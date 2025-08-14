Con trai có 2 thói quen sau đây, đa phần sẽ không hiếu thảo: Đừng đợi đến khi về già mới hối hận vì đã không dạy con từ sớm!

4 hành vi ở trẻ cho thấy mối quan hệ vợ chồng bạn đang rất tệ GĐXH - Có nghĩa là mọi trạng thái trong gia đình, bao gồm bầu không khí và mối quan hệ giữa cha mẹ, đều sẽ được phản ánh lên đứa trẻ.

Có những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại ẩn chứa dấu hiệu về việc con có hiếu thảo sau này hay không. Cha mẹ đừng chỉ nhìn vào việc con học giỏi hay ăn nói ngọt ngào, mà hãy chú ý đến những hành vi hằng ngày của con.

Con trai có 2 thói quen sau đây, đa phần sẽ không hiếu thảo, cha mẹ cần lưu ý. Những thói quen này không phải tự nhiên mà có, chỉ khi uốn nắn kịp thời mới giúp con học được cách biết ơn và tôn trọng. Đừng đợi đến khi về già mới hối hận vì đã không dạy dỗ con từ sớm.

Thói quen thứ nhất: "Ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân"

Con trai của bà Trương từ nhỏ đã được nuông chiều, đồ ăn ngon trong nhà luôn được ưu tiên cho cậu bé, đồ chơi thì không cho ai động vào, khi gặp vấn đề chỉ biết la hét "Con muốn!" hoặc "Đưa cho con!". Lúc ăn cơm, cậu bé kéo đĩa thức ăn mình thích về phía mình. Nếu cha mẹ gắp một đũa, cậu sẽ giận dỗi. Khi cha mẹ ốm và muốn cậu rót cho một cốc nước, cậu đáp lại: "Con đang bận chơi game, bố mẹ tự đi mà lấy".

Sau này đi làm, cậu dành hết tiền lương cho bản thân, chưa bao giờ mua gì cho cha mẹ và còn luôn miệng nói: "Tiền của bố mẹ sau này cũng là của con thôi". Ban đầu, bà Trương nghĩ: "Con còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu chuyện". Nhưng đến khi con trai đã ngoài ba mươi mà vẫn như vậy, coi mọi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên, bà Trương mới tỉnh ngộ: "Một đứa trẻ quen thói ích kỷ từ nhỏ thì làm sao biết hiếu thảo?".

Ảnh minh họa

Tính ích kỷ chính là "hòn đá ngáng đường" của sự hiếu thảo. Nếu con trai chỉ biết nghĩ cho bản thân, quen với suy nghĩ "cha mẹ hy sinh là điều hiển nhiên" và không hiểu ý nghĩa của sự "đền đáp" và "chia sẻ", thì khi lớn lên sẽ khó mà đột nhiên trở nên hiếu thảo. Con sẽ cho rằng cha mẹ giúp mình trông con, hỗ trợ tài chính là nghĩa vụ, chứ không quan tâm cha mẹ có mệt mỏi hay không. Con sẽ ưu tiên thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà bỏ qua cảm xúc của cha mẹ.

Cốt lõi của sự hiếu thảo là "trong lòng luôn có cha mẹ", nhưng một người con ích kỷ chỉ có bản thân mình. Mọi sự hy sinh của cha mẹ trong mắt con không đáng kể, thậm chí còn cho rằng "cha mẹ làm chưa đủ tốt".

Thói quen ích kỷ được nuôi dưỡng từ nhỏ này sẽ khiến con coi tình yêu thương của cha mẹ là điều hiển nhiên, và rất khó để học cách biết ơn và hiếu thảo.

Thói quen thứ hai: "Mắng mỏ, coi thường cha mẹ, không có sự tôn trọng"

Con trai của hàng xóm tôi từ nhỏ đã ăn nói vô lễ với cha mẹ. Hễ không vừa lòng là la hét: "Đồ ăn mẹ nấu dở quá, con không ăn đâu!" hay "Bảo bố mẹ mua cho con cái này sao lại mua nhầm, bố mẹ thật vô dụng!".

Cha mẹ cậu luôn nói: "Thằng bé tính nóng nảy, lớn lên sẽ ngoan hơn" và không bao giờ uốn nắn. Khi lớn lên, cậu bé càng quá đáng hơn, thái độ với cha mẹ ngày càng tệ. Khi cha mẹ hỏi thêm một câu về công việc, cậu tỏ vẻ khó chịu: "Đừng làm phiền con nữa, nói bố mẹ cũng chẳng hiểu đâu".

Khi cha mẹ khuyên cậu bớt thức khuya, cậu lại cãi lại: "Bố mẹ lo cho bản thân đi, không cần lo cho con". Mọi người xung quanh đều khuyên họ: "Dạy dỗ lại con đi" nhưng họ cứ thương con và không nỡ. Cuối cùng, khi hai ông bà ốm phải nhập viện, con trai cũng ít khi đến thăm. Lúc này họ hối hận thì đã quá muộn.

Ảnh minh họa

Thiếu tôn trọng cha mẹ chính là "rào cản" của sự hiếu thảo. Con trai mắng mỏ, coi thường cha mẹ, ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có, điều này cho thấy từ sâu thẳm trong lòng, con không hề coi trọng cha mẹ, nói gì đến hiếu thảo.

Tiền đề của sự hiếu thảo là "tôn trọng". Một người con ăn nói cay nghiệt, thái độ tệ bạc sẽ không bao giờ thực sự quan tâm đến nhu cầu của cha mẹ, càng không thể kiên nhẫn chăm sóc khi cha mẹ già yếu. Cậu ta đã quen với việc trút giận lên cha mẹ, dành những cảm xúc tồi tệ nhất cho những người thân yêu nhất, mà không biết rằng sự thiếu tôn trọng này sẽ trở thành sự "lạnh nhạt" sau này: Khi cha mẹ già cần chăm sóc, con sẽ thấy "phiền phức"; khi cha mẹ cần bầu bạn, con sẽ thấy "lắm lời". Thói quen thiếu tôn trọng cha mẹ đã gieo mầm cho sự bất hiếu trong tương lai.

Hiếu thảo không phải là bẩm sinh đã có

Con trai có 2 thói quen sau đây, đa phần sẽ không hiếu thảo, cha mẹ cần lưu ý: "Ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân" và "Mắng mỏ, coi thường cha mẹ, không có sự tôn trọng." Những thói quen này ẩn chứa giá trị sống của con. Chỉ khi uốn nắn kịp thời mới giúp con học được cách biết ơn.

Sự hiếu thảo không phải bẩm sinh đã có mà là kết quả của sự giáo dục từ nhỏ của cha mẹ. Đừng nuông chiều quá mức khiến con trở nên ích kỷ, hãy dạy con biết chia sẻ và hy sinh. Đừng dung túng sự vô lễ khiến con không biết tôn trọng, hãy dạy con biết quan tâm và biết ơn.

Trách nhiệm của cha mẹ không chỉ là nuôi con khôn lớn mà còn là dạy con làm người, để con hiểu rằng "tình yêu của cha mẹ cần được trân trọng, hiếu thảo là bổn phận của một con người".

Kịp thời phát hiện và uốn nắn những thói quen xấu của con, con mới có thể trở thành một người hiếu thảo khi trưởng thành. Chỉ có như vậy, cha mẹ khi về già mới có chỗ dựa, đó cũng chính là cách cha mẹ chịu trách nhiệm với con cái và với chính bản thân mình.