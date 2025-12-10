Tháo dỡ, thu hẹp hàng loạt hàng rào thi công tại Hà Nội
Sở Xây dựng Hà Nội vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra nhiều dự án giao thông trên đường, qua đó đã yêu cầu tháo dỡ, thu hẹp hàng loạt hàng rào thi công.
Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì, phối hợp để kiểm tra thực trạng rào chắn thi công của dự án của một số dư án giao thông, trong đó có dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.
Tại dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Sở Xây dựng cho biết, thời gian qua đang có hơn 10 vị trí hàng thi công được dựng trên phố Vũ Trọng Khánh chiều Trần Phú - Tố Hữu, do đã cơ bản hoàn thành thi công nên vừa qua Sở đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tại đây thu hồi toàn bộ hàng rào, trả lại lòng đường, vỉa hè trên phố Vũ Trọng Khánh.
Trên phố Trần Phú và Phùng Hưng, tại thời điểm kiểm tra trong tuần qua, Sở Xây dựng ghi nhận trên đường Trần Phú có 5 vị trí hàng rào, đường Phùng Hưng có 1 vị trí hàng rào. Qua kiểm tra, đại diện Sở Xây dựng phát hiện, trong 6 vị trí hàng rào thì chỉ có 2 vị trí được thi công, còn 4 vị trí chưa thi công nhưng nhà thầu đã quây rào.
Cụ thể, tại vị trí giếng khoan 42.13 và giếng 42.14 trên phố Trần Phú (giếng trung gian), Sở Xây dựng yêu cầu tháo dỡ rào chắn, thay vào đó lắp đặt tấm đan, hoàn trả lại mặt đường giao thông; Tại vị trí giếng 43.0 tại nút giao phố Trần Phú - Phùng Hưng, Sở Xây dựng yêu cầu thu gọn rào chắn hạng mục khoan kích xong giai đoạn 1 về hướng Phùng Hưng, việc này phải xong trước ngày 20/12/2025.
Ở dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang thi trên các phố Kim Mã, Cát Linh, Quốc Tử Giám, Trần Hưng Đạo… Sở Xây dựng ghi nhận có 6 vị trí rào chắn, đơn vị thi công cam kết thu hẹp 1 vị trí quây rào và giữ nguyên 5 vị trí còn lại. Vị trí hàng rào được Sở Xây dựng yêu cầu thu hẹp rào chắn tối đa là hàng rào trên đường Kim Mã đoạn đền Voi Phục đến đường Nguyễn Chí Thanh.
