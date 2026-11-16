Củ cải trắng mùa lạnh nấu món gì ngon? 4 cách chế biến vừa dễ làm vừa đưa cơm

Củ cải trắng là loại rau củ quen thuộc trong căn bếp gia đình, đặc biệt được ưa chuộng khi thời tiết chuyển lạnh. Củ có vị ngọt thanh, phần thịt giòn mọng khi còn tươi và trở nên mềm, thấm vị khi được nấu chín.

Không chỉ dùng để nấu canh, củ cải trắng còn có thể kết hợp với sườn non, thịt ba chỉ, thịt bò hoặc tôm để tạo thành những món ăn phong phú. Nếu đang băn khoăn hôm nay nấu gì với củ cải, dưới đây là 4 gợi ý dễ thực hiện, nguyên liệu không quá cầu kỳ và rất hợp với cơm nóng.

4 món ngon với củ cải trắng, vừa dễ làm vừa đưa cơm

1. Củ cải hầm sườn non ngọt nước, nóng hổi



Củ cải hầm sườn non là món ăn thích hợp cho những ngày trời lạnh. Sườn được ninh mềm, tiết vị ngọt vào nước dùng, trong khi củ cải chín mềm, thấm vị nhưng vẫn giữ được hình dáng. Nước hầm thanh ngọt, dễ ăn và có thể dùng như món canh trong bữa cơm gia đình.

Nguyên liệu: 400g sườn non; 1 củ cải trắng cỡ vừa; 1 củ hành tím; Hành lá, rau mùi; Gia vị: Muối, nước mắm, hạt tiêu.

Cách làm:

Sườn non chặt miếng vừa ăn, rửa sạch. Chần sườn trong nước sôi khoảng 2–3 phút, sau đó vớt ra rửa lại để loại bỏ bọt bẩn.

Củ cải gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc dày khoảng 2–3cm. Không nên cắt quá nhỏ vì củ dễ nát khi hầm.

Cho sườn vào nồi cùng lượng nước vừa đủ, thêm hành tím đập dập. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, hầm khoảng 25–35 phút đến khi sườn mềm.

Cho củ cải vào nồi, tiếp tục nấu khoảng 10–15 phút đến khi củ cải trong, mềm vừa.

Nêm muối, nước mắm cho vừa ăn, thêm hành lá, rau mùi và một chút hạt tiêu rồi tắt bếp.

Mẹo để món hầm ngon: Nên cho củ cải vào sau khi sườn đã gần mềm để tránh bị nhừ. Khi hầm, duy trì lửa nhỏ và thường xuyên hớt bọt để nước dùng trong, có vị ngọt tự nhiên.

2. Củ cải kho thịt ba chỉ đậm đà, thấm vị

Nếu muốn có món mặn ăn cùng cơm nóng, củ cải kho thịt ba chỉ là lựa chọn đáng thử. Phần thịt có chút mỡ béo mềm, kết hợp với củ cải thấm nước kho mặn ngọt tạo nên hương vị hài hòa. Củ cải sau khi kho không còn vị hăng mà trở nên mềm, đậm đà và rất đưa cơm.

Nguyên liệu: 300g thịt ba chỉ; 1 củ cải trắng vừa; 1 củ hành tím; Hành lá, ớt (tùy thích); Gia vị: Nước mắm, đường, tiêu, nước màu.

Cách làm:

Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vuông vừa ăn. Củ cải gọt vỏ, cắt miếng dày khoảng 2cm.

Ướp thịt với 1 thìa canh nước mắm, một chút đường, tiêu và hành tím băm trong khoảng 15 phút.

Cho một ít đường vào nồi, đun nhỏ lửa đến khi chuyển màu cánh gián để tạo nước màu (có thể dùng nước màu bán sẵn).

Cho thịt vào đảo săn, tiếp đó thêm củ cải, đảo nhẹ để nguyên liệu thấm gia vị.

Thêm lượng nước nóng vừa xâm xấp mặt thịt, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ, kho khoảng 25–30 phút đến khi thịt mềm và củ cải ngấm nước kho.

Nêm lại gia vị, đun thêm đến khi nước kho hơi sánh. Rắc hành lá và hạt tiêu trước khi dùng.

Thịt ba chỉ kho củ cải trắng mềm thơm, đậm đà ăn kèm cơm nóng là một trong những món ngon dễ làm, cực kỳ đưa cơm trong những ngày trời lạnh.

Mẹo để củ cải không bị nát: Nên cắt miếng tương đối lớn và cho vào sau khi thịt đã được đảo săn. Trong quá trình kho, hạn chế đảo nhiều lần, chỉ lắc nhẹ nồi để củ cải thấm đều nước kho.

3. Củ cải xào thịt bò mềm ngọt, thơm ngon

Củ cải xào thịt bò là món ăn có cách chế biến nhanh, phù hợp với những ngày bận rộn nhưng vẫn muốn chuẩn bị một bữa cơm đủ món. Thịt bò mềm thơm, củ cải giòn ngọt, thấm gia vị và không bị ngấy. Hai nguyên liệu kết hợp với nhau tạo nên món xào vừa ngon miệng vừa có màu sắc hấp dẫn.

Cách làm:

Thịt bò rửa nhanh, thấm khô, thái lát mỏng ngang thớ. Ướp thịt với một chút dầu hào, hạt tiêu và tỏi băm trong khoảng 10–15 phút.

Củ cải gọt vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng hoặc thái sợi vừa ăn. Hành lá cắt khúc.

Làm nóng chảo với một ít dầu ăn, cho tỏi vào phi thơm rồi trút thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn. Khi thịt vừa săn, chuyển màu thì trút ra đĩa.

Dùng lại chảo, thêm chút dầu nếu cần, cho củ cải vào xào khoảng 3–4 phút. Có thể thêm một chút nước nếu củ cải quá khô.

Khi củ cải vừa chín tới, cho thịt bò trở lại chảo, đảo nhanh để hai nguyên liệu hòa quyện. Nêm nước mắm vừa ăn, thêm hành lá và hạt tiêu rồi tắt bếp.

Mẹo để thịt bò mềm, củ cải không ra nhiều nước: Thịt bò nên được xào riêng trước, không xào quá lâu vì dễ dai. Củ cải thái miếng tương đối đều, xào trên lửa vừa đến lớn và không đậy vung để hạn chế tiết nước.

4. Canh củ cải nấu tôm ngọt thanh, dễ ăn

Sau những món kho, xào đậm vị, một bát canh củ cải nấu tôm sẽ giúp bữa cơm gia đình thêm cân bằng. Tôm tươi có vị ngọt tự nhiên, kết hợp với củ cải tạo nên nước canh thanh nhẹ. Món này không cần nhiều gia vị, cách nấu nhanh và phù hợp với cả những ngày không có nhiều thời gian vào bếp.

Nguyên liệu: 300g củ cải trắng; 150 - 200g tôm tươi; 1 củ hành tím; Hành lá, rau mùi; Gia vị: Muối, nước mắm, hạt tiêu.

Cách làm:

Tôm bóc vỏ, bỏ đầu và chỉ lưng, rửa sạch. Có thể giữ lại một phần vỏ và đầu tôm để nấu nước dùng nếu muốn vị ngọt đậm hơn, nhưng cần lọc kỹ.

Củ cải gọt vỏ, thái lát mỏng hoặc cắt miếng vừa ăn.

Phi thơm hành tím với một chút dầu ăn, cho tôm vào xào sơ đến khi thịt tôm chuyển màu hồng. Trút tôm ra đĩa.

Cho khoảng 800ml nước vào nồi, đun sôi rồi thêm củ cải. Nấu khoảng 7–10 phút đến khi củ cải mềm vừa.

Cho tôm trở lại nồi, nấu thêm 2–3 phút cho tôm chín hoàn toàn. Nêm muối, nước mắm vừa ăn.

Thêm hành lá, rau mùi và một chút hạt tiêu rồi tắt bếp.

Mẹo để canh ngon: Không nên nấu tôm quá lâu vì thịt tôm dễ bị khô, dai. Củ cải nên được nấu trước đến khi gần mềm rồi mới cho tôm vào. Nếu dùng tôm tươi bóc vỏ, có thể giã hoặc băm một phần tôm để nước canh thêm vị ngọt.

Chọn và sơ chế củ cải trắng thế nào để món ăn ngon

Để món củ cải hầm, kho, xào hay nấu canh có vị ngọt tự nhiên, khâu chọn nguyên liệu cũng rất quan trọng.

Chọn củ cải tươi: Nên chọn củ chắc tay, vỏ sáng, bề mặt tương đối nhẵn, không bị mềm nhũn, dập nát hoặc có dấu hiệu thối hỏng.

Sơ chế đúng cách: Gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài, cắt bỏ phần đầu và đuôi nếu bị khô, sau đó rửa sạch dưới vòi nước.

Cắt theo món ăn: Củ cải hầm và kho nên cắt khúc tương đối lớn để giữ hình dáng; món xào có thể thái lát mỏng hoặc thái sợi; nấu canh nên cắt miếng vừa ăn.

Điều chỉnh thời gian nấu: Củ cải chứa nhiều nước và nhanh mềm khi đun nóng. Vì vậy, nên cho vào nồi sau những nguyên liệu cần thời gian nấu lâu hơn như sườn hoặc thịt ba chỉ.

Không nêm quá nhiều gia vị: Củ cải có vị ngọt tự nhiên, nên nêm vừa phải để giữ được hương vị nguyên liệu và tránh khiến món ăn quá mặn.

Củ cải trắng sau khi mua về nên được bảo quản ở nơi mát hoặc trong ngăn rau củ của tủ lạnh, tránh để nơi ẩm ướt khiến củ nhanh hỏng. Nếu đã cắt dở, nên bọc kín phần còn lại và sử dụng sớm.

Đổi vị bữa cơm ngày lạnh với củ cải trắng

Cùng một loại củ quen thuộc nhưng mỗi cách chế biến lại đem đến một hương vị riêng. Củ cải hầm sườn non ngọt nước, củ cải kho thịt ba chỉ đậm đà, củ cải xào thịt bò nhanh gọn hay canh củ cải nấu tôm thanh nhẹ đều là những lựa chọn đáng thử trong thực đơn gia đình.

Các gia đình có thể luân phiên những món này trong tuần, kết hợp thêm rau xanh và các thực phẩm giàu đạm khác để bữa ăn đa dạng hơn. Không cần nguyên liệu đắt tiền hay cách nấu cầu kỳ, một củ cải trắng tươi cũng đủ làm nên những món ăn nóng hổi, ngon miệng trong những ngày lạnh.