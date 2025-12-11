Mới nhất
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

Thứ năm, 12:05 11/12/2025 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 12 và ngày 13/12 thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo bản tin dự báo thời tiết, hiện nay (11/12), ở phía Bắc có bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 13–14/12 xuất hiện rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất:

- Vùng núi & trung du Bắc Bộ: 7–10°C, vùng núi cao dưới 5°C.

- Đồng bằng Bắc Bộ: 11–14°C.

- Bắc Trung Bộ: 12–15°C.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội chuẩn bị mưa rét do không khí lạnh tràn về. Ảnh minh họa: TL

Từ đêm 12 đến hết đêm 13/12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12: từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi → Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.

Thời tiết Hà Nội cũng có sự chuyển biến rõ rệt khi không khí lạnh mạnh tràn về.

Đêm 12 và ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông; nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ ngày 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12–14°C.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Sáu, ngày 12/12/2025: Trời nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa và dông. Trời rét. Mức nhiệt dao động từ 20-23 độ.

Thứ Bảy, ngày 13/12/2025: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Trời rét. Mức nhiệt dao động từ 17-20 độ.

Chủ nhật, ngày 14/12/2025: Trời nhiều mây, không mưa, sau trời hửng nắng. Trời rét. Mức nhiệt dao động từ 15-20 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét thế nào khi không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về?Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét thế nào khi không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng khắp Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất từ 15-18 độ.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa rét, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

