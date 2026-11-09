Ngâm rau quả nước muối xưa rồi, muốn sạch thì hãy làm theo cách này

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ với báo chí, hành động ngâm rau củ quả với nước muối chỉ có tác dụng gây ức chế hoặc diệt vi khuẩn một cách chừng mực chứ không phải cứ cho vào nước muối là tự động hóa chất độc hại trong thực phẩm sẽ bị loại bỏ.

Chưa kể, việc ngâm rau củ quả với nước muối quá lâu có thể gây mất chất, rau bị dập nát, khi nấu lên rau bị mất độ ngon. "Hàm lượng vitamin và khoáng chất trong rau củ quả được ngâm rửa kiểu này sẽ bị hao hụt đáng tiếc. Ngoài ra, ngâm rau củ trong nước quá lâu còn gây hại cho sức khỏe, chất bẩn có nguy cơ thẩm thấu ngược lại", ông Thịnh cho hay.

Trả lời thêm về vấn đề này, PGS.TS Trần Hồng Côn (giảng viên khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) cho rằng, ngâm rau củ quả với nước muối để sạch hơn chỉ là kinh nghiệm dân gian.

Rửa rau bằng muối sẽ làm hóa chất thẩm thấu ngược lại vào bên trong rau.

"Cho đến hiện tại cũng chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định nước muối có thể diệt được trứng giun sán, vi khuẩn... chứ đừng nói đến việc loại bỏ hóa chất ra khỏi rau củ quả như nhiều người đang nghĩ", PGS.TS Trần Hồng Côn khẳng định.

TS Từ Ngữ (Tổng Thư ký hội Dinh dưỡng Việt Nam) từng cho biết, việc lạm dụng ngâm rau củ quả trong nước muối có nồng độ cao sẽ làm tăng áp lực thẩm thấu khiến rau quả bị nhiễm mặn. Nghiễm nhiên, bạn bỗng ăn mặn hơn dù bản thân không hề muốn thế. Điều này tạo ra gánh nặng cho thận, cao huyết áp và bệnh tim mạch.

Rửa rau quả đúng cách

Rửa rau nhiều lần dưới vòi nước chảy

Theo VTC News, rửa rau nhiều lần dưới vòi nước chảy là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả nhất định trong việc loại bỏ bụi bẩn và phần lớn dư lượng thuốc trừ sâu còn sót lại trên bề mặt rau.

Khi bạn đã rửa kỹ rau quả, bạn hãy lau khô bằng giấy hoặc khăn vải sạch. Các sản phẩm rau quả dễ vỡ hơn có thể được đặt trên khăn và vỗ nhẹ hoặc cuộn xung quanh để làm khô chúng mà không làm hỏng chúng.

Rửa rau nhiều lần dưới vòi nước chảy là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả nhất định trong việc loại bỏ bụi bẩn và phần lớn dư lượng thuốc trừ sâu còn sót lại trên bề mặt rau.

Trước khi tiêu thụ trái cây và rau tươi sống, bạn hãy làm theo các bước đơn giản ở trên để giảm thiểu lượng vi trùng và các chất có thể có trên chúng.

Ngâm rau với nước sạch

Trước khi nấu khoảng 1-2 giờ, bạn nên loại bỏ đất cát nếu có, rửa sạch rồi sau đó cho rau vào chậu đầy nước để ngâm trước. Thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống, quá trình ngâm đó nếu như rau có hóa chất tồn dư sẽ được hoà tan vào nước và sẽ hạn chế được khi chúng ta ăn vào.

Nếu có thời gian, sau khoảng nửa tiếng bạn hãy thay nước một lần. Đặc biệt, lưu ý khi ngâm rau không được thái, cắt nhỏ rau củ vì sẽ khiến hao hụt, mất chất dinh dưỡng trong rau củ quả.

Chần rau quả qua nước sôi để bảo vệ sức khỏe

Chần rau là bước tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ quan trọng khi chế biến một số loại rau quả.

Chần rau là bước tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ quan trọng khi chế biến một số loại rau quả.

Bởi một số loại rau củ cần thực hiện bước chần qua nước sôi, chắt bỏ nước chần đi rồi tiếp tục chế biến không chỉ để loại bỏ chất độc tồn dư bên trong thực phẩm, mà còn giúp tăng mùi vị, đảm bảo giá trị dinh dưỡng trong rau, loại bỏ loại bỏ chất độc tồn dư bên trong thực phẩm, giảm bớt các "chất hóa học" trong một vài loại rau như axit oxalic, saponin và nitrit.

Các hợp chất này tích tụ trong cơ thể trong thời gian dài có thể gây ra bệnh sởi thận, đau bụng thậm chí là ngộ độc thực phẩm và nguy cơ ung thư.

Những người cần hạn chế ăn loại rau này để tránh gây hại cho sức khỏe GĐXH - Rau muống là một loại rau thân thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại rau này.