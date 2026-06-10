Mạo danh doanh nhân nổi tiếng để giăng bẫy lừa đảo đầu tư

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Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, xuất hiện nhiều tài khoản, Fanpage giả mạo các doanh nhân nổi tiếng, chuyên gia tài chính hoặc nhà đầu tư thành đạt nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư trực tuyến để chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, nhiều trang giả mạo còn sử dụng dấu tích xanh, hình ảnh và thông tin cá nhân của người nổi tiếng nhằm tạo dựng lòng tin với người dùng.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xây dựng các trang Facebook với hình thức chuyên nghiệp, thường xuyên đăng tải các bài viết chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, khởi nghiệp, bí quyết làm giàu hoặc những câu chuyện thành công trong kinh doanh.

Thông qua đó, kẻ xấu tạo dựng hình ảnh là những chuyên gia tài chính có uy tín, thu hút người dân tham gia các nhóm tư vấn đầu tư.

Thủ đoạn và dấu hiệu của các đối tượng lừa đảo đầu tư. Ảnh: Cơ quan Công an.

Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại mở tài khoản trên các ứng dụng hoặc website đầu tư do chúng thiết lập, đồng thời đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như: lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh, không có rủi ro.

Trong thời gian đầu, nhà đầu tư thường được hưởng lợi nhuận lớn, thậm chí có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử một cách dễ dàng. Đây là thủ đoạn nhằm tạo niềm tin để nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền vào hệ thống.

Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư tăng lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc hàng tỷ đồng, đối tượng sẽ tìm cách khóa tài khoản, thông báo lỗi hệ thống hoặc yêu cầu người tham gia nộp thêm tiền với nhiều lý do khác nhau.

Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, kẻ xấu sẽ chặn liên lạc, xóa tài khoản, đóng trang Facebook và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư từ các cá nhân tự xưng là doanh nhân thành đạt, chuyên gia tài chính hoặc nhà đầu tư nổi tiếng trên mạng xã hội. Không tin tưởng vào các cam kết lợi nhuận cao, ổn định hoặc những lời quảng cáo "đầu tư an toàn, không rủi ro". Mọi người chỉ tham gia đầu tư thông qua các tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin về các tài khoản mạng xã hội, kể cả những tài khoản có dấu tích xanh. Tuyệt đối không chuyển tiền, đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính theo hướng dẫn của người lạ trên Facebook, Zalo, Telegram hoặc các nền tảng mạng xã hội khác. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần lưu giữ các tài liệu, chứng cứ liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

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