Hà Nội: Xe máy va chạm với xe buýt trên đường Nguyễn Trãi khiến 1 người tử vong

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Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Sáng ngày 17/8, một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy đã xảy ra trước số nhà 233 Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, Hà Nội), khiến một cháu bé tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 ngày 17/8, một người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS 29BD-070.XX chở theo một cháu nhỏ, lưu thông trên đường Nguyễn Trãi theo hướng đi Ngã Tư Sở. Khi đến đoạn đường trước số nhà 233 Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, Hà Nội), xe máy đã xảy ra va chạm với xe buýt mang BKS 29B-208.XX di chuyển cùng chiều.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hà Nội khiến trẻ nhỏ tử vong 2026 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 17/8 trên đường Nguyễn Trãi. 

Hậu quả của vụ va chạm khiến cháu bé tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng. Vụ tai nạn cũng làm cho khu vực hầm chui Thanh Xuân và tuyến đường Nguyễn Trãi bị ùn tắc giao thông kéo dài trong giờ cao điểm.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 7 trực thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với Công an phường Khương Đình giải quyết vụ tai nạn.

Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ 

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