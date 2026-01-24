Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày
GĐXH - Trong ngày 23/01/2026, Công an TP Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường.
Chiều ngày 24/1, Công an TP Hà Nội thông tin, trong ngày 23/01/2026, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường bằng hình ảnh, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý "phạt nguội" 226 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
Theo thống kê, toàn bộ 226 trường hợp vi phạm đều đủ căn cứ để xác định hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Sau khi tổng hợp, phân loại, các trường hợp vi phạm đã được bàn giao cho Công an các xã, phường nơi xảy ra vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền, bảo đảm tính khách quan, công khai và đúng quy định.
Cụ thể, trong tổng số 226 trường hợp vi phạm được ghi nhận, có tới 222 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, chủ yếu là các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, dựng biển quảng cáo, đặt vật dụng sai quy định; 02 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông và 02 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Qua công tác thống kê, một số địa bàn có số lượng vi phạm trật tự đô thị cao được xác định gồm: phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám với 46 trường hợp vi phạm; phường Hoàn Kiếm và xã Đông Anh, mỗi địa bàn ghi nhận 15 trường hợp; các phường Xuân Đỉnh và Cửa Nam, mỗi địa bàn ghi nhận 12 trường hợp vi phạm. Đây đều là những khu vực có mật độ dân cư đông, hoạt động kinh doanh, buôn bán diễn ra sôi động, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự đô thị nếu không được quản lý chặt chẽ.
Việc tăng cường áp dụng hình thức "phạt nguội" thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng và bảo vệ môi trường.
Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, sạch đẹp và an toàn.
