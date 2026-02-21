Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuân

22 giờ trước

GĐXH - Giữa khu điều trị khép kín 24/24 giờ, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng sự hy sinh của người thầy thuốc không đo bằng thành tích, mà bằng lòng nhẫn nại và biết ơn. Ở đó, mỗi ngày làm việc là một ngày họ âm thầm giữ bình yên cho những người lính đã đi qua chiến tranh.