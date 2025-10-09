Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man trong lớp học tại An Giang
GĐXH - Liên quan vụ hai nam sinh hành hung một học sinh nữ trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm (An Giang), cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.
Trước đó, ngày 6/10, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị hai bạn nam hành hung ngay trong lớp học. Vụ việc xảy ra tại Trường THCS Chợ Vàm (xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang).
Qua xác minh ban đầu của nhà trường, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 23/9, tại phòng học lớp 8A5. Sau đó, Ban Giám hiệu Trường THCS Chợ Vàm đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến làm việc để làm rõ sự việc.
Theo VTV News, sáng 9/10, UBND xã Chợ Vàm (tỉnh An Giang) cho biết công an đang tiếp nhận và xác minh làm rõ vụ việc.
Theo NLĐO, nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một nhóm học sinh cùng khối lớp 8. Trong đó, nữ sinh bị đánh là em N.T.H.T; 2 nam sinh tham gia đánh là N.N.A và N.Q.Đ. Trong lúc bạn nữ bị đánh, nam sinh P.H.V.P lấy điện thoại cá nhân cho nam sinh N.P.Đ.N. mượn quay video và P. có hành vi cổ vũ.
Nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết bản kiểm điểm, phụ huynh các học sinh liên quan cũng đã trực tiếp gặp gỡ, xin lỗi phụ huynh nữ sinh bị đánh. Tuy nhiên, phía gia đình nữ sinh không đồng ý hòa giải, đề nghị chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.
Đến sáng ngày 8/10, gia đình nữ bị đánh đã trình báo Công an xã Chợ Vàm.
