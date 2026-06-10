Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh phía Bắc ảnh hưởng đến nước ta từ đêm 8/6; Giá vàng rớt gần 3 triệu đồng/lượng, bạc thủng mốc 70 triệu đồng/kg...

Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới, người dân cần biết để tránh thiệt thòi

Chính phủ kéo dài ưu đãi trước bạ cho ô tô điện nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh (Ảnh minh họa)

Thông tin trên SKĐS, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 202/2026/NĐ-CP ngày 8/6/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 quy định về lệ phí trước bạ.

Theo đó, Nghị định mới sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 5, Điều 8 của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP theo hướng: Đối với ô tô điện chạy pin, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2030, mức lệ phí trước bạ lần đầu là 0%. Việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2027 và thay thế Nghị định số 51/2025/NĐ-CP ngày 1/3/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Theo Bộ Tài chính, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tận dụng cơ hội trong chuỗi cung ứng và thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang sử dụng ô tô điện chạy pin, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP với các chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ.

Cụ thể, trong 3 năm kể từ ngày 1/3/2022, ô tô điện chạy pin được áp dụng mức lệ phí trước bạ lần đầu là 0%; trong 2 năm tiếp theo, mức thu bằng 50% so với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Đến ngày 28/2/2025, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 51/2025/NĐ-CP, kéo dài thời gian áp dụng mức lệ phí trước bạ 0% đối với ô tô điện chạy pin đến hết tháng 2/2027.

Khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày. (Nguồn: NCHMF)

Thông tin trên VTC News, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày 10-11/6, mặc dù mưa rào còn bao trùm khu vực này nhưng nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng, cao nhất 31°C, thấp nhất dao động 25-27°C.

Sang ngày 12/6, Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhanh lên mức tiệm cận nắng nóng 34°C khiến không khí oi bức, ngột ngạt trở lại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26°C.

Từ 13-15/6, khu vực này tiếp tục tăng nhiệt, trời nắng nóng trở lại. Nhiệt độ cao nhất 36°C, thấp nhất dao động 28-30°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo, Hà Nội nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.

Vì sao thí sinh được khuyên mặc gọn gàng khi dự thi tốt nghiệp THPT?

Ảnh minh họa

SKĐS đưa tin, nhằm chủ động phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, lực lượng chức năng đề nghị thí sinh lưu ý về trang phục dự thi. Theo Công an TP. Hà Nội, thiết bị gian lận ngày càng tinh vi, siêu nhỏ, dễ ngụy trang dưới dạng tai nghe, camera hoặc giấu trong vật dụng cá nhân để truyền đề thi và nhận đáp án từ bên ngoài.

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP. Hà Nội cho biết, các điểm thi cần quán triệt thí sinh hạn chế mặc quần áo quá rộng, dài hoặc nhiều túi. Thực tế tại một số điểm thi, nhiều học sinh vẫn mặc áo khoác đồng phục dày dù thời tiết tháng 6 rất nắng nóng. Lực lượng công an nhận định, áo khoác rộng, dày dễ bị lợi dụng để cất giấu thiết bị công nghệ cao. Do đó, các điểm thi khuyến cáo thí sinh mặc trang phục gọn gàng, hạn chế quần áo nhiều lớp.

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An cũng khuyên sĩ tử nên mặc đồng phục của trường để bảo đảm tính nghiêm túc và thuận tiện.

Quy định mới về lưu trú qua đêm từ ngày 1/7, tất cả người dân cần biết

Markettimes thông tin, từ ngày 01/7/2026, các quy định mới về trách nhiệm thông báo lưu trú sẽ chính thức có hiệu lực theo Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự. Những quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Trong đó, Luật đã điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quy định về trách nhiệm thông báo lưu trú tại Điều 30 của Luật Cư trú năm 2020.

Theo quy định mới: "Khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú."

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2026, trách nhiệm thông báo lưu trú được áp dụng đối với các nhóm đối tượng sau: Thành viên hộ gia đình khi có người đến lưu trú qua đêm tại nơi ở của mình; Người đại diện các cơ sở chữa bệnh đối với người bệnh và người nhà lưu trú tại cơ sở; Người đại diện các cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, resort, homestay, nhà nghỉ, biệt thự du lịch và các loại hình lưu trú du lịch khác; Chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý các phương tiện được sử dụng làm nơi lưu trú qua đêm như du thuyền, tàu du lịch, nhà nổi, tàu cá, phương tiện lưu trú di động và các phương tiện tương tự; Người quản lý các cơ sở lưu trú khác như ký túc xá, căn hộ dịch vụ và các cơ sở lưu trú ngoài hệ thống lưu trú du lịch.

Vietnam Airlines cảnh báo các hình thức giả mạo trên mạng mùa cao điểm hè

Các trang có dấu hiệu giả mạo thường yêu cầu người dùng đăng ký, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền để tham gia chương trình, mua vé máy bay. Ảnh: VNA.

Vietnamnet đăng tải, trước nhu cầu đi lại và giao dịch trực tuyến tăng cao trong mùa hè, Vietnam Airlines phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khuyến cáo hành khách nâng cao cảnh giác với các hình thức giả mạo trên không gian mạng nhằm bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

Theo đó, trong lĩnh vực hàng không, các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu du lịch, thăm thân và công tác tăng cao vào dịp hè để tiếp cận người dùng thông qua các website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội có giao diện tương tự các kênh chính thức.

Các đối tượng thường quảng bá vé máy bay giá rẻ, chương trình khuyến mại hấp dẫn hoặc dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhằm tạo lòng tin.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp hoặc hoạt động dành cho trẻ em mang hình ảnh hàng không cũng bị lợi dụng để thu hút sự quan tâm của phụ huynh và người dùng.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập vào các đường dẫn không xác thực, từ đó chiếm đoạt tài sản và dữ liệu.

Để hạn chế rủi ro, Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng chỉ mua vé thông qua website, ứng dụng di động, hệ thống phòng vé và các đại lý chính thức của hãng. Hành khách cũng cần yêu cầu đơn vị bán vé cung cấp hóa đơn theo quy định để đảm bảo quyền lợi khi sử dụng dịch vụ.

Hãng cũng khuyến cáo khách hàng không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc được gửi qua email, tin nhắn hay mạng xã hội.

Phát hiện gần 40 hài cốt thai nhi khi mở rộng đường ở Ninh Bình

Công nhân phát hiện túi bọc bên trong có hài cốt thai nhi tại một gốc cây.

VTC News thông tin, quá trình thi công dự án mở rộng đường Tây Thành, phường Hoa Lư, Ninh Bình, lực lượng chức năng và công nhân phát hiện nhiều túi bọc chứa hài cốt thai nhi.

Theo ghi nhận, chỉ trong khoảng thời gian từ 7h đến 9h ngày 8/6, công nhân phát hiện thêm từ 3 đến 5 bộ hài cốt thai nhi nằm quanh một gốc cây trong khu vực thi công. Tính đến nay, tổng số hài cốt được tìm thấy lên tới gần 40 bộ.

Theo công nhân tham gia thi công, số lượng hài cốt có thể còn tiếp tục tăng do khu vực này trước đây từng là đất nghĩa trang. Sau đó, nơi đây được sử dụng làm nhà tang lễ phục vụ các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, ngay từ những ngày đầu triển khai mở rộng đường Tây Thành, đoạn đi qua khu vực Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cũ, công nhân đã phát hiện một số tiểu sành nghi chứa hài cốt người. Bên trong các tiểu sành còn lưu lại dấu vết của việc an táng được sắp đặt khá cẩn thận, tuy nhiên do thời gian đã quá lâu nên không còn xương cốt.

Theo đại diện đơn vị thi công, toàn bộ hài cốt sau khi được phát hiện đều được thu gom, bọc lại bằng khăn tang, đưa vào tiểu sành và tập kết tại một địa điểm phù hợp để thực hiện các nghi lễ cần thiết trước khi đưa về nghĩa trang địa phương an táng.

Dự án mở rộng đường Tây Thành đang được triển khai tại khu vực trung tâm phường Hoa Lư. Việc liên tiếp phát hiện các hài cốt trong quá trình thi công thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.







