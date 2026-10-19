Công dân sinh năm nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2027?

Độ tuổi nào phải đi nghĩa vụ quân sự 2027?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Căn cứ theo Văn bản hợp nhất Số: 36/VBHN-BQP năm 2025 và Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, đối tượng trong độ tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự được quy định như sau:

Về độ tuổi:

- Công dân nam đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

- Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đủ 18 tuổi trở lên.

Về tiêu chuẩn chính trị:

- Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Những ngành nghề, trình độ đại học này được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2027 GĐXH - Công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ sở hữu các bằng cấp sẽ thuộc diện ưu tiên tuyển chọn để bổ sung cho các đơn vị chuyên môn, kỹ thuật trong Quân đội. Vậy những ngành nghề, trình độ đại học nào được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Theo quy định, công dân nam đủ 18 tuổi, đủ tiêu chuẩn sức khỏe được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh họa: LP

Về tiêu chuẩn sức khỏe:

- Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.

Về tiêu chuẩn văn hóa:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7;

- Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Ngoài ra, hằng năm, gọi công dân nhập ngũ một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ.

Theo quy định nêu trên, vào tháng 2 hoặc tháng 3 hằng năm, công dân đủ 18 tuổi sẽ được gọi nhập ngũ, độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2027?

Để xác định cụ thể công dân nào thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2027, cần căn cứ vào tuổi thực tế tại thời điểm tháng 02/2027. Dưới đây là cách tính độ tuổi:

- Tính đến tháng 02/2027, công dân đủ 18 tuổi sẽ thuộc diện bị gọi tham gia nghĩa vụ quân sự. Tính từ tháng 02/2027 trừ đi 18 tuổi sẽ có tháng 02/2009. Như vậy, công dân sinh từ tháng 02/2009 trở về trước (tức sinh từ tháng 02/2002 đến trước tháng 02/2009) sẽ từ 18 đến 25 tuổi vào thời điểm gọi nhập ngũ và thuộc diện có thể bị gọi.

- Trường hợp công dân đã được tạm hoãn vì học cao đẳng, đại học thì độ tuổi gọi nhập ngũ được kéo dài đến hết 27 tuổi. Tính từ tháng 02/2027 trừ đi 27 tuổi sẽ có tháng 02/2000. Do đó, những công dân sinh từ tháng 02/2000 đến trước tháng 02/2002 nếu đã tốt nghiệp, đủ điều kiện về sức khỏe và không còn lý do tạm hoãn thì cũng có thể bị gọi nhập ngũ năm 2027.

Như vậy, công dân không học cao đẳng, đại học: thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2027 nếu sinh từ tháng 02/2002 đến tháng 02/2009.

Công dân đã được tạm hoãn do học cao đẳng, đại học: vẫn có thể bị gọi nhập ngũ nếu sinh từ tháng 02/2000 đến tháng 02/2002.

Trường hợp năm sinh hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn nhận được giấy gọi khám sức khỏe thì vẫn phải chấp hành lệnh gọi trở về địa phương thực hiện lệnh khám này.

Lưu ý: Tuổi đi nghĩa vụ quân sự nêu trên tính theo thời gian gọi nhập ngũ. Do đó, độ tuổi chính xác gọi nhập ngũ (tính theo ngày, tháng, năm) còn dựa theo quy định cụ thể của từng địa phương.

Đi nghĩa vụ quân sự 2027 bao nhiêu lâu?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 4 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

- Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình do Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (sau đây gọi là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh) quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức;

- Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

- Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

- Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

Tại Điều 21 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự cũng nêu rõ về thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ:

- Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

+ Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

+ Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

- Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Theo quy định nêu trên, thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2027 là 24 tháng và có thể kéo dài nếu thuộc các trường hợp được quy định nêu trên.

Danh sách các bệnh không đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2027 GĐXH - Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là bước bắt buộc nhằm sàng lọc, đánh giá và tuyển chọn những công dân đủ điều kiện về thể lực và tâm sinh lý để phục vụ trong lực lượng vũ trang. Công dân mắc những bệnh nào không đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự?