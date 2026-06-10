Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí mát mẻ ở Hà Nội và miền Bắc còn duy trì trong sáng nay. Từ trưa chiều nắng lên mức nhiệt tăng dần. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các phường khác của Bắc Bộ 30-32 độ.

Dự báo từ ngày 12/6, Hà Nội và Bắc Bộ lại có nắng nóng cục bộ. Đến ngày 13/6 có nắng nóng diện rộng, với mức nhiệt cao nhất 35 độ.

Theo dự báo, riêng vùng núi Bắc Bộ giai đoạn từ 13-15/6 vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Về diễn biến mưa hôm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ vẫn có mưa dông do vùng hội tụ gió vẫn tồn tại. Lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Tuy cường độ mưa đã giảm nhưng cần đề phòng sạt lở đất ở các tỉnh như: Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Ngoài ra do mưa lớn, cần đề phòng lũ quét, ngập úng tại ven sông suối.

Tại khu vực Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ dự báo chiều tối nay tiếp diễn mưa dông. Có nơi mưa to, dễ gây ngập úng cục bộ cùng nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6 Hà Nội lại xảy ra nắng nóng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 10/6 đến ngày 11/6:

- Khu vực phía Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực nam đồng bằng và Thanh Hóa chiều tối 10/6 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 11/6 đến ngày 19/6:

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 12/6, có nắng nóng cục bộ, riêng vùng núi giai đoạn từ 13-15/6 vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

- Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Có nắng nóng cục bộ; từ ngày 13-14/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng 35-37 độ còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 8/6. Trong khi nắng nóng miền Trung 35-38 độ có thể kéo dài đến ngày 11/6.