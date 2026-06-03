Từ vụ sân thể thao trái phép ven sông Đáy: Chính quyền phường kiến nghị cấp phép tạm cho hơn 200 hộ dân vùng bãi Yên Nghĩa

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về cụm sân thể thao xây dựng trái phép tại tổ dân phố số 12, xóm An Đường, phường Yên Nghĩa, UBND phường Yên Nghĩa đã tiến hành kiểm tra, xác minh, rà soát toàn diện và có văn bản báo cáo kết quả cụ thể gửi lên UBND thành phố Hà Nội.

Cụm sân thể thao xây dựng trái phép tại xóm An Đường, phường Yên Nghĩa.

Hiện trạng và nguồn gốc khu đất

Cụ thể, theo báo cáo của UBND phường Yên Nghĩa gửi UBND TP Hà Nội, tổng diện tích khuôn viên khu đất được phản ánh là 1.893 m2 toàn bộ nằm trong khu vực hành lang thoát lũ theo Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy.

Về hiện trạng, trên khu đất gồm có 1 công trình nhà cấp 4 cũ (kết cấu tường gạch, mái tôn phục vụ ăn ở sinh hoạt diện tích 35m2 và khu vệ sinh diện tích 30m2. Đây là công trình nhà ở cũ của hộ gia đình ông N.V.K và bà T.T.T, đã sinh sống ổn định từ những năm 1980 đến nay.

Công trình dựng bằng khung sắt, lưới quây, có mái che được dựng lên trên khu đất có diện tích khoảng 1.500m2.

Hạng mục mới phát sinh được xác định là 1 hệ thống rào bằng cột sắt, nền bê tông xi măng, mái bằng bạt kéo, xung quanh quây lưới đen với chiều cao 6m, diện tích 1.554 m2, được dựng mới vào tháng 3/2026 để làm sân thể thao. Qua đánh giá chuyên môn, do hệ thống cột sắt có tiết diện nhỏ, không xây tường bao quanh nên về cơ bản hạng mục này không làm cản trở dòng chảy của nước khi có lũ xảy ra.

Về nguồn gốc đất, UBND phường Yên Nghĩa khẳng định toàn bộ 1.893 m2 đất nêu trên là đất thổ cư cha ông để lại, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp cho 5 hộ gia đình cùng trú tại tổ 12, phường Yên Nghĩa.

Trước đó, vào ngày 23/6/2025, UBND phường phát hiện ông N.V.T xây dựng trái phép nhà kho khung sắt mái tôn diện tích 518m2. Chính quyền đã liên tiếp làm việc, ban hành Thông báo số 140/TB-UBND ngày 26/6/2025 yêu cầu tháo dỡ và ra Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 về việc ngừng cung cấp điện, nước. Đến ngày 01/12/2025, sau nhiều lần tuyên truyền vận động, hộ ông Tuất đã chấp hành tháo dỡ toàn bộ nhà xưởng, trả lại hiện trạng ban đầu.

Đến ngày 20/02/2026, Tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị phường phát hiện các hộ dân tận dụng lại vật liệu cũ để dựng cột sắt quây lưới đen trên diện tích khoảng 1.500m2. Các hộ dân trình bày do đất ở hợp pháp không xin được phép xây dựng, bỏ hoang nhiều năm bị đổ trộm phế thải gây mất vệ sinh, nên quây rào để quản lý đất và cam kết tự giải tỏa khi Nhà nước thu hồi. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (KT-HT&ĐT) đã yêu cầu các hộ chỉ được quây hàng rào bảo vệ, không được xây dựng công trình bên trong.

Cụm sân thể thao đang được chủ đầu tư tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm.

Tuy nhiên, đến ngày 16/3/2026, qua kiểm tra phát hiện các hộ lắp thêm vì kèo và mái bạt kéo di động trên diện tích 1.500m2 nói trên để che mưa nắng, khai thác tạm thời làm sân thể thao. Dù lực lượng chức năng đã lập biên bản yêu cầu tháo dỡ trước ngày 30/3/2026 và tiếp tục đôn đốc vào ngày 01/4/2026, nhưng các hộ dân vẫn chậm trễ chấp hành với lý do đây chỉ là hạng mục lắp ghép tạm thời, mong muốn chính quyền tạo điều kiện để đỡ thiệt thòi.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 21/5/2026, UBND phường Yên Nghĩa đã chỉ đạo Phòng KT-HT&ĐT lập tức kiểm tra hiện trạng, yêu cầu các hộ gia đình dừng mọi hoạt động tại vị trí phản ánh và tự giác tháo dỡ các hạng mục vi phạm trước ngày 15/6/2026.

Ghi nhận đến ngày 31/5/2026, các hộ gia đình đã tự giác chấp hành, tháo dỡ cơ bản các hạng mục vi phạm. UBND phường đang tiếp tục đôn đốc để xử lý dứt điểm trong tháng 6/2026, đồng thời tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi để xảy ra vi phạm mà không kịp thời xử lý tận gốc.

Bài toán an sinh vùng bãi và kiến nghị của địa phương

Từ thực tế vụ việc, UBND phường Yên Nghĩa đã báo cáo lên UBND Thành phố một thực trạng hết sức nan giải. Hiện nay, toàn bộ khu vực hành lang thoát lũ trên địa bàn phường có hơn 200 hộ gia đình sinh sống ổn định từ những năm 1980.

Qua hơn 40 năm, nhân khẩu tăng lên nhiều, nhu cầu về chỗ ở cho con cái xây dựng gia đình là rất bức thiết và chính đáng. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch hành lang thoát lũ nên người dân không thể xin phép xây dựng, dẫn đến nhiều bức xúc và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm trật tự xây dựng.

Do vướng quy hoạch hành lang thoát lũ nhiều hộ dân dù có sổ đỏ nhưng không được cấp phép xây dựng.

Đáng nói, từ khi có Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1803/QĐ-SNN ngày 01/10/2018 của Sở NN&PTNT Hà Nội về cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ, thời gian kéo dài đã hơn 12 năm (và hơn 8 năm cắm mốc) nhưng dự án di dời vẫn chưa được triển khai.

Để giải quyết thấu đáo tâm tư, nguyện vọng của người dân, UBND phường Yên Nghĩa kiến nghị UBND Thành phố báo cáo Chính phủ xem xét sớm có kế hoạch cụ thể di dời các hộ dân để đảm bảo an sinh xã hội.

Trong trường hợp chưa thể di dời ngay, kính đề nghị Thành phố có hướng tháo gỡ, xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (giấy phép tạm) hoặc cho phép người dân lắp đặt các hạng mục kết cấu lắp ghép sử dụng tạm để đáp ứng nhu cầu chỗ ở thiết yếu, tránh gây bức xúc trong nhân dân.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, cụm sân thể thao xây dựng trái phép tại phường Yên Nghĩa đang được tháo dỡ

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, cụm sân thể thao xây dựng trái phép tại phường Yên Nghĩa đang được tháo dỡ

Hà Nội: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, cụm sân thể thao trái phép ven sông Đáy khẩn trương tháo dỡ GĐXH - Sau loạt bài phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), cụm sân thể thao xây dựng trái phép trên đất hành lang thoát lũ tại xóm An Đường (phường Yên Nghĩa) hiện đang được chủ đầu tư khẩn trương tự giác tháo dỡ để trả lại nguyên trạng mặt bằng.



