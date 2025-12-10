Hà Nội yêu cầu thu hồi hàng loạt rào chắn thi công chậm tiến độ

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì, phối hợp kiểm tra thực trạng rào chắn thi công của một số dự án giao thông , trong đó có dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Sau hơn 2 năm thi công, hạng mục phục vụ dự án xử lý nước thải ở đây đã hoàn thành, hàng rào đã được nhà thầu tháo dỡ.

Sau hơn 2 năm thi công, các hạng mục phục vụ dự án xử lý nước thải tại đây đã hoàn thành, hàng rào đã được nhà thầu tháo dỡ.

Tại dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Sở Xây dựng cho biết thời gian qua có hơn 10 vị trí rào chắn thi công được dựng trên phố Vũ Trọng Khánh (chiều Trần Phú - Tố Hữu). Do các hạng mục đã cơ bản hoàn thành, Sở đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thu hồi toàn bộ hàng rào, trả lại lòng đường, vỉa hè trên phố Vũ Trọng Khánh.

Trên phố Trần Phú và Phùng Hưng, tại thời điểm kiểm tra trong tuần qua, Sở Xây dựng ghi nhận trên đường Trần Phú có 5 vị trí rào chắn, đường Phùng Hưng có 1 vị trí. Qua kiểm tra, đại diện Sở Xây dựng phát hiện trong 6 vị trí rào chắn chỉ có 2 vị trí đang thi công, còn 4 vị trí chưa thi công nhưng nhà thầu đã quây rào.

Cụ thể, tại vị trí giếng khoan 42.13 và giếng 42.14 trên phố Trần Phú (giếng trung gian), Sở Xây dựng yêu cầu tháo dỡ rào chắn, thay vào đó lắp đặt tấm đan, hoàn trả mặt đường giao thông. Tại vị trí giếng 43.0 tại nút giao phố Trần Phú - Phùng Hưng, Sở yêu cầu thu gọn rào chắn hạng mục khoan kích đã hoàn thành giai đoạn 1 về hướng Phùng Hưng; việc này phải hoàn thành trước ngày 20/12/2025.

Đối với dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang thi công trên các phố Kim Mã, Cát Linh, Quốc Tử Giám, Trần Hưng Đạo… Sở Xây dựng ghi nhận có 6 vị trí rào chắn. Đơn vị thi công cam kết thu hẹp 1 vị trí quây rào và giữ nguyên 5 vị trí còn lại. Vị trí được yêu cầu thu hẹp tối đa là hàng rào trên đường Kim Mã, đoạn từ đền Voi Phục đến đường Nguyễn Chí Thanh.