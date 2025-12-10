Trước Tết: 2 con giáp đón lộc lớn, 1 tuổi dễ vướng thị phi
GĐXH - Tử vi cuối năm cho thấy từ nay đến Tết Nguyên đán, có hai con giáp bước vào giai đoạn hanh thông, dễ được "lộc trời gõ cửa", công việc thăng hoa và tiền bạc rủng rỉnh hơn.
Ngược lại, một con giáp cần sống chậm, tỉnh táo và giữ mình kỹ hơn để tránh thị phi cũng như những quyết định nóng vội.
Con giáp Thân: Hanh thông, cơ hội bứt phá mạnh mẽ trước Tết
Với người tuổi Thân, giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán được xem như thời điểm "tăng tốc".
Sau một năm khá chênh vênh, tử vi cho thấy bạn sẽ nhận ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn với dự án mới, lời mời hợp tác, tăng trách nhiệm hoặc phát triển nguồn thu phụ.
Vốn là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và có duyên giao tiếp, tuổi Thân càng về cuối năm càng dễ được trao niềm tin.
Ở môi trường công sở, bạn có thể được giao việc khó nhưng đi kèm đó là cơ hội vàng để chứng minh năng lực và ghi điểm trong mắt cấp trên. Đây cũng là bước đệm quan trọng mở ra cơ hội thăng tiến trong năm tới.
Về tài lộc, thu nhập của tuổi Thân có xu hướng tăng đều về lương thưởng, hoa hồng, thu nhập phụ.
Tuy nhiên, bạn lại có điểm yếu "vung tay cho những niềm vui cuối năm". Bởi vậy, kiểm soát tốt thói quen tiêu tiền sẽ giúp tuổi Thân giữ lại được lộc thay vì để nó "trôi mất" vào cuối năm.
Con giáp Dậu: Nỗ lực bền bỉ, cuối năm nhận trái ngọt
Nếu con giáp Thân "nhanh nhẹn gặp thời", thì con giáp Dậu lại là hình mẫu của sự kiên trì được đền đáp.
Từ nay đến Tết Nguyên đán, vận trình của người tuổi Dậu sáng rõ, những nỗ lực âm thầm trước đó bắt đầu trổ hoa.
Trong công việc, bạn được tin tưởng hơn, tiếng nói có trọng lượng hơn. Những ai làm kinh doanh, bán hàng, dịch vụ, truyền thông… sẽ cảm nhận rõ rệt. Khách cũ trở lại, khách mới giới thiệu, doanh số tăng đều và dễ vượt chỉ tiêu.
Với người làm văn phòng, đây là thời điểm bạn được ghi tên trong các dự án hoặc báo cáo tổng kết, mở ra nhiều lợi thế cho năm mới.
Tài lộc cũng hanh thông không kém. Ngoài thu nhập chính, người tuổi Dậu còn dễ có những khoản tiền "ngoài dự kiến" như cộng tác, thưởng đột xuất, hoa hồng thêm.
Con giáp Tuất: Cuối năm dễ vướng thị phi, cần giữ mình và sống chậm
Trái ngược với sự hanh thông của Thân và Dậu, con giáp Tuất bước vào đoạn cuối năm với nhiều biến động hơn.
Không phải là xui xẻo, nhưng tử vi cho thấy bạn dễ rơi vào trạng thái áp lực, mệt mỏi, tự ôm việc và kéo theo lo âu.
Trong công việc, thời điểm này dễ phát sinh xung đột, khác biệt quan điểm, thay đổi kế hoạch, áp lực tiến độ khiến tâm trạng căng thẳng.
Nếu không cẩn trọng, con giáp Tuất có thể buông lời khó nghe, vô tình làm tổn hại mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc cấp trên.
Những ai đang đứng trước quyết định chuyển việc, nghỉ việc hay thay đổi hướng đi càng phải bình tĩnh, tránh quyết định trong lúc nóng giận.
Về tài chính, đây là giai đoạn dễ "vung tay quá trán", mua sắm cuối năm, quà cáp, tiệc tùng, chi phí gia đình… đều có thể khiến bạn vượt ngân sách.
Một năm tích góp nhưng nếu không giữ được kỷ luật, con giáp Tuất rất dễ hụt hơi trong vài tuần cuối.
Điều quan trọng nhất với tuổi Tuất lúc này không phải là kiếm thêm bao nhiêu, mà là giữ cân bằng, ngủ đủ, ăn đủ, biết từ chối bớt việc không thuộc trách nhiệm và đặt ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống.
Tử vi các con giáp trước Tết Bính Ngọ
Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ: tuổi Thân gặp thời, dễ bứt phá mạnh mẽ, tuổi Dậu nỗ lực được đền đáp, tài lộc thêm vượng, tuổi Tuất cần sống chậm, giữ mình để tránh thị phi và hao tài.
Tử vi chỉ mang tính tham khảo. Điều quan trọng là cách bạn lựa chọn sống trong những tuần cuối năm. Bạn có dám thay đổi thói quen chi tiêu, dám nói "không" với áp lực không cần thiết và biết nắm bắt cơ hội đúng lúc.
Chúc bạn dù thuộc con giáp nào cũng có một mùa Tết đủ đầy và một tâm thế an nhiên khi năm mới gõ cửa.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
