Dự báo những thay đổi cho con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi đầu tháng 6/2026

3 con giáp may mắn đầu tháng 6 dương lịch 2026: Đón nhận phúc khí và tài lộc GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là 3 con giáp đón nhận nhiều phúc khí, may mắn trong mọi việc đầu tháng 6 dương lịch 2026. Cùng khám phá các phương diện để nắm bắt cơ hội phát triển, thu hút tài lộc.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới từ 1-7/6/2026 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý cần cẩn trọng trong mọi việc. Tuần này, tâm lý trì hoãn dễ trỗi dậy, nhưng thực tế công việc lại dồn dập, đòi hỏi sự tỉ mỉ và không cho phép bạn lơ là. Bạn cũng cần phải chủ động theo sát tiến độ, đừng để nước đến chân mới nhảy.

Tài chính tuần này của con giáp Tý gặp phải Tiểu Hao, tiền về có nhưng chậm chút, đừng quá lo lắng. Bạn cũng cần lưu ý trước những lời hỏi vay mượn từ người quen, bạn bè, những người lâu năm không thèm liên lạc, hỏi han… nên suy nghĩ trước khi quyết định.

Về tình cảm,người độc thân tuổi Tý tránh mối quan hệ mập mờ. Những người có đôi nên chủ động trò chuyện thay vì chọn cách im lặng mỗi khi có bất đồng với nhau.

2. Con giáp Sửu

Tuần mới mang đến không ít sóng gió nơi công sở, thậm chí có người bằng mặt nhưng không bằng lòng với con giáp Sửu. Điều khuyên con giáp Sửu cần làm lúc này là giữ thái độ khiêm tốn, tập trung vào việc của mình và tránh xa các cuộc tranh luận hay phe cánh.

Trước mọi việc, con giáp Sửu cần kiểm soát kỹ, đừng quá tin vào lời hứa suông để tránh gặp những rắc rối do chiêu trò tiểu nhân mang tới.

Đường tài lộc tuần này của con giáp Sửu không có nhiều điểm sáng. Bạn cần giữ ví tiền thật chặt, tránh tâm lý so sánh hơn thua với bạn bè dẫn đến việc vung tiền mua sắm bốc đồng. Đầu tuần là thời điểm nhạy cảm, dễ mất tiền, bạn cần tỉnh táo để tránh mất tiền oan.

Về chuyện tình cảm, người độc thân tuổi Sửu có nhiều lựa chọn. Trong các mối quan hệ xã hội, Sửu hãy bớt bàn luận chuyện thiên hạ, bớt khoe khoang hay can thiệp vào chuyện người khác là đang giữ gìn phước đức cho bản thân.

3. Con giáp Dần

Xem tử vi tuần mới từ 1-7/6/2026 của 12 con giáp, đây là tuần thoải mái với con giáp Dần. Dần khá thoải mái trong công việc, có quý nhân trợ giúp và dễ có lộc từ người khác đem tới.

Những dự án khó khăn trước đây bắt đầu có dấu hiệu tiến triển, chỉ cần bạn dám chấp nhận thử thách và nhanh tay nắm bắt, con đường phát triển phía trước sẽ rộng mở hơn.

Mọi áp lực bên ngoài bắt đầu lắng xuống, công việc đi vào quỹ đạo ổn định. Cơ hội học tập, thi cử lấy chứng chỉ trong tuần này rất sáng sủa.

Tài lộc của con giáp Dần trong tuần kiếm được nhiều nhưng dễ bị hao tán, rò rỉ do phát sinh nhiều khoản bất ngờ.

Trong tình cảm, người độc thân chớ nên vì cảm giác cô đơn hay vì các điều kiện hào nhoáng bên ngoài mà vội vàng bước vào một mối quan hệ. Gia đạo có phần bất ổn, sự thiếu kiên nhẫn và giao tiếp kém dễ khiến các cặp đôi tranh cãi từ những việc nhỏ nhặt.

4. Con giáp Thìn

Theo tử vi tuần mới từ 1-7/6/2026 của 12 con giáp, tuần có Thái Dương tiếp sức, Thìn khá hăng hái, năng nổ và nhiệt huyết với công việc hiện tại. Trong công việc, Thìn dễ được quý nhân nâng đỡ giúp mọi việc được thăng tiến.

Đầu tuần tiến triển rất bình yên, không có nhiều công việc rườm rà phức tạp. Đến cuối tuần, Thìn cần hết sức nhẫn nhịn. Khoản thu vượt trội so với khoản chi ra giúp bạn có một tuần tích lũy tài chính vô cùng lý tưởng.

Người độc thân sống khá phong lưu và đào hoa, có sức hút quyến rũ khác giới. Trong quan hệ xã hội, gia đình nên giữ khoảng cách với người khác giới, không nên để gia đình lục đục vì người thứ 3.

5. Con giáp Tỵ

Trong tuần này, Tỵ cần lấy chữ ''nhẫn'' làm gốc, càng nóng tính càng vướng vào sai lầm. Tập trung hoàn thành tốt phần việc của mình để chủ động ứng phó với mọi tình huống bất ngờ, không ngồi buôn chuyện phiếm, không giúp người khi họ chưa mở miệng nhờ vả mình.

Những ngày cuối tuần, Tỵ cần tìm kiếm sự trợ giúp từ những đồng nghiệp, người xung quanh. Đường tài lộc tuần này không quá lý tưởng, dễ hao của nên bạn cần chú ý hơn trong việc chi tiêu và bảo quản đồ đạc.

Các cặp đôi dễ nảy sinh bất đồng trong thời gian này, cần thẳng thắn trao đổi thay vì chiến tranh lạnh. Hai bạn nên tìm thời điểm thích hợp để thẳng thắn chia sẻ.

Người độc thân tuần này có sức hút tăng cao, vận xã giao rất tốt, nếu tích cực tham gia các buổi tụ tập, hoạt động tập thể sẽ dễ dàng gặp được đối tượng khiến bản thân rung động.

6. Con giáp Ngọ

Người tuổi Ngọ tuần này có tính chủ động cao, tiêu hao nhiều năng lượng nên khó tránh khỏi áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần. Công việc xuất hiện nhiều cơ hội dự án mới do ảnh hưởng của Tam Hợp quý nhân, giúp bạn có đất diễn để khẳng định năng lực.

Ngọ cần lưu ý việc đi lại bôn ba vất vả, suy nghĩ lao lực, tránh thức đêm tổn hại tinh thần. Bạn cứ bình tĩnh và kiên nhẫn trong công việc, thêm một thời gian ngắn nữa thôi, mọi công sức bạn bỏ ra bấy lâu nay sẽ có quả ngọt.

Phương diện tài lộc có điểm sáng rực rỡ, hứa hẹn mang lại nguồn thu đáng kể. Tuy nhiên, trong tuần này cực kỳ thử thách lòng kiên nhẫn, không thích hợp để đưa ra các quyết định vội vàng. Mạng lưới quan hệ làm ăn chất lượng giúp bản thân có tiền, đừng tiếc tiền cho các buổi ăn uống xã giao đãi khách vì có thể mang tới cho bạn nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm nhiều thăng trầm, cần lý trí nhìn nhận để tránh lún sâu. Người độc thân tuổi Ngọ may mắn hơn trong việc thu hút đối tượng của mình.

7. Con giáp Mùi

Đây là tuần nhiều áp lực với con giáp tuổi Mùi. Tâm trạng phập phồng dễ làm Mùi mất kiên nhẫn, nhất là khi bị hối thúc tiến độ, dễ xảy ra tranh cãi.

Thời điểm này nhắc nhở con giáp Mùi cần kiểm soát cảm xúc, để lại cho mình những khoảng trống để tĩnh tâm và rà soát kỹ lưỡng mọi việc.

Tài vận ở mức bình ổn nhưng dễ xuất hiện những khoản chi "trên trời rơi xuống" như đồ đạc hỏng hóc cần sửa chữa, chi phí học hành, khám chữa bệnh đột xuất hoặc tổn thất do sai sót, ham muốn mua sắm cao…

Trong tuần, Ngọ khá vượng duyên, đỏ tình nhờ Lục Hợp chiếu cố. Các cặp đôi yêu xa tuần này có cơ hội gặp gỡ, đoàn tụ. Người độc thân có vận đào hoa khá ổn, thiên về sự đồng điệu trong tâm hồn khi trò chuyện rất hợp ý. Để tiến đến một mối quan hệ chính thức, bạn vẫn cần thời gian thử thách, không nên nóng vội.

8. Con giáp Dậu

Dậu là người có chí lớn, nghị lực bất khuất nhưng cuộc đời dễ trải qua sóng gió, vất vả, nếm trải nhiều bài học nghiệt ngã trong tuần mới này. Bản mệnh cần lưu ý sức khỏe trước khi dồn sức cho công việc.

Tâm trang của con giáp Dậu cũng có thể lên xuống. Việc cố chấp gồng gánh không phải là thượng sách, thay vào đó đương số nên chủ động thay đổi tư duy, thử nghiệm phương pháp mới hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài.

Dòng tiền của con giáp Dậu tuần này chủ yếu tập trung vào các vấn đề gia đình và nhà ở. Đây là những khoản đầu tư xứng đáng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại cảm giác an toàn, chỉ cần bạn kiểm soát tốt các khoản khác là được.

Đường tài lộc tốt, giữa tuần có người mang lộc tới. Bản mệnh nên nhạy bén quan sát những biến động thông tin xung quanh để dễ dàng chộp lấy cơ hội làm giàu.

Tình duyên có nhiều dao động, người độc thân nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ mới sẽ thấy áp lực bủa vây, tâm lý mâu thuẫn, thậm chí xuất hiện cảm giác hối hận hoặc tự phủ nhận bản thân. Bạn cần tập trung yêu thương chính mình.

9. Con giáp Hợi

Môi trường sự nghiệp của người tuổi Hợi tuần này bước vào một giai đoạn tái cơ cấu rõ rệt. Đây là thời điểm thích hợp để bạn đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt cho riêng mình, đón nhận chương mới của bản thân.

Tài chính chưa thực sự khởi sắc nên việc thắt lưng buộc bụng, chi tiêu chi ly và tạm hoãn những khoản mua sắm không thực sự cần thiết là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho túi tiền của bản thân.

Người độc thân cần dứt khoát thu dọn những mối quan hệ mập mờ, mệt mỏi vì vòng lặp của việc đơn phương hy sinh vô ích cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Người đã có gia đình cần khéo léo dung hòa mối quan hệ giữa bạn đời và các thành viên trong gia đình lớn (cha mẹ) vì dễ bị xung đột tuần này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.