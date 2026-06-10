Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
GĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Thông tin từ Bộ Công an, liên quan đến vụ việc nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành, nhảy múa trên đường phố, gây xôn xao trên mạng xã hội, Công an phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.
Ngày 8/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (chủ trại hòm Nhật Tâm, SN 1984, trú tại phường Sóc Trăng); Phạm Văn Lộc (SN 1978, trú tại phường Phú Lợi); Cao Văn Vẹn (SN 2001, trú tại phường Sóc Trăng); Nguyễn Quốc Khải (SN 1998, trú tại phường Phú Lợi); Lý Thanh Liêm (SN 2007, trú tại xã Tân Thạnh); Phạm Quốc Em (SN 1995, trú tại phường Phú Lợi) và Cổ Minh Đức (SN 1994, trú tại phường Phú Lợi, cùng TP Cần Thơ).
Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người tổ chức sinh nhật tại 1 trại hòm, sau đó khiêng quan tài diễu hành và nhảy múa giữa đường phố.
Đáng chú ý, bên trong quan tài có 1 người nằm, ngồi và nhún nhảy theo tiếng nhạc. Những hình ảnh phản cảm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhận về nhiều ý kiến bức xúc, lên án. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện, Công an phường Sóc Trăng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.
Lực lượng chức năng xác định vào ngày 4/6, Nguyễn Hoàng Nhật tổ chức tiệc sinh nhật tại trại hòm Nhật Tâm (địa chỉ số 747 đường Lê Duẩn, khu vực 10, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ). Tại buổi tiệc, Nhật dựng sân khấu, đặt bàn thờ và 1 chiếc quan tài trên sân khấu để phục vụ chương trình.
Trong quá trình diễn ra tiệc sinh nhật, các đối tượng: Phạm Quốc Em, Lý Thanh Liêm, Cổ Minh Đức và Cao Văn Vẹn đã mặc trang phục mô phỏng áo quan dành cho người chết, khiêng chiếc quan tài từ sân khấu ra giữa đường Lê Duẩn, sau đó đưa Phạm Văn Lộc vào trong quan tài, thực hiện các động tác nằm, ngồi, đứng nhún nhảy. Sau đó những người này khiêng quan tài nhún nhảy đi giữa đường. Cùng lúc, Nguyễn Quốc Khải cầm cờ tang đi phía trước đoàn người khiêng quan tài và nhảy múa trên đường phố.
Toàn bộ sự việc được nhiều người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, lan truyền rộng rãi và gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.
Cơ quan chức năng nhận định hành vi của các đối tượng đã làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng, tác động xấu đến hình ảnh văn hóa, thuần phong mỹ tục và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng nêu trên để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
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