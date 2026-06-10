Hà Nội: Khởi tố 12 bị can vụ chế thiết bị 'hack' hệ thống cảm biến xe taxi Xanh SM để gian lận tiền cước

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, vào ngày 20/4/2026, Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Liên Sơn (SN 1986, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) khi đối tượng này đang thực hiện giao dịch mua bán các thiết bị điện tử bất hợp pháp trên địa bàn phường.

Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Hoàng Liên Sơn từng có thời gian theo học tại khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội nên có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin và viễn thông. Trong thời gian làm tài xế lái xe dịch vụ, Sơn phát hiện trên một số xe taxi điện của hãng Xanh SM có lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại nhằm mục đích quản lý và giám sát hành trình của tài xế.

Đối tượng Hoàng Liên Sơn tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Nhận thấy kẽ hở, đối tượng đã nảy sinh ý định nghiên cứu, sản xuất ra một loại thiết bị có khả năng can thiệp, vô hiệu hóa hoạt động của hệ thống cảm biến này. Mục đích của Sơn là bán thiết bị cho những lái xe taxi có ý định gian lận: tự ý thu tiền cước của khách hàng nhưng không nộp về công ty quản lý.

Đối tượng sau đó lên mạng Internet đặt mua các loại linh kiện điện tử trôi nổi rồi tự tay thiết kế, lắp ráp và sản xuất hàng loạt thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại có tính năng can thiệp trực tiếp vào hệ thống cảm biến trên xe taxi Xanh SM.

Chi phí để đối tượng sản xuất ra mỗi thiết bị mất khoảng 75.000 đồng, nhưng sau đó được rao bán lại cho các tài xế có nhu cầu với giá cao gấp nhiều lần, dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/thiết bị. Ngoài ra, Sơn còn thu mua thêm các bộ phát đáp hồng ngoại có dây với giá gốc chỉ khoảng 30.000 đồng/bộ để "ăn chênh lệch", bán lại cho tài xế với giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/bộ.

Hồ sơ điều tra chứng minh, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 8/2025 đến tháng 4/2026, đối tượng này đã bán trót lọt khoảng 600 thiết bị công nghệ độc hại ra thị trường, đút túi số tiền thu lợi bất chính lên đến khoảng 200 triệu đồng.

Thiết bị phát tín hiệu do Sơn chế tạo để can thiệp vào hệ thống cảm biến trên xe taxi. Ảnh: CAHN

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng Công an đã thu giữ tại chỗ nhiều thiết bị điện tử, pin, điện thoại di động, xe mô tô và các tang vật liên quan của Sơn. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm nhiều máy móc, công cụ chuyên dụng, linh kiện phục vụ cho dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử trái phép này, cùng 158 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định mạng lưới khách hàng của Hoàng Liên Sơn rất rộng. Đối tượng đã bán các thiết bị can thiệp cảm biến này cho hàng loạt lái xe taxi tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số địa phương khác trên cả nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố tổng cộng 12 bị can có liên quan trực tiếp đến đường dây sản xuất, mua bán thiết bị điện tử này.

Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng với thủ đoạn phạm tội công nghệ cao rất mới. Hành vi của các đối tượng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý, vận hành và thiệt hại kinh tế lớn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải, mà còn gây tác động xấu đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội chung.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục tập trung lực lượng để điều tra mở rộng vụ án, làm rõ danh tính các tài xế đã mua và sử dụng thiết bị này để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.