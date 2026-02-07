Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy tại khu biệt thự liền kề La Casta
GĐXH - Một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát vào trưa 7/2 tại khu biệt thự liền kề thuộc phường Kiến Hưng (TP Hà Nội), may mắn sau khoảng 30 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 7/2/2026 tại khu biệt thự liền kề La Casta Văn Phú, thuộc địa phận phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.
Người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, ngọn lửa bắt nguồn từ một quán cà phê nằm ở tầng 1 của một căn biệt thự liền kề, sau đó do nhiệt độ cao và các vật liệu dễ cháy, hỏa hoạn đã nhanh chóng lan rộng sang quán bia nằm ngay bên cạnh.
Ngay khi phát hiện khói đen bốc lên dữ dội, lực lượng bảo vệ của khu đô thị đã phản ứng rất nhanh bằng cách kéo dây chữa cháy chuyên dụng để tiếp cận hiện trường dập lửa đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, các xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ từ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15 và số 4 đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn chỉ sau một thời gian ngắn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan ra khu dân cư.
Theo báo cáo sơ bộ, diện tích khu vực bị cháy rơi vào khoảng 20m² và điều may mắn nhất là vụ việc không ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người.
Hiện tại, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
