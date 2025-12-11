Tin sáng 11/12: Miền Bắc nhiều nơi rét đậm, rét hại; Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Thời tiết cả nước diễn biến phức tạp những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11/12 đến khoảng 20/12, thời tiết trên cả nước diễn biến phức tạp, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào, dông và nguy cơ mưa lớn, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.



Tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, dự báo có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trong khoảng đêm 11 đến ngày 12/12, có khả năng xảy ra mưa rải rác. Trời rét về đêm và sáng sớm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Tại TP. Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, từ ngày 11/12, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi kèm theo dông. Ở khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể có mưa to cục bộ. Riêng miền Tây Nam Bộ, dự báo có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to; từ ngày 12/12 lượng mưa có xu hướng giảm dần. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ khoảng đêm 12–13/12, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 14/12, mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Tuy nhiên, khoảng đêm 16–18/12, mưa có xu hướng gia tăng trở lại với mưa và mưa rào rải rác.

Thời tiết duy trì trạng thái rét về đêm, vùng núi có nơi rét đậm. Từ khoảng ngày 13/12, trời rét rõ hơn; riêng ngày và đêm 13/12, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Một số nơi ở Bắc Bộ có rét đậm, rét hại. Ảnh TL

Từ 2026 sẽ có một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 dự án luật về giáo dục, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Theo đó, Luật đã quy định rõ về nhà giáo, vị trí pháp lý của các cơ sở giáo dục, phát triển trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo, hệ thống văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và đặc biệt là thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục trình Quốc hội biểu quyết thông qua gồm 2 điều, đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện. Kết quả, với 437/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 92,39%, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của luật.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến, chỉnh lý theo hướng quy định Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

Việc này nhằm bảo đảm cho phép Bộ GD&ĐT lựa chọn phương án biên soạn một bộ sách mới hoặc lựa chọn, chỉnh lý từ các bộ sách hiện hành, tùy thuộc vào tình hình thực tiễn và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, dự thảo tiếp tục giao Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, đồng thời, bỏ quy định "giao Chính phủ quy định chi tiết về xã hội hóa sách giáo khoa".

Từ 2026 sẽ có một bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc. Ảnh minh họa: TL

Vietlott xác định chủ nhân giải độc đắc hơn 13 tỷ đồng



VietnamNet đưa tin, theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam ( Vietlott ), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.443 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 10/12, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 13.225.286.500 đồng (hơn 13,2 tỷ đồng). Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot này chứa dãy số may mắn 07 - 18 - 22 - 29 - 30 - 36.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 1,3 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 11,9 tỷ đồng.

Trong kỳ quay lần thứ 1.443 của sản phẩm Mega 6/45, bên cạnh giải Jackpot trị giá hơn 13,2 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 27 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 937 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 14.952 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Vietlott lại tìm được khách hàng trúng độc đắc hơn 13 tỷ đồng.

Che biển số để né camera, hàng loạt tài xế bị CSGT Hà Nội xử phạt



Theo VTC News, ngày 10/12, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an TP Hà Nội) đồng loạt ra quân kiểm tra trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung xử lý hành vi che chắn biển số, sử dụng điện thoại khi lái xe và chở hàng cồng kềnh.

Tại khu vực tuyến Trần Nhật Duật, trong khoảng một giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện liên tiếp nhiều trường hợp cố tình che biển số và các lỗi vi phạm khi điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, một tài xế công nghệ 19 tuổi bị dừng xe do vừa điều khiển xe máy vừa liên tục sử dụng điện thoại để nhận đơn.

Đến 10h30 cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh V.T.N. (SN 1972, trú tại Hưng Yên) điều khiển xe máy chở hàng hóa nhưng biển số bị che khuất.

Cũng trong sáng 10/12, tại tuyến đường Hồ Tùng Mậu, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 ghi nhận và xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến biển số phương tiện.

Đáng chú ý, anh N.V.V. (SN 1976, trú tại Hà Nội) bị phát hiện điều khiển xe máy có biển số bị che lấp, đồng thời không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe theo quy định.

Kết quả, trong buổi sáng cùng ngày, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xử lý 77 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 224,5 triệu đồng, tạm giữ 40 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 8 trường hợp.

Trong số này, có 37 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi đang lái xe; 47 trường hợp che, dán hoặc để vật dụng che lấp biển số. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ một xe ba bánh tự chế.

Biển số xe bị một tài xế cố tình che mờ. (Ảnh: CACC)

Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh



Theo Công an Nhân dân, ngày 10/12, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Thành (SN 1979, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra về tội "Giết người". Thành là đối tượng lái ô tô Lexus tông vào nhà chị gái ở xã Bến Cầu, khiến em gái là N.T.B.S. (SN 1983) bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11h30’ ngày 30/11, tại nhà bà N.T.H. (SN 1976, ngụ xã Bến Cầu), Thành lái ô tô Lexus màu trắng BKS 70A-413.38 đi ngang qua. Khi thấy bà H. đứng trước sân cùng bà S. và bà N.T.B.N. (SN 1981), Thành điều khiển xe tông thẳng vào nhóm chị em. Bà S. bị cuốn vào gầm xe chấn thương nặng được đưa đến Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu nhưng tử vong lúc 11h50’cùng ngày.

Thành bị bắt khi đang tìm cách trốn sang Campuchia.

Sau khi gây án, Thành lái xe rời khỏi hiện trường về nhà thay đồ rồi sử dụng xe máy chạy về khu vực biên giới Campuchia. Công an xã Bến Cầu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Biên phòng truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 13h cùng ngày, Thành bị bắt tại khu vực Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây.