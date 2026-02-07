Công bố danh sách 80 cơ sở vào ‘tầm ngắm’ kiểm tra môi trường
GĐXH - Thanh Hóa tổng kiểm tra môi trường 80 cơ sở năm 2026, trọng tâm là 57 trang trại chăn nuôi. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về chất thải, khí thải để tháo gỡ điểm nóng ô nhiễm.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ năm 2026.
Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về môi trường, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở.
Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như hồ sơ môi trường, việc thu gom, xử lý chất thải...
Đối tượng kiểm tra là các cơ sở đã được phê duyệt hồ sơ môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường. Dự kiến có 80 cơ sở, thuộc các nhóm ngành có nguy cơ ô nhiễm cao như sản xuất giấy, bột giấy và chế biến lâm sản (18 cơ sở); chế biến nông sản, thực phẩm (3 cơ sở); luyện kim (2 cơ sở) và đặc biệt là nhóm trang trại chăn nuôi tập trung (57 cơ sở) tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Trong danh sách này, nhiều "ông lớn" và các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn như nhóm luyện kim và nông sản có Nhà máy sản xuất Ferocrom cacbon Nam Việt, xã Tân Ninh, Nhà máy sản xuất vật liệu carbon CIC Việt Nam, phường Bỉm Sơn và các nhà máy chế biến tinh bột sắn lớn tại Bá Thước, Phúc Thịnh, Như Xuân.
Nhóm sản xuất giấy và lâm sản có các xưởng sản xuất quy mô tại xã Hồi Xuân như Công ty TNHH Duyệt Cường, Hợp tác xã Sông Mã, hay Công ty TNHH Tân Thái Thanh, xã Thiết Ống..
Nhóm chăn nuôi bị kiểm tra gắt gao nhất với các dự án lớn như Tổ hợp trang trại lợn công nghệ cao Lương Sơn, các trang trại của Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa, Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa (Thạch Quảng), Công ty cổ phần chăn nuôi Tâm Việt và hàng loạt trang trại tại khu vực xã Thanh Quân, Giao An.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
