Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa mới nhất, người dân lưu ý

Ngày 4-4, Công an TPHCM phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan việc cài đặt ứng dụng “hồ sơ nhà đất online”.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đang lợi dụng nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ngày càng tăng để mạo danh cán bộ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cho người lạ

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng này là gọi điện trực tiếp cho nạn nhân, tự xưng là cán bộ hỗ trợ làm hồ sơ nhà đất qua mạng.

Các đối tượng thường tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, cung cấp thông tin cá nhân cơ bản để tạo lòng tin. Sau đó, chúng yêu cầu người dân nộp một khoản phí với lý do “xử lý hồ sơ nhanh” hoặc “kích hoạt dịch vụ”.

Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục gửi đường link lạ, hướng dẫn tải ứng dụng giả mạo và yêu cầu liên kết tài khoản ngân hàng.

Thực chất, đây là các ứng dụng chứa mã độc, có khả năng chiếm quyền kiểm soát thiết bị hoặc đánh cắp thông tin đăng nhập. Khi người dùng thực hiện theo hướng dẫn, toàn bộ số tiền trong tài khoản có nguy cơ bị chiếm đoạt chỉ trong thời gian ngắn.

Trước thực trạng này, Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng, không truy cập các đường link lạ và không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là cán bộ nhà nước.