Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo bản tin dự báo thời tiết, hiện nay (11/12), ở phía Bắc có bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 13–14/12 xuất hiện rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất:

- Vùng núi & trung du Bắc Bộ: 7–10°C, vùng núi cao dưới 5°C.

- Đồng bằng Bắc Bộ: 11–14°C.

- Bắc Trung Bộ: 12–15°C.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội chuẩn bị mưa rét do không khí lạnh tràn về. Ảnh minh họa: TL

Từ đêm 12 đến hết đêm 13/12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12: từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi → Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.

Thời tiết Hà Nội cũng có sự chuyển biến rõ rệt khi không khí lạnh mạnh tràn về.

Đêm 12 và ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông; nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ ngày 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12–14°C.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Sáu, ngày 12/12/2025: Trời nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa và dông. Trời rét. Mức nhiệt dao động từ 20-23 độ.

Thứ Bảy, ngày 13/12/2025: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Trời rét. Mức nhiệt dao động từ 17-20 độ.

Chủ nhật, ngày 14/12/2025: Trời nhiều mây, không mưa, sau trời hửng nắng. Trời rét. Mức nhiệt dao động từ 15-20 độ.

