Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa mới nhất, người dân lưu ý
Công an TPHCM khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin email, mật khẩu ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ người nào
Ngày 4-4, Công an TPHCM phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan việc cài đặt ứng dụng “hồ sơ nhà đất online”.
Theo cơ quan công an, các đối tượng đang lợi dụng nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ngày càng tăng để mạo danh cán bộ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng này là gọi điện trực tiếp cho nạn nhân, tự xưng là cán bộ hỗ trợ làm hồ sơ nhà đất qua mạng.
Các đối tượng thường tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, cung cấp thông tin cá nhân cơ bản để tạo lòng tin. Sau đó, chúng yêu cầu người dân nộp một khoản phí với lý do “xử lý hồ sơ nhanh” hoặc “kích hoạt dịch vụ”.
Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục gửi đường link lạ, hướng dẫn tải ứng dụng giả mạo và yêu cầu liên kết tài khoản ngân hàng.
Thực chất, đây là các ứng dụng chứa mã độc, có khả năng chiếm quyền kiểm soát thiết bị hoặc đánh cắp thông tin đăng nhập. Khi người dùng thực hiện theo hướng dẫn, toàn bộ số tiền trong tài khoản có nguy cơ bị chiếm đoạt chỉ trong thời gian ngắn.
Trước thực trạng này, Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng, không truy cập các đường link lạ và không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là cán bộ nhà nước.
Người dân chỉ nên thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin chính thức của cơ quan chức năng hoặc trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn.
Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn và nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thôngPháp luật - 8 phút trước
GĐXH - Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu (passport) từ 1/7/2026Đời sống - 10 phút trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự bắt đầu có hiệu lực, các quy định về việc thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của công dân Việt Nam sẽ có những thay đổi quan trọng. Dưới đây là 7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu.
Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?Thời sự - 11 phút trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh khiến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều nơi tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao nhất có nơi 38 - 39 độ.
Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55%Giáo dục - 31 phút trước
Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 với gần 81.500 suất vào trường công lập, trong khi số học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 147.000 em.
Tin sáng 6/4: Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gia tăng bao phủ từ hôm nay; 'thót tim' cảnh xe máy băng qua đường sắt, tài xế thoát chết trong gang tấcXã hội - 43 phút trước
GĐXH - Từ ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Camera đã ghi lại toàn bộ diễn biến một trường hợp người điều khiển xe máy băng qua đường sắt khi tàu đang đến gần.
Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giậnĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Một số con giáp dễ rơi vào trạng thái "giận quá mất khôn", để rồi khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.
Tài xế xe tải cứu kịp thời bé gái chập chững đi giữa quốc lộ 1Xã hội - 12 giờ trước
Một bé gái hơn 1 tuổi bất ngờ băng qua quốc lộ 1, được tài xế xe tải nhanh trí cứu kịp thời trước dòng xe đông đúc.
Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuấtĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Trước thềm Tết Thanh minh, bên cạnh những mâm lễ, nén hương được mang lên khuôn viên mộ phần, không ít gia đình có cách tưởng nhớ riêng là hát lại những ca khúc quen thuộc hay đàn những giai điệu người đã khuất yêu thích để gửi về "thế giới bên kia".
Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lănPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.
Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dộiXã hội - 13 giờ trước
Rạng sáng 5/4, đám cháy bùng phát tại căn nhà 6 tầng trên đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán, TPHCM) khiến hai người mắc kẹt bên trong. Lực lượng công an đã cắt cửa cuốn, triển khai xe thang và tiếp cận từ nhiều hướng để dập đám cháy, giải cứu nạn nhân.
4 tháng sinh Âm lịch mang số mệnh bình an: Càng sống càng hưởng phúcĐời sống
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thuận thiên thời", giúp con người gặp nhiều may mắn, ít sóng gió và dễ đạt được sự an yên.