Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuân

Thứ bảy, 15:01 21/02/2026 | Đời sống
Nhật Tân
GĐXH - Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã tìm về Phủ Dầy (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) dâng hương, cầu bình an, tài lộc.

Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 1.

Từ sáng sớm ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), dòng người nối dài trước cổng Phủ Tiên Hương, thuộc quần thể Phù Dầy, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình thành kính chuẩn bị vào dâng hương đầu xuân.

Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 2.
Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 3.

Những mâm lễ được chuẩn bị chu đáo với hương, hoa, oản, trầu cau,… thể hiện tấm lòng thành kính của người đi lễ.

Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 4.

Người dân địa phương và du khách thập phương lặng lẽ xếp hàng thành kính chờ vào dâng hương.

Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 5.

Bên trong phủ đông đảo người dân đang hành lễ.

Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 6.
Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 7.

Người dân chắp tay trước ban thờ chính điện, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 8.

Trong phủ luôn tấp nập người ra vào làm lễ, cầu may.

Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 9.

Khu vực sân phủ đông đúc nhưng trật tự, người dân xếp hàng chờ đến lượt vào lễ.

Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 10.

Càng về trưa dòng người đến phủ Tiên Hương ngày một đông.

Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 11.
Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 12.

Không chỉ trong phủ, từ bên ngoài đường hoạt động mua bán dịp đầu năm cũng diễn ra tấp nập.

Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 13.

Theo tìm hiểu của phóng viên, phủ Dầy gắn liền với sự tích về Thánh mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong "Tứ bất tử" của Việt Nam với nghi lễ hát chầu văn - hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu của đạo Mẫu.

Người dân nô nức về phủ Dầy Ninh Bình cầu may đầu xuân 2026 - Ảnh 14.

Ở Việt Nam, tục thờ Mẫu có ở nhiều nơi, nhưng Phủ Dầy, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình được xem là cái nôi của loại hình tín ngưỡng độc đáo thuần Việt này. Lễ hội phủ Dày được tổ chức từ 3 - 8/3 Âm lịch hằng năm. Dịp này để du khách có dịp tìm hiểu, tri ân công đức Thánh mẫu Liễu Hạnh.


Video người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuân:

Top