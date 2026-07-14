Công an Bắc Ninh công bố hàng loạt biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần đến làm việc ngay

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, qua khai thác hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện 331 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 27/6-3/7/2026.

Dưới đây là danh sách 331 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phạt nguội:

1. Vượt đèn đỏ: 82 trường hợp

Ảnh minh họa.

2. Vi phạm vạch kẻ đường: 174 trường hợp

Ảnh minh họa.

3. Rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm: 08 trường hợp

Ảnh minh họa.

4. Dừng, đỗ sai: 10 trường hợp

Ảnh minh họa.

5. Không đội mũ bảo hiểm: 57 trường hợp

Ảnh minh họa.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Công an Bắc Ninh công bố hàng loạt xe ô tô biển Hà Nội bị phạt nguội từ ngày 8-14/6/2026 GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 684 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 8-14/6/2026.