào thi công.

Phát động chuỗi giải Paranatuh Pickleball tôn vinh nghị lực và thúc đẩy thể thao hòa nhập cho người khuyết tật

Phát động chuỗi giải Paranatuh Pickleball tôn vinh nghị lực và thúc đẩy thể thao hòa nhập cho người khuyết tật

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Nhân 77 năm ngày Nhân quyền Thế giới (10/12/1948 - 10/12/2025), chuỗi giải ParaNatuh Pickleball với chủ đề “Thể thao hoà nhập” đã được phát động ngày 10/12, tại Hà Nội. Sự kiện tôn vinh nghị lực và tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.

Xem nhiều

Tháng sinh Âm lịch của người có ý chí vươn lên mạnh mẽ

Tháng sinh Âm lịch của người có ý chí vươn lên mạnh mẽ

Đời sống

GĐXH - Những người sinh vào 3 tháng Âm lịch đặc biệt không chỉ giàu ý chí vươn lên mà còn đón nhận nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc và sự hỗ trợ từ quý nhân.

Trước Tết: 2 con giáp đón lộc lớn, 1 tuổi dễ vướng thị phi

Trước Tết: 2 con giáp đón lộc lớn, 1 tuổi dễ vướng thị phi

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tin

Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tin

Đời sống
Trời ban sức khỏe hơn người: 3 con giáp sống thọ, không lo bệnh tật

Trời ban sức khỏe hơn người: 3 con giáp sống thọ, không lo bệnh tật

Đời sống
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top