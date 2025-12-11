Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí hiếm này: Cả đời hưởng vinh hoa phú quý
GĐXH - Trong nhân tướng học, những nốt ruồi xuất hiện ở một số vị trí đặc biệt trên gương mặt và cơ thể phụ nữ thường được xem là dấu hiệu của phúc khí và tài lộc.
Không chỉ mang đến may mắn cho bản thân, những nốt ruồi này còn giúp chủ nhân có được cuộc sống hôn nhân ấm êm, sự nghiệp hanh thông và hậu vận đủ đầy.
Nốt ruồi ở môi trên: Dấu hiệu của phúc lộc trời ban
Theo quan niệm truyền thống, phụ nữ có nốt ruồi môi trên thường là người sở hữu khí chất thanh lịch và sự thông minh hơn người.
Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh không quá đầy đủ, họ vẫn có khả năng tự tạo dựng cuộc sống giàu sang nhờ ý chí và năng lực bẩm sinh.
Từ thuở nhỏ, những cô gái này đã bộc lộ sự nhanh nhạy, tháo vát và được mọi người xung quanh yêu thương, che chở.
Khi bước vào tuổi trưởng thành, họ dễ đạt được sự ổn định về công việc và tài chính. Càng chăm chỉ bao nhiêu, tài lộc càng kéo đến bấy nhiêu.
Không chỉ may mắn cho riêng mình, họ còn mang tới sự hài hòa và ấm êm cho gia đình.
Sau khi kết hôn, họ vượng phu ích tử, giúp chồng thuận lợi trong công việc, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo. Hậu vận của họ nhìn chung rất viên mãn và sung túc.
Nốt ruồi trên cằm: Tài lộc theo chân, quý nhân luôn kề cận
Phụ nữ sở hữu nốt ruồi trên cằm thường có tính cách hiền lành, chân thành và giàu lòng nhân ái.
Sự khiêm tốn và thiện lương giúp họ luôn được quý nhân nâng đỡ trong nhiều giai đoạn của cuộc đời.
Đi đến đâu, họ cũng gây thiện cảm, được mọi người tin tưởng và giúp đỡ khi gặp khó khăn.
Từ trung vận trở đi, họ bắt đầu gặt hái nhiều thành tựu trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc, tài vận tăng lên rõ rệt.
Khi bước vào hậu vận, người có nốt ruồi ở cằm thường hưởng một cuộc sống sung túc, ấm no và yên ổn bên gia đình.
Nốt ruồi ở eo: Biểu tượng của thành công và sự giàu có
Trong nhân tướng học, nốt ruồi ở phần eo được xem là dấu hiệu của vận may tài lộc.
Người phụ nữ mang đặc điểm này thường rất thông minh, nhân hậu và có khả năng quản lý cuộc sống tốt.
Nhờ bản tính lương thiện và ý chí mạnh mẽ, họ luôn có quý nhân đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Khi gặp đúng cơ hội, họ có thể trở mình mạnh mẽ, xây dựng sự nghiệp bền vững và tạo dựng cuộc sống thịnh vượng cho bản thân lẫn gia đình.
Dù có phải đối mặt với thử thách, họ vẫn giữ được tinh thần kiên trì để vượt qua và tiến lên. Càng lớn tuổi, vận tài lộc của họ càng nở rộ, mang đến cuộc sống giàu sang và viên mãn.
3 vị trí nốt ruồi mang mệnh vượng tài
Nhìn chung, theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở những vị trí đặc biệt như môi trên, cằm hay phần eo thường mang vận mệnh phú quý, may mắn trọn đời.
Họ không chỉ có trí tuệ, sự khéo léo và tấm lòng nhân hậu mà còn được quý nhân nâng đỡ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình.
Càng trưởng thành, vận khí của họ càng hưng vượng, cuộc sống sung túc, viên mãn, gia đạo ấm êm và hậu vận rạng rỡ.
Dù cuộc sống có lúc thăng trầm, bản lĩnh cùng sự kiên trì giúp họ vượt qua thử thách để vươn đến thành công và hưởng trọn vinh hoa phú quý.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 12 và ngày 13/12 thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tinĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có vận quý nhân đặc biệt mạnh. Họ luôn gặp được bạn bè tốt, những người sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và giúp họ vượt qua nghịch cảnh.
Đây là những hành vi được coi là hành vi trốn thuế, người dân nên cập nhật theo quy định mới nhấtĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những hành vi được coi là hành vi trốn thuế theo Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) của Bộ Tài chính dự kiến áp dụng từ 1/7/2026.
Trời ban sức khỏe hơn người: 3 con giáp sống thọ, không lo bệnh tậtĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp không chỉ may mắn về sự nghiệp mà còn sở hữu nền tảng sức khỏe ổn định, dẻo dai. Nhờ vậy, họ tích lũy được nhiều thành tựu và hưởng trọn tuổi già an nhàn.
Tin sáng 11/12: Miền Bắc nhiều nơi rét đậm, rét hại; Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây NinhĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, từ ngày 13/12, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.
Hà Nội yêu cầu thu hồi hàng loạt rào chắn thi công chậm tiến độĐời sống - 16 giờ trước
Trước tình trạng nhiều rào chắn thi công trên các tuyến phố trung tâm bị “bỏ không” trong thời gian dài, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp thi công chậm tiến độ.
Tháo dỡ, thu hẹp hàng loạt hàng rào thi công tại Hà NộiĐời sống - 19 giờ trước
Sở Xây dựng Hà Nội vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra nhiều dự án giao thông trên đường, qua đó đã yêu cầu tháo dỡ, thu hẹp hàng loạt hàng rào thi công.
Phát động chuỗi giải Paranatuh Pickleball tôn vinh nghị lực và thúc đẩy thể thao hòa nhập cho người khuyết tậtĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH – Nhân 77 năm ngày Nhân quyền Thế giới (10/12/1948 - 10/12/2025), chuỗi giải ParaNatuh Pickleball với chủ đề “Thể thao hoà nhập” đã được phát động ngày 10/12, tại Hà Nội. Sự kiện tôn vinh nghị lực và tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.
Cụ bà bị xe tải tông tử vong khi băng qua Quốc lộ 1Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Khi đang di chuyển qua tuyến Quốc lộ 1A, cụ bà 79 tuổi không may bị xe tải đang chạy theo hướng Nam – Bắc tông trúng, tử vong tại chỗ.
Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy tại ki-ốt trên phố Lò ĐúcĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Chiều 10/12, dãy ki-ốt nằm tại số 168 phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, vụ hỏa hoạn diễn ra trong thời gian ngắn khiến nhiều người dân không khỏi hoảng hốt.
Tháng sinh Âm lịch của người có ý chí vươn lên mạnh mẽĐời sống
GĐXH - Những người sinh vào 3 tháng Âm lịch đặc biệt không chỉ giàu ý chí vươn lên mà còn đón nhận nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc và sự hỗ trợ từ quý nhân.