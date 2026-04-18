Công an vào cuộc điều tra người mặc áo xe ôm công nghệ lấy hung khí đánh người ở TPHCM
Ngày 18/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cầm hung khí tấn công người khác giữa đường, gây bức xúc dư luận.
Theo nội dung clip dài khoảng 36 giây, vụ việc được cho là xảy ra tại giao lộ Lô Tư – Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM). Thời điểm này, một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ xảy ra cự cãi với một nam thanh niên.
Hai bên lời qua tiếng lại, người đàn ông liên tục chửi bới, đe dọa, trong khi nam thanh niên cũng có lời thách thức.
Khi mâu thuẫn leo thang, người đàn ông đi đến xe máy, mở yên xe rồi lấy hung khí lao đến tấn công đối phương. Bị truy đuổi, nam thanh niên cùng người quay clip phải bỏ chạy.
Theo một số người dân chứng kiến, sự việc xảy ra vào ngày 16/4. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nghi do va quẹt xe.
Liên quan vụ việc, trưa 18/4, Công an phường Bình Hưng Hòa đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực nhằm xác định danh tính những người liên quan để mời làm việc.
Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi xảy ra va chạm giao thông, người dân cần giữ bình tĩnh, tránh hành xử bạo lực. Mọi hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, đặc biệt sử dụng hung khí, có thể bị xử lý hình sự về các tội danh như “Cố ý gây thương tích” hoặc “Gây rối trật tự công cộng”.
Trước đó, Công an TPHCM đã xử lý nhiều trường hợp xô xát do mâu thuẫn giao thông nhằm răn đe, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
