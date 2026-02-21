Công an TPHCM nhanh chóng tìm lại xe máy cho một cô gái
Khi từ quán ăn trở ra, chị T.A hốt hoảng khi xe máy của mình biến mất. Dù vậy, Công an phường Tân Định nhanh chóng đã tìm ra.
Ngày 21-2, thông tin từ Công an phường Tân Định (TPHCM) cho biết vừa tìm lại xe máy cho một người dân.
Thông tin ban đầu, lúc 20 giờ 30 tối 20-2, chị T.A chạy xe máy đến một quán ăn ở đường Trần Nhật Nhuật, phường Tân Định. Sau khi ăn uống khoảng 30 phút, chị T.A quay lại thì phát hiện xe máy bỗng "biến mất" nên lập tức đến Công an phường Tân Định trình báo.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Định phối hợp các lực lượng liên quan trích xuất camera, lấy lời khai ban đầu. Xác minh nhanh, công an xác định một người đàn ông đang ngụ ở phường Nhiêu Lộc đã điều khiển chiếc xe của chị T.A.
Sau khi mời người đàn ông về trụ sở, người này cho biết do tuổi cao nên đã nhầm lẫn trong việc nhận dạng xe, dẫn đến việc điều khiển nhầm phương tiện. Sau vụ việc, ông chủ động mang xe giao nộp lại cho cơ quan công an.
Công an phường Tân Định sau đó làm các thủ tục và trao trả lại xe máy cho chị T.A. Hiện Công an phường Tân Định tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.
Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu (passport) năm 2026Đời sống - 13 phút trước
GĐXH - Hộ chiếu (passport) là giấy tờ cá nhân không thể thiếu với những ai có nhu cầu đi nước ngoài. Năm 2026, làm hộ chiếu (passport) cần những loại giấy tờ gì?
Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tíchĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Tối 21/2, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra tối nay tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) khi một chiếc phà chở đá va chạm mạnh với tàu chở khách, khiến phương tiện này bị đắm và 6 người hiện vẫn đang mất tích.
Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ cuối): Gác đêm hòa bìnhĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Phía sau những người lính năm xưa là những bàn tay lặng lẽ giữ lửa tri ân. Giữa những hành lang sáng đèn suốt đêm, họ thay nhau trực, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, để những thương, bệnh binh không bao giờ thấy mình bị lãng quên trong hòa bình.
Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng 'mua may, bán rủi' đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, bãi đất tổ chức Chợ Viềng Xuân ở xã Hiển Khánh (Ninh Bình) đã rộn ràng sắc bạt đỏ xanh và tiếng người gọi nhau í ới. Tất cả đang sẵn sàng cho phiên chợ “mua may, bán rủi”, nơi mỗi người tìm về để gửi gắm niềm tin và hy vọng cho một năm mới đủ đầy.
Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuânĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã tìm về Phủ Dầy (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) dâng hương, cầu bình an, tài lộc.
Xe khách mắc 3 vi phạm trong 1 lần kiểm tra, tổng mức phạt trên 100 triệuĐời sống - 20 giờ trước
Kiểm tra đột xuất xe khách trên cao tốc, lực lượng chức năng ghi nhận 3 vi phạm về điều kiện lái xe và thiết bị bắt buộc, tổng mức phạt 104,5 triệu đồng.
Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏĐời sống - 22 giờ trước
Từ hôm nay (mùng 5) đến hết mùng 7 tháng Giêng, miền Bắc sẽ có những ngày thời tiết đẹp khi buổi sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, trời ấm áp. Dự báo khoảng 8-9 tháng Giêng, miền Bắc đón mưa xuân.
Hết năm 2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt nàyĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Hết ngày 31/12/2026, người làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC.
Quy định mới nhất về độ tuổi được làm hộ chiếu (passport) năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Từ bao nhiêu tuổi sẽ được cấp hộ chiếu?
Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 2): Người thầy thuốc của những người lính giàĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa khu điều trị khép kín 24/24 giờ, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng sự hy sinh của người thầy thuốc không đo bằng thành tích, mà bằng lòng nhẫn nại và biết ơn. Ở đó, mỗi ngày làm việc là một ngày họ âm thầm giữ bình yên cho những người lính đã đi qua chiến tranh.
Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiềnĐời sống
GĐXH - Tháng Giêng âm lịch từ lâu được xem là thời điểm mở ra những vận hội mới. Khi không khí Tết vẫn còn lan tỏa, nhiều người bắt đầu khởi động kế hoạch cho một năm phía trước.