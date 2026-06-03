Hà Nội: Hơn một tháng mòn mỏi chờ phản hồi về các nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ phường Đại Mỗ

Sau thời gian dài liên hệ, sáng 2/6/2026, phóng viên có lịch làm việc với UBND phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) liên quan đến phản ánh về tình trạng các nhà xưởng tạm bợ mọc tràn lan tại khu dân cư Tháp Truyền Hình.

Trước đó, phóng viên đã liên hệ với Văn phòng UBND phường Đại Mỗ và được biết nội dung báo chí phản ánh đã được chuyển đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị (KT-HT&ĐT) để kiểm tra, xử lý. Đại diện Văn phòng UBND phường cũng cung cấp cho PV thông tin liên hệ của ông Khôi - Trưởng phòng KT-HT&ĐT để phối hợp làm việc.

Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, đại diện Phòng KT-HT&ĐT liên tục thông báo bận và chưa thể bố trí thời gian làm việc. Đến sáng 2/6, phóng viên mới có lịch làm việc với đơn vị này để làm rõ những vấn đề liên quan đến các nhà xưởng xây dựng tạm bợ tại khu dân cư Tháp Truyền Hình.

Hàng loạt nhà xưởng tại khu dân cư Tháp Truyền Hình.

Tại UBND phường Đại Mỗ, do ông Khôi bận tiếp xúc cử tri nên phóng viên được hướng dẫn làm việc với ông Phạm Minh Giáp - Phó Trưởng phòng KT-HT&ĐT.

Tuy nhiên, phải mất khá nhiều thời gian chờ đợi, phóng viên mới có thể trao đổi công việc. Lý do được ông Giáp đưa ra là chưa nhận được nội dung chỉ đạo và hồ sơ liên quan từ lãnh đạo UBND phường chuyển xuống phòng chuyên môn.

Sau đó, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Chư - đại diện Văn phòng UBND phường Đại Mỗ. Đồng thời, ông Khôi cũng gọi điện trao đổi với ông Giáp dù trước đó, ông Khôi cho biết: "Đến làm việc với ông Giáp - Phó phòng, tôi đã trao đổi với anh ấy".

Trong buổi làm việc với PV, ông Giáp vẫn tỏ ra lúng túng về vị trí các nhà xưởng cũng như hiện trạng khu vực mà báo chí phản ánh. Tiếp đó, ông Giáp gọi điện cho một cán bộ phụ trách địa bàn khu vực Tháp Truyền Hình tên Hiện. Qua cuộc trao đổi, ông Giáp chỉ đạo cán bộ này phối hợp cùng phóng viên xuống hiện trường để kiểm tra thực tế.

Bên trong có nhiều nhà xưởng hàn xì, cắt sắt có tia lửa bắn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Kết thúc cuộc gọi, ông Giáp cung cấp số điện thoại của phóng viên cho cán bộ tên Hiện và cho biết người này sẽ liên hệ lại ngay để phối hợp làm việc. Tuy nhiên, kể từ buổi làm việc sáng 2/6 đến nay, phóng viên vẫn chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi hay thông tin phản hồi nào từ cán bộ Phòng KT-HT&ĐT như lời ông Giáp đã nói.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 26/5, trao đổi với phóng viên, ông Khôi cho biết: "Đã tiến hành cho cán bộ kiểm tra khu vực mà Gia đình và Xã hội phản ánh. Sẽ cho anh em gọi điện cho phóng viên để trao đổi, cung cấp thông tin và kết quả xử lý".

Như vậy, theo thông tin từ lãnh đạo Phòng KT-HT&ĐT, đơn vị đã tiến hành kiểm tra hiện trạng. Tuy nhiên, tại buổi làm việc ngày 2/6, ông Phạm Minh Giáp vẫn phải gọi điện cho cán bộ phụ trách địa bàn để đề nghị phối hợp cùng phóng viên kiểm tra thực tế khu vực.

Tính từ thời điểm phóng viên bắt đầu liên hệ làm việc vào ngày 15/4 đến ngày 3/6, UBND phường Đại Mỗ vẫn chưa cung cấp kết quả kiểm tra, rà soát đối với các nhà xưởng tạm bợ, nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư Tháp Truyền Hình.

Hà Nội đang bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt ngoài trời tăng cao. Các nhà xưởng tôn kín bưng hấp nhiệt mạnh, càng làm tăng nguy cơ chập cháy điện và bùng phát hỏa hoạn.

Trong khi đó, Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng kéo dài. Các nhà xưởng tạm bợ với hệ thống dây điện chằng chịt, hoạt động hàn xì thường xuyên càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu dân cư Tháp Truyền Hình, phường Đại Mỗ, không khó để nhận thấy hàng loạt nhà xưởng tạm với mái tôn đủ màu sắc mọc san sát, xen kẽ giữa khu dân cư. Những công trình tạm bợ này tạo thành một "vành đai" dễ cháy bao quanh nhiều ngôi nhà kiên cố.

Tại một số nhà xưởng, công nhân vẫn đang sử dụng máy cắt, máy hàn, tạo ra những tia lửa bắn tung tóe. Ngay bên cạnh đó là các bình gas, bình oxy cùng nhiều vật liệu dễ cháy khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Nhiều công trình được dựng bằng những tấm tôn cũ, hoen gỉ, chắp vá sơ sài. Không ít vị trí mái tôn đã bị bung bật, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Đáng lo ngại hơn, tại một số nhà xưởng, nhiều vật liệu dễ cháy được tập kết thành từng đống lớn dưới những mái tôn hấp nhiệt. Chỉ cần một tia lửa nhỏ hoặc sự cố chập điện, hậu quả có thể rất khó lường.

Thực trạng các nhà xưởng tạm bợ tồn tại giữa khu dân cư không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, rà soát, làm rõ tính pháp lý của các công trình này và có biện pháp xử lý dứt điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho cộng đồng.

Video báo động hiểm họa hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở Đại Mỗ, Hà Nội: